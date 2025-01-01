Ivan LockeСлушай сюда, Гарет. Когда я уезжал со стройки чуть больше двух часов назад, у меня была работа, жена, дом. А теперь у меня ничего из этого нет. Ничего не осталось. Есть только я и машина, в которой я еду. И я просто еду, и всё.
Ivan LockeТы делаешь одну ошибку, Донал, одну маленькую чёртову ошибку, и весь мир рушится вокруг тебя.
GarethИван, ты облажался в своей жизни — это твоя проблема, но Чикаго сходит с ума.
Ivan LockeДве фразы, которые я сегодня усвоил: к чёрту Чикаго.
Ivan LockeДелай это ради кусочка неба, который мы крадём своим зданием. Делай это ради воздуха, который будет вытеснен, и больше всего — ради чёртового бетона. Потому что он так же хрупок, как кровь.
Ivan LockeКакой бы ни была ситуация, ты можешь сделать её лучше.
Ivan LockeНа что ты, б#я, смотришь? Смеёшься, да? Смеёшься над моими проблемами! Знакомая проблема для такого, как ты, а? Вот он, смотри! Яблоко от яблони недалеко падает! Вот тот, кого я сделал. Как там говорят: «Яблоко от яблони недалеко падает»? Вот тут ты ошибаешься! Послушай меня, ты, чёртов никчёмный кусок г#, я хочу, чтобы ты смотрел. Знаешь что? Я бы взял чёртову лопату, выкопал тебя из земли и заставил смотреть меня сегодня ночью. Я бы раскрыл тебе глаза и вытряхнул из ушей грязь, червей и г#но — ровно на время этой поездки, потому что за рулём буду я. Я! А не ты. И в отличие от тебя, я поеду прямо туда, где должен быть, и буду там, чтобы позаботиться о моём... чтобы позаботиться о своей х#евой ошибке.
Ivan LockeДонал, не доверяй Богу, когда дело касается бетона.
KatrinaА разница между никогда и однажды — это целый мир. Разница между никогда и однажды — это разница между хорошим и плохим.
Ivan LockeСмотри. Смотри и б##ь учись. Я ехал в этом направлении, и там будет новый человек, когда я приеду. Да, из-за той ночи. Сложенный из двух бутылок вина и чьей-то одиночества. Как ты вообще можешь превзойти такую конструкцию?
BethanГоворят, пуповина — это как петля. И спасательный круг, и петля одновременно. Забавно, да?
Ivan LockeИ потому что ребёнок — от меня. Это моё решение. Я поступил неправильно с этой женщиной. Совсем. Я вел себя не так, как обычно. Но теперь я сделаю правильно.
Ivan LockeТы думаешь, что это всё фальшивка, да, пап? Твои грязные чёртовы отпечатки повсюду на мне. Это должно было случиться из-за тех маленьких семян, что ты посадил? Ладно, позволь просветить тебя. Неважно, какая ситуация — её можно исправить. Как штукатуркой и кирпичом. Ты никогда не знал этого, потому что и пальцем не пошевелил, ты ленивый у#ан. Но знаешь что? Ты можешь взять ситуацию, обвести её кругом и найти способ решить проблему. Ты же не просто уезжаешь от неё. Нет! И не сидишь в углу какого-то грязного паба, как будто ты там счастливый маленький бунтарь. Я мог бы прийти за тобой с киркой и лопатой, правда мог бы. Выкопать тебя. И это был бы счастливый день в аду, потому что от тебя бы на время избавились.
Ivan LockeА когда ребёнок родится, когда ему будет семь, или когда ей будет семь, он скажет, что всё в порядке. И имя будет Локк. О, Локк — это нормально. У нас всё нормально. Потому что... Потому что я очистил это имя. Локи — это была длинная череда гов..., но я очистил это имя.
Ivan LockeСтефан хороший человек. Он починит яму и проверит остальные. Все 12 насосов будут работать. Стоп-старт запустится. Северные, южные, восточные и западные ворота получат свою четверть бетона. Ребенок родится. А Катрина будет в порядке. Утром с ней всё будет хорошо. Вот как это может быть. Вот моя молитва.
Ivan LockeЯ мог легко забить на бетон, но не сделал этого. Знаешь, папа, когда ты тихо вернулся с извинениями, это было даже хуже, чем отсутствовать. Да, я серьёзно! Я мог бы сломать тебе с#ку спину за это, но не стал, и факт, что я мог это сделать, был хуже всего. Потому что ты был такой с#кой слабый! Это первое, что я заметил. Такой слабый. Всё то, что я ненавижу, в одной с#кой зелёной рубашке. Ты выглядишь жалко. Мой с#кий отец. И что это были — кроссовки, какие-то с#кие кроссовки, которые носят подростки. Волосы у тебя разбросаны куда попало. Ты больше не пьёшь, не куришь траву. Что, теперь все должны радоваться, да? Радоваться чему, собственно?
Ivan LockeОбъясню, когда перестану вести машину и когда мы с тобой и Эдди будем вместе, понял? Я, эм, сам только что для себя всё прояснил.
Ivan LockeЗнаешь что? Я мог бы просто объехать по М-25 до Дувра или какого-нибудь чёртова места и не сталкиваться с этим, да? И просто зарабатывать хорошие деньги, наличкой, работая на кросс-рейле. Там платят пятьсот в день просто за то, что гребёшь дерьмо. Гребёшь дерьмо вроде тебя. Нет, я поеду прямо в самое худшее для меня место — самое ужасное место на земле для меня, хотя эта... женщина такая, она грустная и одинокая, ей почти всё равно на жизнь. Мне её было жаль, понимаешь? Мне её было жаль. Так как же это может быть разницей между хорошим и плохим?