Киноафиша Фильмы Лок Цитаты из фильма Лок

Цитаты из фильма Лок

Ivan Locke Слушай сюда, Гарет. Когда я уезжал со стройки чуть больше двух часов назад, у меня была работа, жена, дом. А теперь у меня ничего из этого нет. Ничего не осталось. Есть только я и машина, в которой я еду. И я просто еду, и всё.
Ivan Locke Ты делаешь одну ошибку, Донал, одну маленькую чёртову ошибку, и весь мир рушится вокруг тебя.
Gareth Иван, ты облажался в своей жизни — это твоя проблема, но Чикаго сходит с ума.
Ivan Locke Две фразы, которые я сегодня усвоил: к чёрту Чикаго.
Bethan Я люблю тебя.
Ivan Locke Ну и ладно.
Bethan Разве нельзя хоть раз ответить тем же?
Ivan Locke Нет, но я буду там так быстро, как позволит движение.
Ivan Locke Я хочу знать, что еду не в никуда.
Ivan Locke Делай это ради кусочка неба, который мы крадём своим зданием. Делай это ради воздуха, который будет вытеснен, и больше всего — ради чёртового бетона. Потому что он так же хрупок, как кровь.
Ivan Locke Какой бы ни была ситуация, ты можешь сделать её лучше.
Ivan Locke На что ты, б#я, смотришь? Смеёшься, да? Смеёшься над моими проблемами! Знакомая проблема для такого, как ты, а? Вот он, смотри! Яблоко от яблони недалеко падает! Вот тот, кого я сделал. Как там говорят: «Яблоко от яблони недалеко падает»? Вот тут ты ошибаешься! Послушай меня, ты, чёртов никчёмный кусок г#, я хочу, чтобы ты смотрел. Знаешь что? Я бы взял чёртову лопату, выкопал тебя из земли и заставил смотреть меня сегодня ночью. Я бы раскрыл тебе глаза и вытряхнул из ушей грязь, червей и г#но — ровно на время этой поездки, потому что за рулём буду я. Я! А не ты. И в отличие от тебя, я поеду прямо туда, где должен быть, и буду там, чтобы позаботиться о моём... чтобы позаботиться о своей х#евой ошибке.
Ivan Locke Донал, не доверяй Богу, когда дело касается бетона.
Bethan Поторопись!
Ivan Locke Да, но есть ограничения скорости!
Ivan Locke Было такое.
Katrina А разница между никогда и однажды — это целый мир. Разница между никогда и однажды — это разница между хорошим и плохим.
Ivan Locke Смотри. Смотри и б##ь учись. Я ехал в этом направлении, и там будет новый человек, когда я приеду. Да, из-за той ночи. Сложенный из двух бутылок вина и чьей-то одиночества. Как ты вообще можешь превзойти такую конструкцию?
Bethan Говорят, пуповина — это как петля. И спасательный круг, и петля одновременно. Забавно, да?
[последние слова]
Bethan Иван?
Ivan Locke Всё в порядке?
Bethan Послушай.
[ребёнок плачет]
Bethan Иван, ты придёшь?
Ivan Locke Да.
Ivan Locke И потому что ребёнок — от меня. Это моё решение. Я поступил неправильно с этой женщиной. Совсем. Я вел себя не так, как обычно. Но теперь я сделаю правильно.
Ivan Locke Ты думаешь, что это всё фальшивка, да, пап? Твои грязные чёртовы отпечатки повсюду на мне. Это должно было случиться из-за тех маленьких семян, что ты посадил? Ладно, позволь просветить тебя. Неважно, какая ситуация — её можно исправить. Как штукатуркой и кирпичом. Ты никогда не знал этого, потому что и пальцем не пошевелил, ты ленивый у#ан. Но знаешь что? Ты можешь взять ситуацию, обвести её кругом и найти способ решить проблему. Ты же не просто уезжаешь от неё. Нет! И не сидишь в углу какого-то грязного паба, как будто ты там счастливый маленький бунтарь. Я мог бы прийти за тобой с киркой и лопатой, правда мог бы. Выкопать тебя. И это был бы счастливый день в аду, потому что от тебя бы на время избавились.
Ivan Locke А когда ребёнок родится, когда ему будет семь, или когда ей будет семь, он скажет, что всё в порядке. И имя будет Локк. О, Локк — это нормально. У нас всё нормально. Потому что... Потому что я очистил это имя. Локи — это была длинная череда гов..., но я очистил это имя.
Ivan Locke Я пытаюсь поступить правильно.
Ivan Locke Стефан хороший человек. Он починит яму и проверит остальные. Все 12 насосов будут работать. Стоп-старт запустится. Северные, южные, восточные и западные ворота получат свою четверть бетона. Ребенок родится. А Катрина будет в порядке. Утром с ней всё будет хорошо. Вот как это может быть. Вот моя молитва.
Ivan Locke Я мог легко забить на бетон, но не сделал этого. Знаешь, папа, когда ты тихо вернулся с извинениями, это было даже хуже, чем отсутствовать. Да, я серьёзно! Я мог бы сломать тебе с#ку спину за это, но не стал, и факт, что я мог это сделать, был хуже всего. Потому что ты был такой с#кой слабый! Это первое, что я заметил. Такой слабый. Всё то, что я ненавижу, в одной с#кой зелёной рубашке. Ты выглядишь жалко. Мой с#кий отец. И что это были — кроссовки, какие-то с#кие кроссовки, которые носят подростки. Волосы у тебя разбросаны куда попало. Ты больше не пьёшь, не куришь траву. Что, теперь все должны радоваться, да? Радоваться чему, собственно?
Ivan Locke Объясню, когда перестану вести машину и когда мы с тобой и Эдди будем вместе, понял? Я, эм, сам только что для себя всё прояснил.
Ivan Locke Знаешь что? Я мог бы просто объехать по М-25 до Дувра или какого-нибудь чёртова места и не сталкиваться с этим, да? И просто зарабатывать хорошие деньги, наличкой, работая на кросс-рейле. Там платят пятьсот в день просто за то, что гребёшь дерьмо. Гребёшь дерьмо вроде тебя. Нет, я поеду прямо в самое худшее для меня место — самое ужасное место на земле для меня, хотя эта... женщина такая, она грустная и одинокая, ей почти всё равно на жизнь. Мне её было жаль, понимаешь? Мне её было жаль. Так как же это может быть разницей между хорошим и плохим?
Cassidy Вы Иван Лок?
Ivan Locke Да.
Cassidy Ага. Помню вас. Вы держали всё под контролем.
Ivan Locke Да.
Cassidy Единственный начальник стройки, кто давал нам бумаги заранее.
Ivan Locke Боже мой, Колдуэлл — идиот!
Ivan Locke Видишь? Жизнь. Да, пожизненное. И что? Я сделаю то, что нужно, даже если меня будут ненавидеть или любить. Нужно быть крепким, чтобы было всё равно, что они думают.
