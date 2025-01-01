[последние реплики]

Я свела свои пожитки почти к нулю. У меня был грязный старый саронг для жары, и джемпер с тёплыми носками для холода. Было на чём спать, и из чего есть и пить. И это было всё, что мне было нужно. Как и в любом путешествии — важно не то, что берёшь с собой, а то, что оставляешь позади.