Kat Connor[рассказ]Доктор Тейлер напоминает мне актрису, играющую терапевта. А когда у нас сессия, я чувствую себя актрисой, играющей саму себя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kat ConnorПотому что я больше никогда не видел свою мать, она для меня — как будто отсутствует. Пустое пространство. Невидимый, смутно запомнившийся призрак. И даже сейчас я ловлю себя на мысли, что когда-нибудь встречу её. Будто я стою на светофоре, смотрю в машину рядом — и вот она, недовольно смотрит на меня. Или я увижу её через многолюдную улицу или на вокзале, и мы побежим навстречу друг другу, как в одной из этих банальных мелодрам по телевизору. Она обнимет меня, как давно потерянного любимого, потом возьмёт моё лицо в свои длинные, изящные руки, посмотрит мне в глаза и скажет... «Я здесь, Кэт. Я здесь.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kat Connor[рассказывает]Мне было семнадцать, когда мама исчезла. В тот момент, когда я становился лишь своим телом — плотью, кровью и бушующими гормонами — она вышла из своего и оставила его позади.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kat ConnorЯ знаю, Фил не самый соображающий в компании.
MickeyЭто самое мягкое, что можно о нём сказать.
Kat ConnorВот что мне в нём и нравится. Он простой. Звучит странно, но он в чём-то как мой отец. Слегка поцарапаешь поверхность — а там просто другая поверхность.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kat ConnorБоже! Иисус, ты меня напугала! Сколько ты тут стоишь?
Eve ConnorsПрости, я не хотела тебя пугать. Ну, ты собираешься ответить на мой вопрос?