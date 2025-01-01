Полицейский
[чтение по расшифровке радиопереговоров]
01:00 Партридж: Хотелось бы, чтобы это было за границей — получился бы отличный «Заключённый за рубежом»
Полицейский
Фаррелл: Что такое «Заключённый за рубежом»?
Полицейский
Партридж: Ты не знаешь «Заключённый за рубежом»?
Полицейский
Фаррелл: Нет
Полицейский
Партридж: Все знают «Заключённый за рубежом»
Полицейский
Фаррелл: Я не знаю, что такое «Заключённый за рубежом»
Полицейский
Партридж: Ты серьёзно не знаешь «Заключённый за рубежом»? Да ты издеваешься!
Полицейский
Фаррелл: Я даже не слышал про «Заключённый за рубежом»
Полицейская
Просто переходи к моменту, когда они перестанут говорить «Заключённый за рубежом»
Полицейский
Партнёр Саймон: Я однажды посадил даму в тюрьму
Полицейский
Партридж: Это всё, что у тебя есть? Даже с пистолетом у виска?
Полицейская
У него пистолет у виска?