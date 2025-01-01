Меню
Киноафиша Фильмы Алан Партридж: Альфа-отец Цитаты из фильма Алан Партридж: Альфа-отец

Цитаты из фильма Алан Партридж: Альфа-отец

Alan Partridge Можете оставить Иисуса Христа при себе. Это был Нил Даймонд... настоящий «Король иудеев».
Police Officer У вас есть какие-нибудь нервные расстройства, например, панические атаки?
Alan Partridge (фыркает) Я что, похож на того, кто страдает паническими атаками? У меня была одна паническая атака на автомойке — идеальное сочетание: бессонница, нет жены и злые щётки, кружащиеся прямо на меня. А когда включили фен, я уже сидел в ногах.
Alan Partridge Скажем так, кто самый худший разносчик? Рыбы, железа, слухов или войны?
Police Officer Представьтесь!
Alan Partridge Алан Партридж! Кто, к х- Алан Партридж! Ты знаешь, кто я, я не так давно с экранов! Представьтесь.
Alan Partridge Я бы снял это раньше, но я вел увлекательный разговор с гордым отцом самого загорелого ребенка Норфолка... только что передал его данные в социальную службу...
Steve Stubbs Алан! Смотри мне в глаза. Если ты поставишь под угрозу безопасность хоть одного из моих людей или заложников в этом здании, потому что не слушался меня, я сниму эту полицейскую форму и заставлю тебя за это ответить.
Alan Partridge Ты хочешь, чтобы я купил у тебя форму полицейского?
Полицейский [чтение по расшифровке радиопереговоров] 01:00 Партридж: Хотелось бы, чтобы это было за границей — получился бы отличный «Заключённый за рубежом»
Полицейский Фаррелл: Что такое «Заключённый за рубежом»?
Полицейский Партридж: Ты не знаешь «Заключённый за рубежом»?
Полицейский Фаррелл: Нет
Полицейский Партридж: Все знают «Заключённый за рубежом»
Полицейский Фаррелл: Я не знаю, что такое «Заключённый за рубежом»
Полицейский Партридж: Ты серьёзно не знаешь «Заключённый за рубежом»? Да ты издеваешься!
Полицейский Фаррелл: Я даже не слышал про «Заключённый за рубежом»
Полицейская Просто переходи к моменту, когда они перестанут говорить «Заключённый за рубежом»
Полицейский Партнёр Саймон: Я однажды посадил даму в тюрьму
Полицейский Партридж: Это всё, что у тебя есть? Даже с пистолетом у виска?
Полицейская У него пистолет у виска?
Pat Farrell Я однажды приходил на этот пирс с Молли...
Alan Partridge Счастливые времена!
Pat Farrell ...чтобы развеять её прах.
Alan Partridge Возможно, не такие уж счастливые.
Alan Partridge Он с оружием!
Alan Partridge Люди увольняют людей, люди умиляют людей.
Alan Partridge Никогда, никогда не критикуй мусульман; только христиане. И евреев немного.
Pat Farrell Ангелы пришли и унесли Молли.
Simon [смотрит на фото Молли] Должно быть, ангелов было немало.
Alan Partridge [прячусь в выгребной яме автобуса] Да, Пэт, это странно. Это была неудачная попытка побега. Такая себе «Побег из Ши-Шанка», если хочешь.
Alan Partridge Избавься от неё, Линн, она алкоголичка и расистка! Одно я могу терпеть, но не сразу два.
Alan Partridge Идите на свои сборные пункты... это Брайан Ферри.
Side Kick Simon У нас тут смс от Джой из Дисса: «Простой способ решить проблемы в Израиле»
Alan Partridge Щекотливая тема
Side Kick Simon «было бы объединить иудаизм с исламом.»
Alan Partridge Да, вряд ли стоит задерживать дыхание.
Side Kick Simon Ну, они оба ненавидят свиней.
Alan Partridge Действительно.
Side Kick Simon Можно было бы назвать это Джислам.
