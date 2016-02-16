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Лок
Отзывы о фильме «Лок»
Locke
Лок
2014 / США / Великобритания
Трейлер
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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khaos11
16 февраля 2016, 02:29
Поклонникам минималистичного кино и Харди - обязательно к просмотру. Истинный пример, когда содержание превалирует над формой.
9/10
16 февраля 2016, 02:29
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Toporock
17 февраля 2016, 00:00
Цитата (fanbunga, 06/07/2014 - 23:57:28):
Я бы выбрал стройку и потом футбол с пивом✊ ✊
17 февраля 2016, 00:00
0
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fanbunga
17 февраля 2016, 00:00
Ответ на сообщение Toporock от 07/07/2014 - 23:45:16
весьма почтенный выбор✊
Ответ на сообщение test от 07/07/2014 - 19:44:34
ничего особенного чувак не сделал
Именно. Всего-то выбрал то место, где был нужнее всего. В результате Лок - лох.
Цитата (test, 07/07/2014 - 19:44:34):
охренительный молодец
насчет молодца время покажет, но охренительность в нем есть точно✊
17 февраля 2016, 00:00
0
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fanbunga
17 февраля 2016, 15:48
Ответ на сообщение Toporock от 01/07/2014 - 23:00:09
Надо было Айвану убиться, чтобы история обрела нужный накал драматизма?
А чего такого сильного из ролей у Рейнольдса? просто любопытно. Помню Девятки, чем-то на Врага похоже, метафизика и Мелисса Маккарти✊
17 февраля 2016, 15:48
0
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Toporock
17 февраля 2016, 15:48
Цитата (fanbunga, 04/07/2014 - 22:41:08):
Ну потому что сложно "накидать" драму, из одного персонажа, без действия, если с этим персонажем ничего серьезного то и не происходит. И все что он делает, это результат его собственного выбора, нет саспенса, нет интриги, нет драмы, по сути нет и смысла. Это могла быть зарисовка, типа "один день из моей жизни". Я же говорю, у меня каждый третий день похож на его день, только я не разговариваю с вымышленным отцом. (я разговариваю сразу с Богом)✊
17 февраля 2016, 15:48
0
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fanbunga
17 февраля 2016, 15:48
Ответ на сообщение Toporock от 05/07/2014 - 01:27:54
да уж, монологи "к отцу" ни к чему были, шизофренично как-то. Можно подумать, что все дело в банальной детской психотравме, последствия которой нам демонстрируют полтора часа с экрана.
Насчет отсутствия интриги и драмы не соглашусь, но это субъективно, мне хватило всего.
Просто я думаю, 100 из 100 поступили бы иначе, выбрали бы семью и карьеру.
Айван мне тоже близок, хотя не так всё однозначно. Есть сомнения и есть страх проскочить нужный поворот.
17 февраля 2016, 15:48
0
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Toporock
18 февраля 2016, 09:40
Так себе, Харди точный я, и проблемы мои, только я на 10 лет моложе, и в Москоу. Слез не лью, водку пью, всех люблю❗️ .
А серьезно если, то сильно проигрывает и Райану Рейнольдсу и Джеймсу Франку, хотя просто по одной причине, его история, это не истории жизни и смерти, это просто история, каждого третьего Москвича✊
18 февраля 2016, 09:40
0
0
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Toporock
19 февраля 2016, 00:10
Ничего ничего, тренируйте воображение✊
19 февраля 2016, 00:10
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ВикторияБугра
19 февраля 2016, 00:10
Жесть!!!весь фильм снят в машине с бесконечными телефонными разговорами..в кинотеатре все вышли в шоковом расстройстве (((
19 февраля 2016, 00:10
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fanbunga
19 февраля 2016, 00:10
У Мураками (который Харуки) есть похожий по настроению сюжет. Про то, как он пацаном стриг лужайки. Тщательно стриг, на совесть. Прокладывал путь к сердцам через лужайки. Не потому, что платили как-то особенно хорошо, просто сам для себя решил, что так надо.
Фильм понравился. Ну да, действия почти нет.Но нормального гетеросексуального мужика в исполнении Тома Харди можно потерпеть полтора часа. Тем более, он такое творит...чисто поэзия✊ . Не отрывая рук от руля, крушит нажитое непосильным трудом и пытается собрать осколки, как-то удержать, на слезах и соплях, а на самом деле, на тех ниточках, что идут от сердца к сердцу.
Думаю, наплакал Харди на номинацию, буду болеть за него.
19 февраля 2016, 00:10
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khaos11
19 февраля 2016, 20:42
Похоже, дрянные липецкие прокатчики снова "прокатили" с хорошим кино.
19 февраля 2016, 20:42
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Я бы выбрал стройку и потом футбол с пивом✊ ✊
весьма почтенный выбор✊
Ответ на сообщение test от 07/07/2014 - 19:44:34
ничего особенного чувак не сделал
Именно. Всего-то выбрал то место, где был нужнее всего. В результате Лок - лох.
Цитата (test, 07/07/2014 - 19:44:34):
охренительный молодец
насчет молодца время покажет, но охренительность в нем есть точно✊
Надо было Айвану убиться, чтобы история обрела нужный накал драматизма?
А чего такого сильного из ролей у Рейнольдса? просто любопытно. Помню Девятки, чем-то на Врага похоже, метафизика и Мелисса Маккарти✊
Ну потому что сложно "накидать" драму, из одного персонажа, без действия, если с этим персонажем ничего серьезного то и не происходит. И все что он делает, это результат его собственного выбора, нет саспенса, нет интриги, нет драмы, по сути нет и смысла. Это могла быть зарисовка, типа "один день из моей жизни". Я же говорю, у меня каждый третий день похож на его день, только я не разговариваю с вымышленным отцом. (я разговариваю сразу с Богом)✊
да уж, монологи "к отцу" ни к чему были, шизофренично как-то. Можно подумать, что все дело в банальной детской психотравме, последствия которой нам демонстрируют полтора часа с экрана.
Насчет отсутствия интриги и драмы не соглашусь, но это субъективно, мне хватило всего.
Просто я думаю, 100 из 100 поступили бы иначе, выбрали бы семью и карьеру.
Айван мне тоже близок, хотя не так всё однозначно. Есть сомнения и есть страх проскочить нужный поворот.
А серьезно если, то сильно проигрывает и Райану Рейнольдсу и Джеймсу Франку, хотя просто по одной причине, его история, это не истории жизни и смерти, это просто история, каждого третьего Москвича✊
Фильм понравился. Ну да, действия почти нет.Но нормального гетеросексуального мужика в исполнении Тома Харди можно потерпеть полтора часа. Тем более, он такое творит...чисто поэзия✊ . Не отрывая рук от руля, крушит нажитое непосильным трудом и пытается собрать осколки, как-то удержать, на слезах и соплях, а на самом деле, на тех ниточках, что идут от сердца к сердцу.
Думаю, наплакал Харди на номинацию, буду болеть за него.
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