С самого начала современной медицины существовало предположение о природе смертности. Суть его в том, что смерть — это неизбежное событие, которое мы должны принимать как должное. Сегодня я докажу, что жизнь — это не какая-то милость, дарованная нам устаревшей идеей о всесильном...