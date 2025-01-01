Меню
Dido Elizabeth Belle Моё величайшее несчастье — выйти замуж за семью, которая будет считать меня своим позором.
Dido Elizabeth Belle Мне дважды выпала честь быть свободной — и как негритянке, и как женщине.
John Davinier Милорд! Если вы примете сторону торговцев, вы узаконите страхование человеческого груза.
Lord Mansfield Верно.
[к кучеру]
Lord Mansfield Езжай.
John Davinier Тогда знайте: когда вас не станет, ваше наследие будет в том, что вы оставите мисс Линдсей в мире, где она может стоить больше мёртвой, чем живой.
Lord Mansfield Мисс Линдсей — не рабыня.
John Davinier По самой милости Божьей!
Lord Mansfield [стучит по крыше кареты, чтобы остановить кучера] Дело не в мисс Линдсей.
John Davinier Конечно, в ней. Это касается всех нас. Это касается всего... всего самого важного.
Lord Mansfield [пауза] Мистер Давиньер, мир — жестокое место. Вы должны научиться защищать свои чувства, если хотите избежать разрушения как закона... так и любви.
[последние слова]
John Davinier Это может быть правдой?
Dido Elizabeth Belle Конечно, он видит то, что вижу я. Его слова так же ясны, как...
John Davinier Нет. Нет, что твои чувства ко мне таковы? Что ты хочешь стать моей женой? Потому что — потому что я не могу представить жизнь без тебя.
Dido Elizabeth Belle Я люблю тебя. За всё, чем ты являешься, и всем, всем, чем являюсь я.
[они целуются]
Lady Ashford [к леди Мансфилд] Вы полагаете, что моя забота о благополучии и будущем моего ребёнка меньше вашей?
[все молчат]
Lady Ashford [осматривается, затем громко, обращаясь к Дидо Элизабет Белль] У неё ещё есть язык?
Dido Elizabeth Belle Язык у меня есть, мадам. Хотя ваш прекрасно объясняет, почему я не могу выйти замуж за вашего сына. Вы считаете моё положение несчастным, но я не могу взять на себя даже часть несчастья тех, на кого я больше всего похожа. Моё величайшее несчастье — выйти замуж за семью, которая будет считать меня своим позором, как мне пришлось нести свою мать — её якобы преступление — быть негритянкой, а моё — быть тому доказательством. Поскольку я не хочу отказывать ей в ничем большем, чем отказываю себе, примите мои извинения за то, что я хочу мужа, который считает прощение моей крови и нужным, и благородным.
John Davinier Религия не может быть единственным хранителем нашей морали. Конечно, нет. Есть личная ответственность. А если её нет, разве не обязан закон? Разве суд и парламент не обязаны поддерживать и создавать законы, которые продвигают нашу мораль, а не... не тормозят её, если не защищать нас от других, то хотя бы от самих себя? Законы, которые позволяют уменьшать человечность кого бы то ни было, не законы. Это — основа для преступлений. И, честно говоря, мне плевать, если ты как личность лишён характера или совести, но страна, чьи законы санкционируют, а не контролируют варваров среди своих граждан, — это страна, в которой потеряна надежда.
Dido Elizabeth Belle Папа, как же я могу быть слишком высока по званию, чтобы обедать с прислугой, и слишком низка, чтобы обедать с семьёй?
Lady Mansfield Ты её любишь?
Lord Mansfield Как будто она создана тобой и мной.
Dido Elizabeth Belle Я помню глаза моего отца. Они были добрыми, нежными. Немного похожи на твои.
John Davinier Мои?
Dido Elizabeth Belle Я имею в виду цвет. Он дарил мне много любви, хотя я знала его всего несколько часов.
John Davinier А твоя мать?
Dido Elizabeth Belle Я знаю о ней очень мало, кроме цвета, который она мне передала.
John Davinier Ну, значит, ты хотя бы знаешь, что она была красива.
Lord Mansfield Мистер Давинье, какова, по вашему мнению, цель закона?
John Davinier Обеспечить уверенность там, где иначе ее не было бы.
Lady Mansfield Вы никогда не нарушали правил. Вы просто стали достаточно сильны, чтобы создавать свои собственные.
