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Камень терпения Камень терпения
Киноафиша Фильмы Камень терпения Камень терпения, 2012: актеры и роли
The Patience Stone Камень терпения 2012 / Афганистан / Франция / Германия / Великобритания
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Камень терпения, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Атик Рахими Atiq Rahimi
В ролях
Голшифте Фарахани Голшифте Фарахани Golshifteh Farahani Хамид Джавадан Хамид Джавадан Hamid Djavadan Хассина Бурган Hassina Burgan Масси Мроват Мохамед Аль Маграуи Малак Джахам Хазал Фаиз Фазли Faiz Fazli Мусин Мальзи
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