MacbethЗавтра, и завтра, и завтра ползет в этом мелком темпе день за днем к последнему звуку записанного времени; и все наши вчерашние дни осветили дуракам путь к пыльной смерти. Погасни, погасни, короткая свеча! Жизнь — всего лишь ходячая тень, бедный актер, который суетится и волнуется на сцене свой час и больше не слышен. Это рассказ, рассказанный дураком, полный шума и ярости, ничего не значащий.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady MacbethДела без исправления не стоит и помнить. Что сделано, то сделано.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blind WitchПо щёлканью моих пальцев, идёт нечто злое!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Three WitchesХорошо — зло, зло — хорошо. Сквозь туман и грязный воздух мчимся мы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MacbethТакой гадкий и прекрасный день я ещё не видывал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Three WitchesДвойное, двойное, бед и зла; огонь гори, и котёл пузырься.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady MacbethВыгляди, как безвинный цветок, а будь змеёй под ним.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady MacbethВсе ароматы Аравии не отмоют эту маленькую руку! О, о, о!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MacbethМеня зовут Макбет!
Young SiwardСам чёрт не смог бы произнести имя, более ненавистное для моего уха.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MacbethЛЖЕЦ И РАБ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MacbethЛучше не знать самого себя, чем знать о своем деле.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MacbethЯ не сдамся, не стану целовать землю у ног молодого Малкольма и быть жертвой проклятий толпы. Пусть Бирнэмский лес придёт к Дансинану, и пусть ты, рождённый не от женщины, станешь мне врагом — я попробую до конца. Вперёд, Макдуфф! И проклят будет тот, кто первым крикнёт: «Хватит, достаточно!»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MalcolmПринимай, что можешь, радость свою. Ночь длинна, что дня не видит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
SeytonСомненья не было... Храбрый Макбет — имя ему по праву — Пренебрег судьбой, сея смерть своим мечом
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Три ведьмыДвойной-двойной, труд и мука
Три ведьмыПускай огонь горит, и котел бурлит
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MacbethЗвёзды, скройте свой свет. Пусть не увидит свет моих тёмных и глубинных желаний.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady MacbethВон, проклятое пятно! Вон, говорю!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MalcolmНичто в жизни его так не шло ему, как смерть его.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MacbethЛучше с мёртвыми быть, чем на пытке разума в беспокойной агонии лежать. Дункан в могиле. После жизни лихорадочной он спит спокойно. Предательство сделало своё дело. Ни меч, ни яд, злоба домашняя, ни чужеземный наём — ничто больше его не тронет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MacbethЗачем мне играть римского дурака и умереть на собственном мече, когда я вижу, как раны на других делают свою работу лучше?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MacbethЯ чуть не забыл запах страха.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MacbethЛицо лживое должно скрывать то, что лживое сердце знает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
GentlewomanБлагослови вас, прекрасная дама.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MacbethНе кинжал ли это, что вижу я перед собой, рукоятью к моей руке?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
DuncanНельзя по лицу прочесть, что у человека на уме.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MacbethЕсли б мог ты, доктор, бросить в воды наших земель болезнь и очистить их до здоровой чистоты, я бы хлопал тебе, эхом отдаваясь в ответ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MacbethПриди, слепая ночь, закрой глаза жалостливого дня. И кровавой невидимой рукой разорви на части ту великую связь, что держит меня бледным. Свет густеет, и ворон взмывает к мрачному лесу. Добрые дела дня начинают вянуть и зевать, пока чёрные слуги ночи не пробудятся к своей добыче.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MalcolmНе будем церемониться с прощаньем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MacduffНе проси меня говорить; посмотри сам и потом говори.