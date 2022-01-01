Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Дитя божье
Дитя божье, 2013: актеры и роли
Child of God
Дитя божье
2013 / США
Трейлер
6.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Дитя божье, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Франко
James Franco
В ролях
Джеймс Франко
James Franco
Джим Пэррак
Тим Блейк Нельсон
Tim Blake Nelson
Джереми Эмблер
Скотт Хэйз
Scott Haze
Фэллон Гудсон
Винс Джоливетт
Vince Jolivette
Брайан Лэлли
Brian Lally
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Вот сколько лет суждено прожить разным знакам Зодиака
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»