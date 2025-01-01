Меню
Цитаты из фильма Авария

Jeff Дай мне ключ.
Red Мистер...
Jeff Не «мистер» ты мне, сын п##а. Моя жена заперта в дыре в твоём чёртовом амбаре, и если ты не дашь мне ключ, я тебе башку снесу!
Earl Что человеку здесь нужен — это радиостанция CB.
Jeff Taylor Правда?
Earl Конечно, если пользуешься CB, нужно иметь позывной. Я для тебя думаю — «Мозг# н##ти».
Red С тобой трудно связаться, Джеффри.
Jeff Чего тебе надо?
Red Дело не в том, чего хочу я, а в том, чего хочешь ты, и как сильно. Потому что это тебе дорого обойдётся. Пока не могу показать, но она около 165 см, 52 кг, из которых три-четыре — чистая грудь. Кудрявые коричневые волосы, и сверху, и снизу. Заинтересован?
Amy [читает упаковку с пончиками] Если вы выиграете этот конкурс по почте, вы сможете выбрать — 90 000 долларов или 90 000 пончиков. Что бы вы сделали с 90 000 пончиков?
Red [Джефф заставляет Реда и его семью спуститься в погреб] Запомни это, приятель, потому что куда бы ты ни пошёл...
Jeff Ты и#н!
[бьёт его в лицо, отправляя в падении в подвал]
Red Barr Так что, прежде чем у тебя появятся какие-то полумеры насчёт вызова кавалерии, помни — мы будем следить за каждым твоим шагом. И слушать наши полицейские рации. Если заметим что-то подозрительное — незаметную машину или грузовик, или увидим, что ты разговариваешь с кем-то, кто хоть немного пахнет копом... так ты можешь оставить себе свои чёртовы деньги, Джефф, а я возьму твою жену. И буду время от времени посылать тебе её части.
Earl [Пытается дышать, задыхаясь после того, как его заткнули и пристегнули к пассажирскому сиденью пикапа] Стоп... стоп...
Jeff Taylor Что? Ты хочешь, чтобы я остановился? Правда хочешь, чтобы я остановился? Спорю, эта тачка тормозит на х###й секунде!
[Резко нажимает на тормоза]
Билли, член банды [Джеффу] Ты тот парень, что ищет свою жену?
Al Если я ещё раз увижу пару из Массачусетса — значит, слишком поздно.
Billy, Gang Member Знаешь, ничего из этого не случилось бы, если бы ты взял этого ублюдка вместе с женой.
Red Не влез в грёбаный грузовик! Думаешь, ты просто взял оружие и погнался за ним в пустыню? Чёртов идиот!
Jeff [Отвечая на звонок с таксофона после получения выкупа] Это я.
Red Barr Да ё-моё, я это вижу.
Sheriff Boyd Мистер Тейлор, вы сегодня случайно не поругались с женой?
Jeff Какое это имеет к делу отношение!
Sheriff Boyd Ну, во‑первых, возможно, она могла вас бросить.
Jeff Я - я не верю! Моя жена меня не бросила!
Sheriff Boyd Мистер Тейлор, я такое видел сотни раз. Засади двух людей в машину надолго — они обязательно поссорятся. Любовники, женатые, ге… чёрт, я видел, как мужчины бросали женщин прямо на обочине, и наоборот.
Earl [после того, как Эрл понял, что Джефф набил сумку выкупом однодолларовыми банкнотами] Это же чертовы однодоллары, ты, лжёный сын б#я...!
Билли, член банды [Джеффу] Если какой-то засранец, как ты, не следит за своей задницей — это было бы ПЕРВЫМ разом в истории!
Jeff [наводит пистолет на Реда] Тебе лучше помолиться, чтобы она ещё жива была.
Earl [после получения выкупа от Джеффа] Ты, наверное, самый тупой му#ак из всех. Думаешь, мы просто так тебя выбрали? Новенькая тачка, номера Массачусетса. Прошло бы недели две, прежде чем кто-то заметил бы твое отсутствие. Следовало бы наклеить на бампер ту наклейку, что подходит к этой машине — Богатые му#ки, ищущие проблемы.
Bartender [Указывает револьвер на Джеффа] Мистер... с меня с вас хватит!
Бармен [Подслушивая, как Джефф ищет жену в закусочной] Это не моё дело, мистер, но если бы я был на вашем месте, я бы заглянул в дамскую комнату!
Billy, Gang Member Ну вот, теперь ты дурак, не понимаешь? Полиция — они в этом замешаны.
Red Этот тип выскочил ниоткуда, вытолкал меня с дороги, начал орать и вопить про свою пропавшую жену. Честно, я его раньше не видел.
Jeff Taylor Где она?
Earl Иди на х#й!
