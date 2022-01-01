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Лок
Лок, 2014: актеры и роли
Locke
Лок
2014 / США / Великобритания
Трейлер
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Лок, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Найт
Steven Knight
В ролях
Том Харди
Tom Hardy
Рут Уилсон
Ruth Wilson
Том Холланд
Tom Holland
Оливия Колман
Olivia Colman
Эндрю Скотт
Andrew Scott
Бен Дэниелс
Ben Daniels
Билл Милнер
Bill Milner
Элис Лоу
Alice Lowe
Дэниэл Уэбб
Danny Webb
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