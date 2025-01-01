Libby DayПо-настоящему страшный изъян человечества — это наша способность к жестокости. Она есть в каждом из нас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Libby DayЯ не была милым ребёнком, и выросла в глубоко нелюбимую взрослую. Нарисуй мою душу — это будет каракуля с клыками.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Libby DayБыло удивительно, что можно часами посреди ночи притворяться, что всё нормально, а при первых лучах солнца понять — это не так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Libby DayБен в тюрьме понял то, чему я так и не научилась в своей. Прощение. Мама говорила, что нужно прожить жизнь с толком. Ничего грандиозного. Просто начать. Наконец-то начать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Libby DayНаверное, я в депрессии. Наверное, уже двадцать четыре года. Где-то там внутри — спрятанная за печенью или прикреплённая к селезёнке в моём недоразвитом, детском теле — есть лучшая версия меня, Либби, которая говорит встать, что-то сделать, повзрослеть, двигаться дальше. Но обычно побеждает жестокость.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Libby DayВо мне есть злоба, настоящая, как орган. Разрежь меня на животе, и она может выскользнуть, мясистая и тёмная, упасть на пол, чтобы ты мог её растоптать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Libby DayЯ не злюсь, не грущу и не радуюсь тебе. Мне до ж#пи. Ты даже не колышешься.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Libby DayЯ почувствовала, как во мне что-то ослабло, чего ослабать не должно. Шов разошёлся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Libby DayНе отчаивайся — каждые отношения у тебя — это провал, пока не найдёшь правильные.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Libby DayЯ выросла дикой, и в основном так и осталась.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Libby DayМеня раздражают немногие фразы так сильно, как "Не укусю". Единственная реплика, которая бесит меня быстрее — когда какой-то пьяный, с румяным лицом тип в баре видит, что я пытаюсь пройти мимо, и лает: "Улыбнись, не может быть всё так плохо!" Да, может, идиот.