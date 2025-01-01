Меню
Cow Можешь перестать нас крутить? Я вот-вот вырву все свои четыре желудка.
Budderball Пепперони! Если ты то, что ешь, значит, я сейчас стану супер остро-солёным.
Sheriff Dan Я слышал про зелёные яйца с ветчиной, но чтобы просто зелёная ветчина!
Sheriff Dan Похоже, свиньи умеют водить... но делают это плохо!
Budderball [после воскрешения Капитана Кэнайн] Капитан Кэнайн, сэр, вы в порядке?
Captain Canine Я вижу, ты победил Дрекса в одиночку. Я знал, что ты сможешь. Я горжусь вами, друзья. Вы действительно супер, с кольцами или без них.
Budderball Мы сделали это вместе, командой, как вы и учили нас, капитан Кэнайн.
Rosebud Нужно было просто поверить в себя.
Simple Tom [арестовывают шериф Дэн] Пожалуйста, отвезите нас в камеру! Только подальше от этих сумасшедших щенков!
Harrietta Да! Эти щенки — не в себе!
Sofia Ramirez [сообщение о метеорите] Срочно: странная электрическая буря тоже вызвана метеоритом, который приближается к Земле. Оставайтесь дома. Берегите близких. Суперпсы, если вы смотрите, помогите нам, пожалуйста.
Budderball [противостояние Дрексу] Мы *никогда* не отдадим кольца таким злодеям, как ты, Дрекс!
Buddha Позитивная энергия всегда побеждает негативную.
Mudbud [разбойники ими восхищаются] Кто-нибудь чувствует, что к нам здесь не очень-то серьёзно относятся?
Rosebud Добро пожаловать в мир блондинистой собачки. Им придётся узнать, что такое женская сила.
[хватает лакричный шнурок и с суперскоростью обвязывает мужского разбойника]
B-Dawg Вот это да, Роузбад!
Simple Tom [нервно встаёт] Кто хороший щенок?
Mudbud Ребята, есть только один способ преподать ему урок.
[использует свои силы, чтобы исчезнуть]
Simple Tom Куда он делся?
[невидимый Mudbud дергает его за трусы сзади]
B-Dawg Чёрт, это же супер жёсткий задерг, братан!
Mudbud [после того, как Будда вылил карамель на грабителей] Прилип к карамели, чувак.
Budderball [после того, как они обезвредили грабителей] Думаю, наша работа здесь окончена.
Rosebud Ой, лучше развяжу мистера Свонсона, прежде чем уйдем.
[она развязывает мистера Свонсона с суперскоростью]
Budderball Погнали, ребята!
[друзья покидают магазин сладостей]
Harrietta [указывая швейцарским ножом на Бадди] Стой, а то я тебя порежу на венские шницели!
[освобождает свою напарницу, прежде чем начать скользить по жвачкам]
B-Dawg Пора дотронуться до кого-нибудь, чувак!
[протягивает лапу и сбивает с ног женщину-грабителя]
Budderball [врывается в квартиру] Двери — не проблема для Супер Баттерболла!
Тесса [заперта в горящем здании] Помогите! Помогите!
Роузбад О нет! Эта девчонка в серьезной беде!
Баддерболл Нужно ей помочь!
Би-Дог Супер Баддис пользуются спросом, йо! Что этот город без нас творит?
Роузбад [быстро] Сиди спокойно. Сейчас вернусь.
[мчится в здание и через мгновение возвращается]
Роузбад Она в 8-Б, но дверь заперта.
[снова вбегает, остальные Баддис следуют за ней]
Би-Дог Супер Баддис на выручку!
Tessa [указывает на Баддис и Капитана Кэнайн] Вот! Смотрите!
Sofia Ramirez София Рамирес на связи с настоящими Суперпёсиками.
[толпа аплодирует и кричит в поддержку Баддис]
Tessa [после того, как Капитан Собакин и его команда спасли её] Мама!
[бежит в объятия матери]
Tessa Суперпёсики и Капитан Собакин меня спасли!
Rosebud [замечая, что Би-Дог рыдает из-за потери Капитана Кэнайн] Ты в порядке, Би-Дог?
B-Dawg А-Аллергия на кур.
Rosebud Привет, Клубничка. Привет, Леденец!
Strawberry Посмотри на тебя, Клубничка. Твой наряд просто сногсшибательный! Прямо кричит о женской силе.
Rosebud Женская сила — это состояние души. Но ты права, наряд точно не помешал.
Lollipop Нужно громко и гордо заявлять об этом, подруга. Мы, девчонки, не шутим. Мы можем всё, если захотим.
Rosebud Ты права. Хотелось бы остаться и болтать весь день. Но у меня клад искать — до связи!
Strawberry Клубничка, Леденец: до связи, Клубничка!
Princess Jorala [появление на Земле] Приветствуем вас, земные жители. Я — принцесса Джорала из Инспайрона. Как только кольца были активированы, мы начали отслеживать их по всей галактике.
Bartleby Livingstone [шаг вперёд с восхищением] Пр-привет, я — Бартлби. Д-добро пожаловать на Землю.
Princess Jorala От имени Инспайрона благодарим вас за то, что остановили Дрекса и вернули кольца народу Инспайрона. Бартлби Ливингстон, слышала, вы были лидером в этой победе.
Bartleby Livingstone Это была общая заслуга, ваше высочество. Особенно наших приятелей.
Princess Jorala Примите это как знак вечной благодарности Инспайрона.
[пока Бартлби опускается на колено, она снимает ожерелье и надевает ему на шею]
Princess Jorala Оно всегда приносило мне удачу.
Bartleby Livingstone Спасибо.
