Полицейский [чтение по расшифровке радиопереговоров] 01:00 Партридж: Хотелось бы, чтобы это было за границей — получился бы отличный «Заключённый за рубежом»

Полицейский Фаррелл: Что такое «Заключённый за рубежом»?

Полицейский Партридж: Ты не знаешь «Заключённый за рубежом»?

Полицейский Фаррелл: Нет

Полицейский Партридж: Все знают «Заключённый за рубежом»

Полицейский Фаррелл: Я не знаю, что такое «Заключённый за рубежом»

Полицейский Партридж: Ты серьёзно не знаешь «Заключённый за рубежом»? Да ты издеваешься!

Полицейский Фаррелл: Я даже не слышал про «Заключённый за рубежом»

Полицейская Просто переходи к моменту, когда они перестанут говорить «Заключённый за рубежом»

Полицейский Партнёр Саймон: Я однажды посадил даму в тюрьму

Полицейский Партридж: Это всё, что у тебя есть? Даже с пистолетом у виска?