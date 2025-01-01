RedДело не в том, чего хочу я, а в том, чего хочешь ты, и как сильно. Потому что это тебе дорого обойдётся. Пока не могу показать, но она около 165 см, 52 кг, из которых три-четыре — чистая грудь. Кудрявые коричневые волосы, и сверху, и снизу. Заинтересован?
Amy[читает упаковку с пончиками]Если вы выиграете этот конкурс по почте, вы сможете выбрать — 90 000 долларов или 90 000 пончиков. Что бы вы сделали с 90 000 пончиков?
Red[Джефф заставляет Реда и его семью спуститься в погреб]Запомни это, приятель, потому что куда бы ты ни пошёл...
Red BarrТак что, прежде чем у тебя появятся какие-то полумеры насчёт вызова кавалерии, помни — мы будем следить за каждым твоим шагом. И слушать наши полицейские рации. Если заметим что-то подозрительное — незаметную машину или грузовик, или увидим, что ты разговариваешь с кем-то, кто хоть немного пахнет копом... так ты можешь оставить себе свои чёртовы деньги, Джефф, а я возьму твою жену. И буду время от времени посылать тебе её части.
Earl[Пытается дышать, задыхаясь после того, как его заткнули и пристегнули к пассажирскому сиденью пикапа]Стоп... стоп...
Jeff TaylorЧто? Ты хочешь, чтобы я остановился? Правда хочешь, чтобы я остановился? Спорю, эта тачка тормозит на х###й секунде!
Sheriff BoydМистер Тейлор, я такое видел сотни раз. Засади двух людей в машину надолго — они обязательно поссорятся. Любовники, женатые, ге… чёрт, я видел, как мужчины бросали женщин прямо на обочине, и наоборот.
Earl[после того, как Эрл понял, что Джефф набил сумку выкупом однодолларовыми банкнотами]Это же чертовы однодоллары, ты, лжёный сын б#я...!
Билли, член банды[Джеффу]Если какой-то засранец, как ты, не следит за своей задницей — это было бы ПЕРВЫМ разом в истории!
Jeff[наводит пистолет на Реда]Тебе лучше помолиться, чтобы она ещё жива была.
Earl[после получения выкупа от Джеффа]Ты, наверное, самый тупой му#ак из всех. Думаешь, мы просто так тебя выбрали? Новенькая тачка, номера Массачусетса. Прошло бы недели две, прежде чем кто-то заметил бы твое отсутствие. Следовало бы наклеить на бампер ту наклейку, что подходит к этой машине — Богатые му#ки, ищущие проблемы.
Bartender[Указывает револьвер на Джеффа]Мистер... с меня с вас хватит!
Бармен[Подслушивая, как Джефф ищет жену в закусочной]Это не моё дело, мистер, но если бы я был на вашем месте, я бы заглянул в дамскую комнату!
Jeff[Становится агрессивным и пытается выхватить бумажки из рук бармена]Я хочу видеть эти чёртовы заказы!
Red[собирается запереть Эми в морозильнике в подвале, чтобы она умерла]Да брось, дорогая, не всё так плохо, как звучит. Тебе понадобится минут десять, чтобы выкачать весь воздух, потом, скорее всего, ты даже не почувствуешь ничего!
Amy[после того, как их джип сломался, и они застряли в пустыне]Это может быть худшее решение, которое мы приняли.
Sheriff BoydМистер Тейлор, сделайте себе одолжение. Идите к моему заместителю.
Deputy Len CarverМы, конечно, сделаем всё возможное, мистер Тейлор. Знаете, в этой стране каждый год пропадает без вести больше ста тысяч человек. Сбежавшие, безответственные отцы, отчисленные студенты, люди, скрывающиеся от налоговой. Все исчезают без следа.