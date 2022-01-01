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Камень терпения Камень терпения
Киноафиша Фильмы Камень терпения Отзывы о фильме «Камень терпения»
The Patience Stone Камень терпения 2012 / Афганистан / Франция / Германия / Великобритания
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Камень терпения»

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