[первые реплики]

[рассказ]

Я не очень силён во многих вещах. Особенно в том, чтобы всё продумать. Вот почему этот план был такой хреновой. Но мои чувства были задеты, и я рад, что хоть что-то сделал. Принимать плохие решения — для меня не в новинку.