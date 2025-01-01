Меню
Цитаты из фильма Плохие слова

Guy Trilby [маме, которая ругалась в присутствии Чая] Почему бы тебе не взять свой грязный рот, не найти своего сынка-подростка, который сосёт х##ню, и не засунуть его обратно в ту старую изношенную потную тряпку вместо влагалища, а потом не убраться в свой долбаный городишко!
Guy Trilby Спал нормально, му#ак?
Guy Trilby Эй, мамаши, сегодня достанем резиновые наволочки. Маленькие му#аки, вы будете считать слёзы, а не овец.
Guy Trilby [Чаитаньи] Если ты не повернёшь свой индийский зад в ту сторону и не плюхнешься обратно на своё место, я скажу капитану, что у тебя в сумке тикает б****ь.
Chaitanya Chopra Ты помнишь свое выигрышное слово? Я — Чайтанья, помнишь?
Guy Trilby Я не могу снова, Шаурма.
Chaitanya Chopra Чайтанья. А как насчёт твоего любимого слова?
Guy Trilby Я серьёзно, приятель.
Chaitanya Chopra У тебя нет?
Guy Trilby Нет. Извини.
Chaitanya Chopra У меня — «покорять». Звучит круто, правда? Покорять. Покорять. Покорять. А у тебя какое?
Guy Trilby Как насчёт «заткнись, б#я»?
Chaitanya Chopra Ну, это же четыре слова — предложение, по сути.
Jenny Widgeon Интересно, каково грамматическое значение этого предложения: «Зачем бежать от муравьев?»
Guy Trilby Ну, в нём есть все гласные, начиная с u и заканчивая a. Правда, оно наоборот?
Jenny Widgeon ...Ну, наверное, это довольно просто, знаешь, для предложения. Хотелось бы, чтобы было слово, в котором все гласные шли по алфавиту.
Guy Trilby «Facetious».
Jenny Widgeon С##а!
[Трилби даёт доктору Боумэну письмо]
Dr. Bowman [рвёт письмо] Что ТЫ можешь дать мне такого, что было бы интересно прочесть?
Guy Trilby [разочарованно] Ну, там есть часть, где говорится, что я твой сын.
[уходит]
Chaitanya Chopra Эта газировка такая вкусная.
Guy Trilby Просто скажи «газировка», иначе тебя зашк#ют.
Proctor at Spelling Bee Так вы судья?
Guy Trilby Нет. Я ПОБЕДИТЕЛЬ.
Jenny Widgeon Я бы не подпустила тебя к своей вагине даже за миллион долларов!
[переход к Гаю и Дженни, занимающимся сексом в душе]
Jenny Widgeon Не смотри на меня!
Guy Trilby Я не особо силён во многих вещах. Особенно в том, чтобы всё хорошенько обдумать. Вот почему этот план такой хреновый. Но мне было больно, и я рад, что хоть что-то сделал. Плохие решения — это для меня не новость.
Chaitanya Chopra Не всё в жизни заключается в победе.
Guy Trilby Я знаю, это правда. Завершение — тоже приятно.
Guy Trilby Билл Боумен никогда не забудет, кто я такой. И я думаю, что это — самый минимум, которого сын может ожидать от отца, не так ли?
[первые реплики]
Гай Трилби [рассказ] Я не очень силён во многих вещах. Особенно в том, чтобы всё продумать. Вот почему этот план был такой хреновой. Но мои чувства были задеты, и я рад, что хоть что-то сделал. Принимать плохие решения — для меня не в новинку.
