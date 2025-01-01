Меню
Libby Day По-настоящему страшный изъян человечества — это наша способность к жестокости. Она есть в каждом из нас.
Libby Day Я не была милым ребёнком, и выросла в глубоко нелюбимую взрослую. Нарисуй мою душу — это будет каракуля с клыками.
Libby Day Было удивительно, что можно часами посреди ночи притворяться, что всё нормально, а при первых лучах солнца понять — это не так.
[последние слова]
Libby Day Бен в тюрьме понял то, чему я так и не научилась в своей. Прощение. Мама говорила, что нужно прожить жизнь с толком. Ничего грандиозного. Просто начать. Наконец-то начать.
Libby Day Наверное, я в депрессии. Наверное, уже двадцать четыре года. Где-то там внутри — спрятанная за печенью или прикреплённая к селезёнке в моём недоразвитом, детском теле — есть лучшая версия меня, Либби, которая говорит встать, что-то сделать, повзрослеть, двигаться дальше. Но обычно побеждает жестокость.
Libby Day Во мне есть злоба, настоящая, как орган. Разрежь меня на животе, и она может выскользнуть, мясистая и тёмная, упасть на пол, чтобы ты мог её растоптать.
Libby Day Я не злюсь, не грущу и не радуюсь тебе. Мне до ж#пи. Ты даже не колышешься.
Libby Day Я почувствовала, как во мне что-то ослабло, чего ослабать не должно. Шов разошёлся.
Libby Day Не отчаивайся — каждые отношения у тебя — это провал, пока не найдёшь правильные.
Libby Day Я выросла дикой, и в основном так и осталась.
Libby Day Меня раздражают немногие фразы так сильно, как "Не укусю". Единственная реплика, которая бесит меня быстрее — когда какой-то пьяный, с румяным лицом тип в баре видит, что я пытаюсь пройти мимо, и лает: "Улыбнись, не может быть всё так плохо!" Да, может, идиот.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Charlize Theron
