Цитаты из фильма Белая птица в метели

Kat Connor Я скучаю по тому, как мы еб###сь.
Detective Scieziesciez Был один... полный мужик. Какой-то больной ур**д облил его бензином и поджёг. А когда мы добрались до тела через два дня, он всё ещё горел.
Kat Connor Что?
Detective Scieziesciez У мужика было столько жира, что он как живая свеча.
Kat Connor [рассказ] Доктор Тейлер напоминает мне актрису, играющую терапевта. А когда у нас сессия, я чувствую себя актрисой, играющей саму себя.
Kat Connor Потому что я больше никогда не видел свою мать, она для меня — как будто отсутствует. Пустое пространство. Невидимый, смутно запомнившийся призрак. И даже сейчас я ловлю себя на мысли, что когда-нибудь встречу её. Будто я стою на светофоре, смотрю в машину рядом — и вот она, недовольно смотрит на меня. Или я увижу её через многолюдную улицу или на вокзале, и мы побежим навстречу друг другу, как в одной из этих банальных мелодрам по телевизору. Она обнимет меня, как давно потерянного любимого, потом возьмёт моё лицо в свои длинные, изящные руки, посмотрит мне в глаза и скажет... «Я здесь, Кэт. Я здесь.»
Kat Connor [рассказывает] Мне было семнадцать, когда мама исчезла. В тот момент, когда я становился лишь своим телом — плотью, кровью и бушующими гормонами — она вышла из своего и оставила его позади.
Kat Connor Я знаю, Фил не самый соображающий в компании.
Mickey Это самое мягкое, что можно о нём сказать.
Kat Connor Вот что мне в нём и нравится. Он простой. Звучит странно, но он в чём-то как мой отец. Слегка поцарапаешь поверхность — а там просто другая поверхность.
Kat Connor Боже! Иисус, ты меня напугала! Сколько ты тут стоишь?
Eve Connors Прости, я не хотела тебя пугать. Ну, ты собираешься ответить на мой вопрос?
Kat Connor Какой вопрос?
Eve Connors Тот мальчик из соседнего дома. Ты его любишь?
Kat Connor О чём ты говоришь? Это не твоё дело.
Eve Connors Я не люблю твоего отца. Честно говоря, я его терпеть не могу.
Kat Connor Что за х#рня? Почему ты так со мной говоришь? Иди и расскажи это кому-нибудь ещё!
