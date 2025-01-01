Princess Jorala
[появление на Земле]
Приветствуем вас, земные жители. Я — принцесса Джорала из Инспайрона. Как только кольца были активированы, мы начали отслеживать их по всей галактике.
Bartleby Livingstone
[шаг вперёд с восхищением]
Пр-привет, я — Бартлби. Д-добро пожаловать на Землю.
Princess Jorala
От имени Инспайрона благодарим вас за то, что остановили Дрекса и вернули кольца народу Инспайрона. Бартлби Ливингстон, слышала, вы были лидером в этой победе.
Bartleby Livingstone
Это была общая заслуга, ваше высочество. Особенно наших приятелей.
Princess Jorala
Примите это как знак вечной благодарности Инспайрона.
[пока Бартлби опускается на колено, она снимает ожерелье и надевает ему на шею]
Princess Jorala
Оно всегда приносило мне удачу.
Bartleby Livingstone
Спасибо.