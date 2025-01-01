Меню
Цитаты из фильма Виктор Франкенштейн

Igor Он жив.
Victor Von Frankenstein Разве это не очевидно?
Victor Von Frankenstein Жизнь — это временно, почему смерть должна быть другой?
Igor Трудно судить о жестокости, если никогда не познавал доброты.
[первые строки]
Igor Ты знаешь эту историю. Удар молнии. Безумный гениальный человек. Нечестивое творение. Мир, конечно, помнит монстра, а не человека. Но иногда, если присмотреться, в сказке больше, чем кажется. Иногда монстр — это человек.
Igor Я в цирке столько, сколько себя помню. Цирки любят считать себя семьями. Но, конечно, в каждом из них есть свой клоун.
Victor Von Frankenstein Нету никакого Сатаны. Нет Бога. Есть только Человечество. Только Я!
Victor Von Frankenstein С самого начала современной медицины существовало предположение о природе смертности. Суть его в том, что смерть — это неизбежное событие, которое мы должны принимать как должное. Сегодня я докажу, что жизнь — это не какая-то милость, дарованная нам устаревшей идеей о всесильном...
Finnegan Давай же!
[последние слова]
Victor Von Frankenstein [пишет в письме] Ты был моим лучшим творением... Твой самый преданный друг...
Inspector Turpin Ты будешь забытым. Именно так. История похоронит тебя, Франкенштейн, и никто не вспомнит твоё имя.
Victor Von Frankenstein [из трейлера] Игорь, мы с тобой станем центром научного предприятия, которое изменит мир. Мы создадим жизнь из смерти!
Victor Von Frankenstein О, брат мой Генри, прости меня. Я обидел тебя, ведь это не жизнь. Это не жизнь. Ты не жив. Живи.
Inspector Turpin Будьте осторожны, мистер Франкенштейн, вы играете с гневными силами. В природе нет пощады.
Victor Von Frankenstein Жизнь... скажу это очень медленно... это всего лишь... применение и результат химии на практике.
Finnegan Знаешь, для людей, так одержимых смертью, вы кажетесь такими далекими от насилия. Интересно.
Inspector Turpin [кричит на Виктора] Ты сгоришь в аду за то, что натворил
Lorelei [о творении Виктора] Я заглянула в его глаза, а там было пусто
Baron Bomine Ты можешь сделать ещё одного?
Victor Von Frankenstein Могу. И не одного, а целую армию.
Baron Bomine Я мечтаю о неубиваемой армии в тысячу человек.
[последние слова]
Инспектор Терпин [противостояние с «Генри»] Отойди, Виктор, это не твой брат
