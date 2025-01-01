Меню
Фильмы
Эскобар. Потерянный рай
Цитаты из фильма Эскобар. Потерянный рай
Pablo Escobar
Я тебе помогаю, потому что вырос в бедности.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pablo Escobar
[Комментарий по поводу убийства братьев Ролдано]
Потому что Бог тут ни при чём. Это ты, Ник. Это твоё вмешательство привело к смерти этих людей. Ты так же виноват, как и я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Бенисио Дель Торо
Benicio Del Toro
