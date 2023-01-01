Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Метки дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Темные тайны Темные тайны
Киноафиша Фильмы Темные тайны Темные тайны, 2015: актеры и роли
Dark Places Темные тайны 2015 / Франция / США / Великобритания
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Темные тайны, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жиль Паке-Бреннер Жиль Паке-Бреннер Gilles Paquet-Brenner
В ролях
Шарлиз Терон Шарлиз Терон Charlize Theron Хлоя Грейс Морец Хлоя Грейс Морец Chloë Grace Moretz Николас Холт Николас Холт Nicholas Hoult Кристина Хендрикс Кристина Хендрикс Christina Hendricks Кори Столл Кори Столл Corey Stoll Стерлинг Джеринс Стерлинг Джеринс Sterling Jerins Тай Шеридан Тай Шеридан Tye Sheridan Андреа Рот Андреа Рот Andrea Roth Шон Бриджерс Шон Бриджерс Sean Bridgers Дж. ЛаРоуз Дж. ЛаРоуз J. LaRose
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Заговор дьявола
Заговор дьявола
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Телекинез
Телекинез
2022, Канада, фантастика
13 изгнаний дьявола
13 изгнаний дьявола
2022, Испания, ужасы, триллер
На краю
На краю
2022, США, триллер
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Related video
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши