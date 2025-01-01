Меню
Zeus Нам действительно нужно сократить эти проделки.
Zeus Греция была великолепна, но нам хотелось двигаться дальше.
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Формула 1
2025, США, спорт
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Многие слышали, что Миядзаки ненавидит «Властелина колец»: мы разобрались и выяснили, как возник этот фейк
Детдомовское прошлое, мрачный город и следователь на грани: чем зацепит новый мини-сериал «Отпечатки»
Прогремел на «Оскаре», получил 97 % на RT и исчез из поля зрения: даже странно, что этот фильм в итоге забыли
Арабские историки вертятся в гробу: главный конфликт «Великолепного века» оказался выдумкой на 100% — в реальности героини даже дружили
Гениальный сюжет — есть, зрителей — нет: 5 малоизвестных фильмов с «хай-концептом» — от картонного хоррора до комедии про Чистилище
«Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке
«Ты скоро умрешь»: Джорджу Мартину вышла боком задержка «Ветров зимы» — писателя публично унизили при коллегах
Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола»
«Давно так не затягивало»: этот мрачный триллер с Бондарчуком сравнивают с культовым «Экзаменом» — 6 часов проносятся как минута
Эдакий кроссовер «Игры престолов» и «Секретных материалов»: Скалли могла оказаться в Вестеросе — но актриса дала заднюю
«Три вида картошки, ростбиф, пудинг»: диетолог объяснила магию Хогвартса — почему в «Гарри Поттере» не толстели от пиршеств