Jeff Taylor Да ты сам иди на х#й!
[Ударяет Эрла по лицу своим пистолетом]
Jeff [после того, как он сам завёл джип] Эвакуатор, говоришь?
Jeff [Удалось заставить Реда остановиться] Эй, чувак!
Red Barr Что, блин, ты творишь, приятель?
Jeff Я пытался заставить тебя остановиться, ты меня не видел?
Red Barr Ага.
Jeff Ну...? Забудь. Слушай, я ищу свою жену.
Red Barr Что?
Jeff Мою жену, где она?
Red Barr Откуда мне знать, где твоя жена?
Jeff Я тот парень на джипе. Ты подвёз мою жену, должен был высадить её у Бэллс Дайнер.
Red Barr Не я, извини.
[Начинает уходить]
Jeff Что значит «извини»? Это было полчаса назад, ты не помнишь?
Red Barr Слушай, не знаю, как тебе это сказать, но я тебя в глаза не видел ни разу!
Jeff [Джефф начинает паниковать в поисках жены — он заглядывает в окно грузовика Реда] Эми? Эми, ты там?
Red Barr Слушайте, мистер, я не знаю, чего вы хотите...
Jeff Я хочу вернуть свою жену, вот чего я хочу!
Arleen [Джефф держит пистолет на Реда и его семью] Уоррен, что происходит?
Red Не знаю, Арлин. Просто сохраняй спокойствие.
Jeff Taylor Твой муж — убийца и похититель, вот что происходит!
Jeff Покажи мне свои заказы.
Bartender Что?
Jeff Ты же записываешь имена, хочу их увидеть.
Bartender Ты с ума сошёл? Я никому ничего показывать не обязан!
Jeff Если моя жена была здесь, её имя в этой куче.
Bartender Ты меня вруном называешь?
Jeff [Становится агрессивным и пытается выхватить бумажки из рук бармена] Я хочу видеть эти чёртовы заказы!
Red [собирается запереть Эми в морозильнике в подвале, чтобы она умерла] Да брось, дорогая, не всё так плохо, как звучит. Тебе понадобится минут десять, чтобы выкачать весь воздух, потом, скорее всего, ты даже не почувствуешь ничего!
Amy [после того, как их джип сломался, и они застряли в пустыне] Это может быть худшее решение, которое мы приняли.
Jeff Что ты делаешь?
Amy Просто послушай... мы меняем работу. Наши финансы... совсем п##ц! А мы здесь... посреди ниоткуда!
Amy [Пытается поймать попутку, пока Джефф осматривает их сломанный джип] Удачи, я еду в Калифорнию!
Jeff Без проблем, только оставь мне лунные пирожные!
Red [Смотрит на моторный отсек джипа Джеффа, который сломался] Знаешь, раньше достаточно было пнуть такую штуку и крикнуть — и она заводилась. А теперь у них компьютеры и чипы...
Jeff Это *новая* машина.
Red Возможно, в этом дело. Ты ведь жестко с ней обходился? Потому что у новых машин часто бывает перегрев.
Jeff [Скромно] Да, немного...
Sheriff Boyd Мистер Тейлор, сделайте себе одолжение. Идите к моему заместителю.
Deputy Len Carver Мы, конечно, сделаем всё возможное, мистер Тейлор. Знаете, в этой стране каждый год пропадает без вести больше ста тысяч человек. Сбежавшие, безответственные отцы, отчисленные студенты, люди, скрывающиеся от налоговой. Все исчезают без следа.
Jeff Моя жена заходила?
Bartender Не видел её.
Jeff Ты не видел её или она не заходила?
Bartender Как я тебе в прошлый раз сказал, может, была, может, и нет. Я просто говорю — не видел её!
Jeff [На таксофоне] Когда я увижу жену?
Red Barr Скоро, Джефф. Просто иди вперёд.
Red Слушай, я не хочу вмешиваться, но, может, ты перепутал мою машину с чьей-то ещё.
Jeff Пошёл на х#й, ублюдок!
Red [Ред с бандой, только что показал Эми, завернутую в мешок, она не подает признаков жизни] Мертва? Должно быть, задохнулась. Самоубийство!
[смеётся]
Red Чище и не бывает, правда?
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Курт Рассел
Курт Рассел
Kurt Russell
Дж. Т. Уолш
J. T. Walsh
М. К. Гейни
М. К. Гейни
M.C. Gainey
Кэтлин Куинлан
Kathleen Quinlan
Джек Ноузуорти
Джек Ноузуорти
Jack Noseworthy
Ритч Бринкли
Ritch Brinkley
Рекс Линн
Рекс Линн
Rex Linn
Джек МакГи
Jack McGee
Мойра Харрис
Moira Harris
Ким Робиллард
Kim Robillard
