Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Любовь в словах и картинках
Цитаты из фильма Любовь в словах и картинках
Цитаты из фильма Любовь в словах и картинках
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Elspeth
Просто будь тем, кем ты был!
Jack Marcus
Никто не может.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Эми Бреннеман
Amy Brenneman
Клайв Оуэн
Clive Owen
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Диспетчер
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Она сказала “Да”!
Отзывы
2023, США, комедия, драма
Ритмы мечты
Отзывы
2025, Россия, драма, комедия
Он не только Чендлер из «Друзей»: 3 нетипичных драмы, где Мэттью Перри показал себя настоящего
Летали даже бастарды: почему тогда дракона не было у короля Визериса?
Почему в покоях Сулеймана не было ни одной азиатки или темнокожей наложницы? Никакого расизма — чистая логика!
Таксовал на стареньком «Москвиче», спивался и жил в нищете: Юрий Белов стал суперзвездой после «Карнавальной ночи» — а потом потерял все
«Требую продолжения банкета»: эти 5 сериалов цепляют с первой минуты — начнете, и опомнитесь только под утро
«Такая потрясающая музыка»: советский мультик покорил иностранцев — ругают анимацию, но все равно смотрят (оценка близка к 8)
Назад в нулевые: новая «Чумовая пятница» разрушила проклятие сиквелов — лента даже лучше первой части
На 5/5 вопросов теста ответят лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов с «утренними» названиями по кадру
От Жеглова из «Места встречи» до Волка из «Ну, погоди!»: ИИ превратил 18 персонажей СССР в героев Disney и Ghibli (фото)
Мульт «Элио» от Pixar провалился в прокате, но в «цифре» его довели до ума — с помощью вырезанных сцен и… настоящего космонавта
Этот тест пройдут те, кто каждый год пересматривает «Любовь и голуби»: ответьте на 7 хитрых вопросов о фильме
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667