John Davinier Это жалко. Такая неспособность просто понять, какую ценность имеет жизнь другого человека.
Dido Elizabeth Belle Сколько стоит никчёмный негр?
John Davinier Вы меня совершенно неправильно поняли. Я говорю, что нельзя измерять человека, как груз. Людей нельзя оценивать, ведь мы бесценны — свободные и рабы одинаково. Я вместе с другими тут — все студенты права, мы давим на страховые компании, чтобы они с этого момента отказывались страховать рабов на кораблях.
Dido Elizabeth Belle Но для этого нужна перемена в законе.
John Davinier Как мы можем считать себя цивилизованными, живя в таком варварском мире? Это полная несправедливость.
Dido Elizabeth Belle Это больше, чем просто несправедливость. Это позор закона, который поддерживает финансовую сделку на такой жестокости.
Captain Sir John Lindsay Умоляю тебя, дядя, люби её так, как любил бы я, будь я здесь, и позаботься, чтобы она получила всё, что ей положено как моему ребёнку.
Lady Mansfield Это просто невозможно.
Captain Sir John Lindsay Правильное никогда не бывает невозможным.
Lady Mansfield Она чёрная!
Captain Sir John Lindsay Она — моя кровь!
[повторяющаяся реплика]
Лорд Мэнсфилд Да будет свершена справедливость, пускай даже небо упадёт.
Лорд Мэнсфилд [противостоя им] Амбиции этого человека касаются и тебя. Ты вынесешь позор и рискуешь своим положением ради человека без имени, который опозорит тебя и втопчет твою репутацию в грязь.
Джон Девиньер Я глубоко оскорблён твоим мнением обо мне, при том что ты даже не потратил время, чтобы меня узнать. Откуда у тебя такое право?
Лорд Мэнсфилд Право? У меня есть полное право!
Джон Девиньер Такого права у тебя никогда не будет. Пока ты не перестанешь делить весь мир на выше и ниже, и не начнёшь видеть в людях просто людей. Человеческие существа, которые думают и чувствуют не больше и не меньше, чем ты.
Лорд Мэнсфилд Я знаю, что в Белсайзе есть дама, которая ждёт, чтобы стать твоей женой.
Джон Девиньер Нет, у меня есть амбициозная тётя в Белсайзе. Которая, как и ты, считает, что жизнь зависит только от богатства и репутации и презирает любовь, словно это чёрт знает что!
Лорд Мэнсфилд Любовь? Ты говоришь о любви?
Дидо Элизабет Белль Нет! Стой, папа!
Джон Девиньер ДА! ДА! Я люблю её! Я люблю её всем своим дыханием!
Дидо Элизабет Белль Иди, Джон. Ты не заслуживаешь этого.
Джон Девиньер [выбегает за дверь]
Дидо Элизабет Белль Капитан сэр Джон Линдсей никогда бы так не поступил.
Лорд Мэнсфилд Капитан сэр Джон Линдсей никогда бы так не поступил, потому что капитан сэр Джон Линдсей здесь никогда не был.
Dido Elizabeth Belle Альтернатива — заменить леди Мэри в её обязанностях в Кенвуде.
John Davinier Но она — старая дева.
Dido Elizabeth Belle Папа не верил, что я смогу найти подходящий брак, который повысил бы мой статус или хотя бы не уступал ему.
John Davinier Ты слишком высоко, чтобы унижаться ради звания. Молюсь, чтобы он женился на тебе, даже если у тебя не будет ни гроша, ведь это тот человек, который действительно будет тебя ценить.
Dido Elizabeth Belle Разве леди не может выйти замуж, даже если она финансово независима? Ведь кто она без мужа с положением? Это кажется глупым — как свободный негр, который просит себе хозяина.
John Davinier Ну, если только она не выйдет за равного. Своего настоящего равного. Мужчину, который её уважает.
Lady Mary Murray Элизабет, совет тебе: ни на кого не надейся, дорогая.
John Davinier Позвольте спросить, почему вы никогда не обедаете с семьёй?
Dido Elizabeth Belle Это неверно.
John Davinier Простите, но я уже дважды видел, как вы отдаляетесь от компании. Я в замешательстве.
