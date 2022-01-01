Наша рецензия

Со времен «Дуэлянтов» и «Бегущего по лезвию» Ридли Скотт проделал знаменательный путь, к концу которого его, так сказать, художественное сознание превратилось в филиал «Макдоналдс». «Исход» – это фильм, снятый режиссером, чье сердце представляет собою хот-дог, мозг начинен картошкой фри (кинокомпанию Scott Free уже можно смело переименовывать в Scott Fries), а по венам циркулирует кока-кола. Соответственно, в новейшем прочтении исторической старины МакБиблия встречает МакЕгипет, причем,…