TV News Reporter[разговор на перроне, записывает репортаж]Мир потрясён. Эррол Флинн, кинозвезда, идол публики, известный сердцеед, умер в возрасте 50 лет. Герой целого поколения, прославившийся своими приключениями как на экране, так и в жизни. Он ушёл, как и полагалось, в объятиях своей намного младшей возлюбленной. Теперь вся Америка задаётся вопросом: «Кто эта девушка?»
Errol FlynnНе надо мне напоминать, парень. Я живу с этим каждый день. «Врываюсь, как Флинн». Это будет моя эпитафия.
Melvin BelliИменно поэтому они тебя по полной и посадят. И студия уже не сможет тебя защитить.
Errol FlynnБелли, ты — адвокат, и я плачу тебе немало, чтобы ты так думал. Но в конце концов мне по#уй. Знаешь, что доктор однажды мне сказал? Если не брошу пить, колоться и вести разгульный образ жизни, проживу шесть месяцев. Это было десять лет назад, а я жил каждый день и ночь, будто последний.
Melvin BelliВот что я в тебе люблю, Баррон. По-настоящему. А теперь слушай меня внимательно. Незаконный секс с несовершеннолетней — это тюремный срок.
Florence AadlandЗнаю. И послушай, только потому что ты помолвлена с Эрролом, это не значит, что он принадлежит тебе целиком и полностью. Он мой друг тоже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Errol FlynnФлоренс, я люблю Беверли так же сильно, как когда-либо любил кого-то. И по какой-то причине она любит меня. Правда, она меня любит. Так что, пожалуйста, постарайся найти в своем сердце прощение для меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Errol FlynnСделай одолжение, милочка, и принеси мне ту фляжку.
Dr. Grant Gould[звонит телефон, он берёт трубку]Алло.
George CaldoughПривет, доктор, это Джордж. Ты занят? Со мной человек, которому нужна помощь.
Dr. Grant GouldЭто срочно?
George CaldoughНе знаю. Может быть. И слушай, это Эррол Флинн.
Dr. Grant GouldПонял. Приводи его сразу.
[повесил трубку]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Middle Aged ManЯ видел все ваши фильмы. «Морской ястреб» был моим любимым. Я-я смотрел его, кажется, пять раз.
Errol FlynnПравда? Я едва смог досмотреть его один раз.
Middle Aged ManО, но вы такой замечательный актёр, мистер Флинн. Спасибо вам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Florence Aadland[По телефону. Беверли изо всех сил старается не просыпаться]Ей не очень. Она спит всего по пару часов подряд. И не ест... Я не знала, что с ней. Так что отвезла к врачу, а он сказал, что она в глубокой депрессии.
Ronnie ShedloНу, она многое пережила.
Florence AadlandЯ знаю, Ронни. Знаю. Вот почему я подумала, что ей было бы неплохо просто... знаешь, окунуться в что-то. В карьеру, например. Воспользоваться всем вниманием. Кстати, там, в Глендейле, есть парень, который хочет, чтобы она выступила в его клубе.
Cuban GirlВы все, американцы, что ли такие кровожадные? Это же не ваша война.
Beverly AadlandЯ даже не знаю, кто такие Батиста и Кастро. Это ваша проблема. Но тот, за кого я выйду замуж, сейчас прячется в этой вонючей, никчёмной джунглях. И если у него на это есть причина, то и у меня она есть.
Cuban GirlЖаль, что не все кубинцы так думают, как ты.
Florence AadlandО, я не шучу. Ты мне врала. Ты нагло врала мне в лицо насчёт того, что творила с моим ребёнком.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Florence AadlandБев, ты ещё так молода. Когда достигнешь моего возраста, поймёшь, что жизнь пролетает за минуту. Это наш шанс оставить свой след. Все эти — эти люди, которые щёлкают языками на нас, у них нет того, что есть у нас, у них нет настоящей истории. Истории любви, которая выдержит испытание временем. Люди будут помнить нас через сто лет.
Beverly AadlandНо всё это перестаёт иметь значение, когда тебя нет. Взгляни на Эррола.
Florence AadlandВзгляни на Эррола. Он всё ещё здесь, потому что он Робин Гуд, отважный герой, и люди помнят.
Errol FlynnНе знаю, Флоренс, я думаю, что счастье — вот что действительно важно. В конце концов, важнее, чем слава и Голливуд. Слава — как религия в этой безбожной стране. Она даёт людям кумиров, которым они могут поклоняться, а потом срывать с них маски по своему желанию.