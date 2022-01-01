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Хороший динозавр Хороший динозавр
Киноафиша Фильмы Хороший динозавр Хороший динозавр, 2015: актеры и роли
The Good Dinosaur Хороший динозавр 2015 / США
6.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Хороший динозавр, 2015: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Питер Сон Peter Sohn
В ролях
Нил Патрик Харрис Нил Патрик Харрис Neil Patrick Harris Джуди Грир Джуди Грир Judy Greer Билл Хейдер Билл Хейдер Bill Hader Джон Литгоу Джон Литгоу John Lithgow Джон Ратценбергер Джон Ратценбергер John Ratzenberger Лукас Нефф Лукас Нефф Lucas Neff
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