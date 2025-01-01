KotaroНачиная с беззаботного ребёнка, он должен пройти суровую школу ниндзюцу... потом его отправляют служить какому-нибудь военачальнику на востоке или даймё на западе... и он делает это, зная, что его жизнь всегда под угрозой. Если его схватят, он должен выдержать невыносимые пытки, но не раскрыть правду. Вместо того чтобы назвать своё имя, он будет стремиться к смерти. Когда побега уже нет...
Ishikawa Goemon[Гоэмон продолжает]"Он обожжёт своё лицо огнём... а если огня под рукой не будет — иссекёт лицо мечом... так никто никогда не узнает его настоящую личность... Он рожден во тьме и умрёт во тьме... Это путь жизни ниндзя, это путь смерти."
Sandayû Momochi[Под личиной Фудзибаяхи Нагато]Самурайская доблесть — это умение стыдиться. Ниндзя же, чтобы выполнить задание... должен быть хитрым, лживым, подлым... и совершать любые мерзкие поступки.