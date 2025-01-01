Macbeth Завтра, и завтра, и завтра ползет в этом мелком темпе день за днем к последнему звуку записанного времени; и все наши вчерашние дни осветили дуракам путь к пыльной смерти. Погасни, погасни, короткая свеча! Жизнь — всего лишь ходячая тень, бедный актер, который суетится и волнуется на сцене свой час и больше не слышен. Это рассказ, рассказанный дураком, полный шума и ярости, ничего не значащий.