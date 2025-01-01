Меню
[первые строки]
TV News Reporter [разговор на перроне, записывает репортаж] Мир потрясён. Эррол Флинн, кинозвезда, идол публики, известный сердцеед, умер в возрасте 50 лет. Герой целого поколения, прославившийся своими приключениями как на экране, так и в жизни. Он ушёл, как и полагалось, в объятиях своей намного младшей возлюбленной. Теперь вся Америка задаётся вопросом: «Кто эта девушка?»
Melvin Belli Ты с ума с##шел?
Errol Flynn Да, точно. И наслаждаюсь каждой минутой.
Errol Flynn Я умираю, Вудси.
Beverly Aadland Нет, не умираешь.
Errol Flynn Умираю. Чувствую это. Чувствую.
Beverly Aadland Ты не умираешь.
Errol Flynn Беверли, я распознаю флирт, когда его вижу, а это был флирт.
Beverly Aadland Что мне было делать? Он разговаривал со мной. Я просто отвечала.
Errol Flynn Пока ты здесь, снимаешься со мной в этом фильме, веди себя прилично. Поняла?
Beverly Aadland Ты что, мой родитель?
Errol Flynn Не смей так со мной.
Errol Flynn О, Вудси, это чудовище в любви, леди, когда желание безгранично, а поступок — раб своих ограничений.
Beverly Aadland Кто это сказал, Уильям Шекспир?
Errol Flynn Да, как ты догадалась?
Beverly Aadland Звучит пафосно.
Beverly Aadland Я просто уйду, ты не сможешь меня остановить.
Florence Aadland Ну давай, малышка, посмотришь, как далеко ты зайдёшь.
Errol Flynn Не надо мне напоминать, парень. Я живу с этим каждый день. «Врываюсь, как Флинн». Это будет моя эпитафия.
Melvin Belli Именно поэтому они тебя по полной и посадят. И студия уже не сможет тебя защитить.
Errol Flynn Белли, ты — адвокат, и я плачу тебе немало, чтобы ты так думал. Но в конце концов мне по#уй. Знаешь, что доктор однажды мне сказал? Если не брошу пить, колоться и вести разгульный образ жизни, проживу шесть месяцев. Это было десять лет назад, а я жил каждый день и ночь, будто последний.
Melvin Belli Вот что я в тебе люблю, Баррон. По-настоящему. А теперь слушай меня внимательно. Незаконный секс с несовершеннолетней — это тюремный срок.
Beverly Aadland Он мой жених, а не твой.
Florence Aadland Ну, очевидно...
Beverly Aadland Так что не лезь не в своё дело.
Florence Aadland А ты как думаешь, насколько далеко ты бы продвинулся с этой штукой, если бы не я?
Beverly Aadland С какой штукой?
Florence Aadland С этой штукой для тебя и Эррола. Ты знаешь, сколько жертв я принесла, чтобы вы могли быть вместе? Сколько я...
Beverly Aadland Это не твоё дело. Вообще не твоё.
Florence Aadland Я потеряла свой дом, свой брак, мужа...
Beverly Aadland Ты сделала это только ради себя.
Florence Aadland Я сделала это ради тебя!
Beverly Aadland Оставь нас в покое.
Florence Aadland О! Не уходи... Ты вернёшься сюда! Вернись сюда. Ты... Что? На что смотришь? Ты тоже. Занимайся своими делами.
Beverly Aadland Что ты делаешь?
Florence Aadland Что ты имеешь в виду? Ой, всё нормально. Ой, всё нормально. Мэдж — хороший человек. И она следит за твоей карьерой.
Beverly Aadland Это личное.
Florence Aadland Не смей так со мной разговаривать.
Madge Увижу вас позже, дамы.
Beverly Aadland Зачем ты всем это рассказываешь? Это же не их дело.
Florence Aadland Я знаю, кому могу доверять, а кому нет.
Beverly Aadland Нет, не знаешь.
Florence Aadland Знаю. И послушай, только потому что ты помолвлена с Эрролом, это не значит, что он принадлежит тебе целиком и полностью. Он мой друг тоже.
Errol Flynn Флоренс, я люблю Беверли так же сильно, как когда-либо любил кого-то. И по какой-то причине она любит меня. Правда, она меня любит. Так что, пожалуйста, постарайся найти в своем сердце прощение для меня.
Errol Flynn Сделай одолжение, милочка, и принеси мне ту фляжку.
Beverly Aadland Я думаю, тебе стоит пить воду.
Errol Flynn Вода — для плавания, я же тебе сказал.
Errol Flynn Как прошёл её кастинг у тебя?
Stanley Kubrick Плохо.
Errol Flynn О, ты не найдёшь лучше Лолиты. Можешь сколько угодно искать.
Stanley Kubrick Нет, Эррол. Да и она слишком взрослая.
Errol Flynn Жаль. Думаю, тебе стоит пересмотреть это, Кубрик, потому что, понимаешь, мы как бы комплектом.
Stanley Kubrick Ты что, серьёзно? Ну, тогда... неловко выходит.
