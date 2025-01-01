Меню
Robyn [рассказчик] Любителей животных, особенно женщин, часто обвиняют в неврозах и неспособности ладить с другими людьми. Чаще всего те, кто указывает пальцем, никогда не имели питомца. Мне кажется, вселенная дала нам три вещи, чтобы жизнь была терпимой: надежду, шутки и собак. Но величайшим из этих даров были собаки.
Robyn Я считаю, если слишком долго сидишь на месте, лучше кинуть гранату и прыгать. И молиться.
Robyn Рик, я так одна.
Rick Мы все такие.
Robyn [в её письме] Я прекрасно понимаю, с какими трудностями мне предстоит столкнуться. Я первая признаю, что совершенно не готова к такому опасному делу. Но именно в этом и смысл моего путешествия. Хочется верить, что обычный человек способен на всё.
Robyn Как в любом путешествии, важно не то, что берёшь с собой, а то, что оставляешь позади.
[последние реплики]
Robyn Я свела свои пожитки почти к нулю. У меня был грязный старый саронг для жары, и джемпер с тёплыми носками для холода. Было на чём спать, и из чего есть и пить. И это было всё, что мне было нужно. Как и в любом путешествии — важно не то, что берёшь с собой, а то, что оставляешь позади.
Robyn Со спокойствием я справляюсь без проблем, а вот с хорошими людьми — нет. Знаешь, как сказать хорошему человеку, что хочешь, чтобы он просто свалил и сгинул.
Robyn Извини. Давно уже не с кем было поговорить.
Robyn Завершив своё 1700-мильное путешествие, Робин написала статью, которая сопровождала фотографии Рика для журнала National Geographic. Огромный отклик на эту историю вдохновил её превратить её в международный бестселлер «Тропы».
Robyn Вы не могли бы не фотографировать?
Rick Человек должен делать свою работу...
Robyn Именно из-за этого негров и скинули в миссии. Просто мужики делают свою работу.
Rick Я не думал, что верблюды такие большие. Как будто корова с жирафом скрестились. Это чёрт возьми невероятно.
Jenny [на кассетной записи] Я тебя достаточно хорошо знаю, чтобы не спрашивать, зачем ты это делаешь. Или почему хочешь делать это в одиночку. Но если для тебя причина достаточно веская — для меня тоже.
Title Card Некоторые кочевники чувствуют себя дома везде. Другие же — нигде, и я был одним из таких. — Робин Дэвидсон
Robyn В пустыне время ускользает. Бывали дни, когда минуты тянулись годами, а часы растягивались на вечность. Казалось, что я стою на месте, иду на месте, толкая мир под ногами. Но время движется только в одном направлении — вперёд. Поэтому я решила идти дальше, что бы ни случилось.
[первые реплики]
Robyn Уважаемый сэр, я планирую пройти пешком через австралийскую пустыню — от Элис-Спрингс до Индийского океана. Расстояние около 3200 километров. Поездка займет шесть-семь месяцев. В центральной Австралии свободно бродят стада диких верблюдов, и я собираюсь поймать несколько и обучить их нести моё снаряжение.
Robyn [рассказ за кадром] Дорогой сэр, я собираюсь пересечь австралийскую пустыню пешком — от Элис-Спрингс до Индийского океана. Расстояние около 3200 километров. Путешествие займет шесть-семь месяцев.
Robyn По всей Центральной Австралии свободно бродят табуны диких верблюдов, и моя идея — поймать несколько из них и обучить нести мой груз. Это путешествие не задумывалось как приключение ради доказательства чего-то или покорения.
Glendle Ах, слова переоценивают.
