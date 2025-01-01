Guy Trilby[маме, которая ругалась в присутствии Чая]Почему бы тебе не взять свой грязный рот, не найти своего сынка-подростка, который сосёт х##ню, и не засунуть его обратно в ту старую изношенную потную тряпку вместо влагалища, а потом не убраться в свой долбаный городишко!
Guy TrilbyЯ не особо силён во многих вещах. Особенно в том, чтобы всё хорошенько обдумать. Вот почему этот план такой хреновый. Но мне было больно, и я рад, что хоть что-то сделал. Плохие решения — это для меня не новость.
Guy TrilbyЯ знаю, это правда. Завершение — тоже приятно.
Guy TrilbyБилл Боумен никогда не забудет, кто я такой. И я думаю, что это — самый минимум, которого сын может ожидать от отца, не так ли?
[первые реплики]
