|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|From Space!
|Nathan Larson
|2:11
|2
|Alien Science Rock
|Nathan Larson
|1:40
|3
|Love Amongst Kegs
|Nathan Larson
|1:43
|4
|Who Are They?
|Nathan Larson
|4:06
|5
|Stealth: Horror
|Nathan Larson
|5:36
|6
|Jill
|Nathan Larson
|0:44
|7
|Killing Your Double
|Nathan Larson
|1:36
|8
|Love In a Blackout: Rejection Action
|Nathan Larson
|3:33
|9
|Two Allisons
|Nathan Larson
|5:33
|10
|Kiss + Kill
|Nathan Larson
|1:23
|11
|Hive Mind
|Nathan Larson
|2:27
|12
|Three Warnings
|Nathan Larson
|3:18
|13
|Love Yourself
|Nathan Larson
|0:49
|14
|And Now We Are One
|Nathan Larson
|3:40