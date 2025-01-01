Lady Ashford[к леди Мансфилд]Вы полагаете, что моя забота о благополучии и будущем моего ребёнка меньше вашей?
[все молчат]
Lady Ashford[осматривается, затем громко, обращаясь к Дидо Элизабет Белль]У неё ещё есть язык?
Dido Elizabeth BelleЯзык у меня есть, мадам. Хотя ваш прекрасно объясняет, почему я не могу выйти замуж за вашего сына. Вы считаете моё положение несчастным, но я не могу взять на себя даже часть несчастья тех, на кого я больше всего похожа. Моё величайшее несчастье — выйти замуж за семью, которая будет считать меня своим позором, как мне пришлось нести свою мать — её якобы преступление — быть негритянкой, а моё — быть тому доказательством. Поскольку я не хочу отказывать ей в ничем большем, чем отказываю себе, примите мои извинения за то, что я хочу мужа, который считает прощение моей крови и нужным, и благородным.
John DavinierРелигия не может быть единственным хранителем нашей морали. Конечно, нет. Есть личная ответственность. А если её нет, разве не обязан закон? Разве суд и парламент не обязаны поддерживать и создавать законы, которые продвигают нашу мораль, а не... не тормозят её, если не защищать нас от других, то хотя бы от самих себя? Законы, которые позволяют уменьшать человечность кого бы то ни было, не законы. Это — основа для преступлений. И, честно говоря, мне плевать, если ты как личность лишён характера или совести, но страна, чьи законы санкционируют, а не контролируют варваров среди своих граждан, — это страна, в которой потеряна надежда.
Dido Elizabeth BelleПапа, как же я могу быть слишком высока по званию, чтобы обедать с прислугой, и слишком низка, чтобы обедать с семьёй?
John DavinierВы меня совершенно неправильно поняли. Я говорю, что нельзя измерять человека, как груз. Людей нельзя оценивать, ведь мы бесценны — свободные и рабы одинаково. Я вместе с другими тут — все студенты права, мы давим на страховые компании, чтобы они с этого момента отказывались страховать рабов на кораблях.
Джон ДевиньерТакого права у тебя никогда не будет. Пока ты не перестанешь делить весь мир на выше и ниже, и не начнёшь видеть в людях просто людей. Человеческие существа, которые думают и чувствуют не больше и не меньше, чем ты.
Лорд МэнсфилдЯ знаю, что в Белсайзе есть дама, которая ждёт, чтобы стать твоей женой.
Джон ДевиньерНет, у меня есть амбициозная тётя в Белсайзе. Которая, как и ты, считает, что жизнь зависит только от богатства и репутации и презирает любовь, словно это чёрт знает что!
Elizabeth MurrayЕсли бы я была на твоём месте, я выбрала бы мужчину, которого люблю. Только бы он того стоил.
Lord MansfieldОбщество имеет привычку игнорировать своих же, даже когда появляется возможность.
Elizabeth MurrayРазве ты не чувствуешь тайного облегчения, что тебя не будут держать на поводу у какого-нибудь глупого сэра и его состояния? Остальным из нас выбора нет — ни малейшего шанса на наследство, если у нас есть братья, и запрещено заниматься чем-то, что могло бы нас прокормить. Мы всего лишь их собственность.
John DavinierРазве любая дама не должна быть польщена, став предметом таких разговоров?
Dido Elizabeth BelleКак может мужчина постичь повадки дамы, если он еще не освоил повадки джентльмена?
John DavinierСовершенно верно. Хотя можно простить тому, кто думает, что перед ним дама, когда на самом деле она еще юная девушка.
Lord MansfieldЧего ты хочешь, Дидо? Что именно ты ищешь? Я установил все правила приличия, чтобы ты точно знала, где твоё место. И всё же, этого тебе мало.
Dido Elizabeth BelleА что, если бы не было правила, папа? Если бы правила, по которому ты мог меня забрать, не существовало? Ты бы вернул меня в трущобы? Ты *смелый*. Когда речь идёт о том, во что ты веришь, общество не имеет значения. Ты нарушаешь все правила, когда это действительно важно, папа. Я — тому доказательство.
[первые слова]
Captain Sir John LindsayКакая она прелестная. Так похожа на мать. Не бойся. Я пришёл, чтобы отвезти тебя в хорошую жизнь. В ту жизнь, к которой ты рождена. Здесь.
[предлагает конфету]
Young Dido[пробует с любопытством]
Lady Mary MurrayНе всегда стоит высказывать всё, что думаешь. В конце концов останешься старой девой, с единственной компанией — собой.
Young ElizabethКак вы, тётя Мэри? Вот что говорят прислуги.
Элизабет МюррейТы внебрачная! Ты никогда не задумывалась, почему тебе не разрешают есть с нашими гостями?
Дайдо Элизабет БелльМоя мать и отец никогда не были женаты, ты права. Но отец признал меня своим ребёнком. Это ты отказываешься узаконить своё положение, Бетт, и поэтому ты бедна. И именно не я стою ниже мистера Джеймса, Бетт. Это *не* я.