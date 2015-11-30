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The Good Dinosaur Хороший динозавр 2015 / США
6.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о мультфильме «Хороший динозавр»

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LABRADOR 30 ноября 2015, 23:53


Если вы ждете очередной шедевр от PIXAR - не стоит.

В истории "Хороший динозавр" нет ничего поучительного, нет той мягко переданной общей идеи которая ложится в основу мультиков PIXAR. Все чертовски банально и примитивно, как и сами герои этого мультфильма.



К сожалению, но все это напоминает техническое DEMO. Мы рассматриваем невероятно красивые, прорисованные пейзажи, детализированную воду, облака плывущие по небу, словно это настоящее отснятое видео, но вот населен этот детализированный мир, совершенно не привлекательными персонажами, которых словно повыдергивали из других дешевых мультфильмов. В любом случае, детям понравится. В мультике есть доброта, борьба со своими страхами, эгоизм и конечно затронута тема семьи. Если вы в меру сентиментальны, то из вас даже вышибут слезу, в остальном все это словно, какой то пробный вариант студии PIXAR перед новой большой премьерой.



Моя оценка: 6/10
30 ноября 2015, 23:53 Ответить
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