Потому что я больше никогда не видел свою мать, она для меня — как будто отсутствует. Пустое пространство. Невидимый, смутно запомнившийся призрак. И даже сейчас я ловлю себя на мысли, что когда-нибудь встречу её. Будто я стою на светофоре, смотрю в машину рядом — и вот она, недовольно смотрит на меня. Или я увижу её через многолюдную улицу или на вокзале, и мы побежим навстречу друг другу, как в одной из этих банальных мелодрам по телевизору. Она обнимет меня, как давно потерянного любимого, потом возьмёт моё лицо в свои длинные, изящные руки, посмотрит мне в глаза и скажет... «Я здесь, Кэт. Я здесь.»