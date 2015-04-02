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Мебиус Мебиус
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Moebius Мебиус 2013 / Корея
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Мебиус»

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Оля 2 апреля 2015, 12:51
Не люблю извращение...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Хорошо, что героям не дали слова. Поток эмоций такой плотный и непрерывный, что добавь диалоги, и будет перегруз. Тем более, что тут приключения не одного, а аж трех пенисов, это довольно грустно. Но объединяет персонажей мужского пола. У меня эффект переполнения случился на эпизоде "любовь вчетвером у холодильника" (четвертый это ножик, есличо), пробило на хохот...

Финал поразил не самым приятным образом. Во-первых, мамаша начудила. А потом, щитаю, сын совершенно неправильно поступил с отцовским наследством. С пришитым пенисом что, богу молиться нельзя?

Не очень-то получилось у меня абстрагироваться от пениса до философских дуковских высот.

А кино классное. Наверное, один из самым нежных фильмов у Дука.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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