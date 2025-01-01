Он не только Чендлер из «Друзей»: 3 нетипичных драмы, где Мэттью Перри показал себя настоящего

Летали даже бастарды: почему тогда дракона не было у короля Визериса?

Почему в покоях Сулеймана не было ни одной азиатки или темнокожей наложницы? Никакого расизма — чистая логика!

Таксовал на стареньком «Москвиче», спивался и жил в нищете: Юрий Белов стал суперзвездой после «Карнавальной ночи» — а потом потерял все

«Требую продолжения банкета»: эти 5 сериалов цепляют с первой минуты — начнете, и опомнитесь только под утро

«Такая потрясающая музыка»: советский мультик покорил иностранцев — ругают анимацию, но все равно смотрят (оценка близка к 8)

Назад в нулевые: новая «Чумовая пятница» разрушила проклятие сиквелов — лента даже лучше первой части

На 5/5 вопросов теста ответят лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов с «утренними» названиями по кадру

От Жеглова из «Места встречи» до Волка из «Ну, погоди!»: ИИ превратил 18 персонажей СССР в героев Disney и Ghibli (фото)

Мульт «Элио» от Pixar провалился в прокате, но в «цифре» его довели до ума — с помощью вырезанных сцен и… настоящего космонавта