Dido Elizabeth Belle И не удивительно, когда сын священника допускается к столу раньше дамы дома.
John Davinier Это напоминание о моём месте?
Dido Elizabeth Belle Нет. Это моё заявление.
Elizabeth Murray Если бы я была на твоём месте, я выбрала бы мужчину, которого люблю. Только бы он того стоил.
Lord Mansfield Общество имеет привычку игнорировать своих же, даже когда появляется возможность.
Elizabeth Murray Разве ты не чувствуешь тайного облегчения, что тебя не будут держать на поводу у какого-нибудь глупого сэра и его состояния? Остальным из нас выбора нет — ни малейшего шанса на наследство, если у нас есть братья, и запрещено заниматься чем-то, что могло бы нас прокормить. Мы всего лишь их собственность.
Lady Mansfield Я только вчера узнала, что мистер Давинье в городе.
Lord Mansfield Я не удивлён, Дидо всё больше на него похож.
Dido Elizabeth Belle Мейбл — рабыня?
Lord Mansfield Повторите, пожалуйста?
Dido Elizabeth Belle Мейбл... рабыня?
Lord Mansfield Она свободна и под нашей защитой.
Dido Elizabeth Belle О, как и я.
James Ashford Мисс Линдсей. Не ищете ли вы мужа?
[угрожающе приближаясь]
James Ashford Боже мой, забыл, ты же завлекла моего брата. Скажи, ты собираешься делить с ним не только постель, но и столовую?
Dido Elizabeth Belle О, мистер Джеймс, ваши манеры так же плохи, как и состояние вашего брата.
John Davinier Разве любая дама не должна быть польщена, став предметом таких разговоров?
Dido Elizabeth Belle Как может мужчина постичь повадки дамы, если он еще не освоил повадки джентльмена?
John Davinier Совершенно верно. Хотя можно простить тому, кто думает, что перед ним дама, когда на самом деле она еще юная девушка.
Lord Mansfield Чего ты хочешь, Дидо? Что именно ты ищешь? Я установил все правила приличия, чтобы ты точно знала, где твоё место. И всё же, этого тебе мало.
Dido Elizabeth Belle А что, если бы не было правила, папа? Если бы правила, по которому ты мог меня забрать, не существовало? Ты бы вернул меня в трущобы? Ты *смелый*. Когда речь идёт о том, во что ты веришь, общество не имеет значения. Ты нарушаешь все правила, когда это действительно важно, папа. Я — тому доказательство.
[первые слова]
Captain Sir John Lindsay Какая она прелестная. Так похожа на мать. Не бойся. Я пришёл, чтобы отвезти тебя в хорошую жизнь. В ту жизнь, к которой ты рождена. Здесь.
[предлагает конфету]
Young Dido [пробует с любопытством]
Lady Mary Murray Не всегда стоит высказывать всё, что думаешь. В конце концов останешься старой девой, с единственной компанией — собой.
Young Elizabeth Как вы, тётя Мэри? Вот что говорят прислуги.
Lady Mary Murray Ах ты маленькая...!
Young Elizabeth [Смех]
Oliver Ashford [относится к Дайдо Элизабет Белль] Она интригующая, не так ли?
James Ashford [смотрит на Дайдо с отвращением] Она мне противна.
Oliver Ashford Ну, полагаю, она такая... если для вас редкий и экзотический цветок — это недостаток.
James Ashford [с презрением] Редкое и экзотическое не становится женой, Оливер. Его пробуют на хлопковых плантациях Индий.
Oliver Ashford [смеётся] Зачем искать далеко, если она у меня прямо под носом?
James Ashford Тогда найди настоящую английскую розу, чтобы украсить дом.
Lady Ashford Я и представить не могла, что она будет такой темнокожей.
John Davinier Со всем уважением, я бы усомнился, стоит ли вообще страховать человеческую жизнь как груз.
Lady Ashford Вы воздержитесь от всяких связей с негром. Лорд и леди Мэнсфилд, возможно, найдут забавным, что у них по дому бегает мулатка, но у меня такой не будет.
Oliver Ashford Она наследница.
Lady Ashford Хотя можно сделать исключения.
Oliver Ashford Говорят, отец оставил ей довольно большое состояние.
