Меня раздражают немногие фразы так сильно, как "Не укусю". Единственная реплика, которая бесит меня быстрее — когда какой-то пьяный, с румяным лицом тип в баре видит, что я пытаюсь пройти мимо, и лает: "Улыбнись, не может быть всё так плохо!" Да, может, идиот.