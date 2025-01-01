Errol Flynn Не надо мне напоминать, парень. Я живу с этим каждый день. «Врываюсь, как Флинн». Это будет моя эпитафия.

Melvin Belli Именно поэтому они тебя по полной и посадят. И студия уже не сможет тебя защитить.

Errol Flynn Белли, ты — адвокат, и я плачу тебе немало, чтобы ты так думал. Но в конце концов мне по#уй. Знаешь, что доктор однажды мне сказал? Если не брошу пить, колоться и вести разгульный образ жизни, проживу шесть месяцев. Это было десять лет назад, а я жил каждый день и ночь, будто последний.