Lady Ashford То есть, если тебе это по душе.
Oliver Ashford Она довольно симпатичная. Я дальше не думал, мама.
Lady Ashford Откуда у тебя такие сведения?
Oliver Ashford У её сестры-кузины язык подвешен.
Dido Elizabeth Belle В моём кругу не принято общаться с чудовищами!
Elizabeth Murray Вы думаете, я смогу увидеть мистера Джеймса в городе?
Dido Elizabeth Belle Возможно.
Elizabeth Murray Я могла бы влюбиться в такого мужчину, Дидо.
Lady Mary Murray Любовь. Хм!
Dido Elizabeth Belle Бетти, ты не испытаешь такого чувства, ведь в конце концов будешь либо бедной, либо с разбитым сердцем.
Lord Mansfield История сама рассудит, оправдан ли ваш оптимизм.
Дайдо Элизабет Белл Нам наконец-то предстоит выйти в свет?
Лорд Мансфилд Элизабет должна выйти в свет.
Леди Эшфорд Дайдо — нет.
Дайдо Элизабет Белл Но... почему?
Лорд Мансфилд Ты понимаешь, как устроен этот мир для женщины, Дайдо. У Элизабет нет дохода.
Леди Эшфорд [Элизабет] Ты должна познакомиться с как можно большим числом кавалеров, прежде чем мы выберем жениха.
Лорд Мансфилд [Дайдо] Когда всё это перейдёт к её отцу, для неё ничего не останется.
Дайдо Элизабет Белл А... я?
Леди Эшфорд Ни один джентльмен из хорошего общества вряд ли серьёзно заинтересуется Дайдо, а мужчина без... лишь понизит её статус в обществе.
Элизабет Мюррей Она не просто моя кузина, мама. Она моя сестра.
Dido Elizabeth Belle Папа не верил, что я смогу выйти замуж за кого-то, кто повысит мой статус или хотя бы будет ему равен.
John Davinier Ты выше того, чтобы унижаться ради звания. Молю, пусть он женится на тебе без гроша в кармане — вот тот мужчина, который по-настоящему тебя ценит.
Dido Elizabeth Belle Джеймс Эшфорд — человек недобрый. Он неподходящий.
Elizabeth Murray Неподходящий? Брат того, за кого ты должна выйти замуж, неподходящий для меня?
Dido Elizabeth Belle Он тебя не желает, Бет! Или, по крайней мере, даже если и желает, ты бы пожалела об этой ошибке. Он... он... положил на меня руки, Бет. В самый неподобающий джентльмену способ.
Elizabeth Murray Почему ты говоришь такое?
Dido Elizabeth Belle Он меня обидел!
Elizabeth Murray Ты лжёшь!
Dido Elizabeth Belle Зачем мне тебе лгать?
Elizabeth Murray Не знаю! Но разве ты не видишь? Ты же не могла видеть? Он бы никогда не тронул тебя! Ты для него ниже плинтуса!
Dido Elizabeth Belle [ошарашена и зла] Я для него ниже плинтуса?
Elizabeth Murray Да. Да! Ты...
Dido Elizabeth Belle Что? Скажи! Скажи, кто я!
Elizabeth Murray Ты... ты... ТЫ НЕЗАКОННОРОЖДЁННАЯ!
Элизабет Мюррей Ты внебрачная! Ты никогда не задумывалась, почему тебе не разрешают есть с нашими гостями?
Дайдо Элизабет Белль Моя мать и отец никогда не были женаты, ты права. Но отец признал меня своим ребёнком. Это ты отказываешься узаконить своё положение, Бетт, и поэтому ты бедна. И именно не я стою ниже мистера Джеймса, Бетт. Это *не* я.
Lady Mansfield [относится к Дайдо] Родилась на английской земле?
Lord Mansfield Именно. Он обнаружил её мать на захваченном испанском корабле с рабами.
Lady Mansfield Значит, теперь у нас под опекой две племянницы.
Lord Mansfield Элизабет очень нужен был товарищ.
Lady Mansfield И это мы скажем, когда начнут задавать вопросы?
Lord Mansfield Скажем, что согласно её праву по рождению, она имеет право жить под этой крышей. Таков порядок вещей.
