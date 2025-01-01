IgorТрудно судить о жестокости, если никогда не познавал доброты.
[первые строки]
IgorТы знаешь эту историю. Удар молнии. Безумный гениальный человек. Нечестивое творение. Мир, конечно, помнит монстра, а не человека. Но иногда, если присмотреться, в сказке больше, чем кажется. Иногда монстр — это человек.
IgorЯ в цирке столько, сколько себя помню. Цирки любят считать себя семьями. Но, конечно, в каждом из них есть свой клоун.
Victor Von FrankensteinС самого начала современной медицины существовало предположение о природе смертности. Суть его в том, что смерть — это неизбежное событие, которое мы должны принимать как должное. Сегодня я докажу, что жизнь — это не какая-то милость, дарованная нам устаревшей идеей о всесильном...