Cynthia Gould Ну как тебе Ванкувер?
Beverly Aadland О, он прекрасен. Нам здесь очень нравится.
Cynthia Gould Можно спросить, сколько тебе лет, Беверли?
Beverly Aadland Мне 21.
Cynthia Gould Правда? Ты выглядишь моложе. Мне было всего 18, когда я встретила Кеннета, и мы учились в школе.
Beverly Aadland Извини. Мне нужно проверить, как дела у Эррола.
Dr. Grant Gould [звонит телефон, он берёт трубку] Алло.
George Caldough Привет, доктор, это Джордж. Ты занят? Со мной человек, которому нужна помощь.
Dr. Grant Gould Это срочно?
George Caldough Не знаю. Может быть. И слушай, это Эррол Флинн.
Dr. Grant Gould Понял. Приводи его сразу.
[повесил трубку]
Middle Aged Man Я видел все ваши фильмы. «Морской ястреб» был моим любимым. Я-я смотрел его, кажется, пять раз.
Errol Flynn Правда? Я едва смог досмотреть его один раз.
Middle Aged Man О, но вы такой замечательный актёр, мистер Флинн. Спасибо вам.
Florence Aadland [По телефону. Беверли изо всех сил старается не просыпаться] Ей не очень. Она спит всего по пару часов подряд. И не ест... Я не знала, что с ней. Так что отвезла к врачу, а он сказал, что она в глубокой депрессии.
Ronnie Shedlo Ну, она многое пережила.
Florence Aadland Я знаю, Ронни. Знаю. Вот почему я подумала, что ей было бы неплохо просто... знаешь, окунуться в что-то. В карьеру, например. Воспользоваться всем вниманием. Кстати, там, в Глендейле, есть парень, который хочет, чтобы она выступила в его клубе.
[Беверли переворачивается на другой бок]
Florence Aadland Это именно то, что нужно для Бев, я думаю.
Bartender ( Spotlight Bar) Эррол Флинн. Таких уже не делают.
Florence Aadland Он... он настоящий сорванец.
Cuban Girl Вы все, американцы, что ли такие кровожадные? Это же не ваша война.
Beverly Aadland Я даже не знаю, кто такие Батиста и Кастро. Это ваша проблема. Но тот, за кого я выйду замуж, сейчас прячется в этой вонючей, никчёмной джунглях. И если у него на это есть причина, то и у меня она есть.
Cuban Girl Жаль, что не все кубинцы так думают, как ты.
Beverly Aadland Как поживаете?
Orry Kelly Очень хорошо, спасибо. Я Орри Келли, костюмер на фильме «Слишком много, слишком рано» на сцене 8. И есть один человек там, который очень хотел бы с вами познакомиться.
Beverly Aadland Кто?
Orry Kelly Эррол Флинн. Ты же знаешь, кто это, правда?
Beverly Aadland Конечно. Робин Гуд.
Errol Flynn Привет, Флоренс. Я знаю, я знаю, ты злишься, и на это у тебя все основания. Я — сам чёрт во плоти.
Florence Aadland Я могу тебя посадить в тюрьму.
Errol Flynn Пожалуйста, не шути так.
Florence Aadland О, я не шучу. Ты мне врала. Ты нагло врала мне в лицо насчёт того, что творила с моим ребёнком.
[последние слова]
Florence Aadland Бев, ты ещё так молода. Когда достигнешь моего возраста, поймёшь, что жизнь пролетает за минуту. Это наш шанс оставить свой след. Все эти — эти люди, которые щёлкают языками на нас, у них нет того, что есть у нас, у них нет настоящей истории. Истории любви, которая выдержит испытание временем. Люди будут помнить нас через сто лет.
Beverly Aadland Но всё это перестаёт иметь значение, когда тебя нет. Взгляни на Эррола.
Florence Aadland Взгляни на Эррола. Он всё ещё здесь, потому что он Робин Гуд, отважный герой, и люди помнят.
Beverly Aadland Ты что-нибудь с ним подписала?
Florence Aadland Пока нет.
Beverly Aadland Тогда не подписывай. Пообещай мне, что не подпишешь.
Florence Aadland О, Беверли.
Beverly Aadland Пообещай, или я тебя больше не увижу.
[пауза]
Florence Aadland Хорошо. Обещаю.
Beverly Aadland Спасибо. Я люблю тебя, мама.
Florence Aadland Я тоже тебя люблю, детка.
[они держатся за руки]
Florence Aadland [после просмотра дебютного фильма Беверли] Я отдала тебя пять месяцев, и всё?
Beverly Aadland Мне было здорово...
Florence Aadland В этом ведь не суть, правда?
Errol Flynn Не знаю, Флоренс, я думаю, что счастье — вот что действительно важно. В конце концов, важнее, чем слава и Голливуд. Слава — как религия в этой безбожной стране. Она даёт людям кумиров, которым они могут поклоняться, а потом срывать с них маски по своему желанию.
Florence Aadland Это её момент, ты не можешь отказать.
Errol Flynn Я для неё слишком стар. Но, к сожалению, она для меня не слишком молода.
