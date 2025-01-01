Kotaro Гоэмон, зачем живёт ниндзя?

[Продолжает]

Kotaro Начиная с беззаботного ребёнка, он должен пройти суровую школу ниндзюцу... потом его отправляют служить какому-нибудь военачальнику на востоке или даймё на западе... и он делает это, зная, что его жизнь всегда под угрозой. Если его схватят, он должен выдержать невыносимые пытки, но не раскрыть правду. Вместо того чтобы назвать своё имя, он будет стремиться к смерти. Когда побега уже нет...