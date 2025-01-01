Меню
Macbeth [после убийства в бою] Ты рожден женщиной!
Macbeth Завтра, и завтра, и завтра ползет в этом мелком темпе день за днем к последнему звуку записанного времени; и все наши вчерашние дни осветили дуракам путь к пыльной смерти. Погасни, погасни, короткая свеча! Жизнь — всего лишь ходячая тень, бедный актер, который суетится и волнуется на сцене свой час и больше не слышен. Это рассказ, рассказанный дураком, полный шума и ярости, ничего не значащий.
Lady Macbeth Дела без исправления не стоит и помнить. Что сделано, то сделано.
Blind Witch По щёлканью моих пальцев, идёт нечто злое!
Three Witches Хорошо — зло, зло — хорошо. Сквозь туман и грязный воздух мчимся мы.
Macbeth Такой гадкий и прекрасный день я ещё не видывал.
Three Witches Двойное, двойное, бед и зла; огонь гори, и котёл пузырься.
Lady Macbeth Выгляди, как безвинный цветок, а будь змеёй под ним.
Lady Macbeth Все ароматы Аравии не отмоют эту маленькую руку! О, о, о!
Macbeth Меня зовут Макбет!
Young Siward Сам чёрт не смог бы произнести имя, более ненавистное для моего уха.
Macbeth ЛЖЕЦ И РАБ!
Macbeth Лучше не знать самого себя, чем знать о своем деле.
Macbeth Я не сдамся, не стану целовать землю у ног молодого Малкольма и быть жертвой проклятий толпы. Пусть Бирнэмский лес придёт к Дансинану, и пусть ты, рождённый не от женщины, станешь мне врагом — я попробую до конца. Вперёд, Макдуфф! И проклят будет тот, кто первым крикнёт: «Хватит, достаточно!»
Malcolm Принимай, что можешь, радость свою. Ночь длинна, что дня не видит.
Seyton Сомненья не было... Храбрый Макбет — имя ему по праву — Пренебрег судьбой, сея смерть своим мечом
Три ведьмы Двойной-двойной, труд и мука
Три ведьмы Пускай огонь горит, и котел бурлит
Macbeth Звёзды, скройте свой свет. Пусть не увидит свет моих тёмных и глубинных желаний.
Lady Macbeth Вон, проклятое пятно! Вон, говорю!
Malcolm Ничто в жизни его так не шло ему, как смерть его.
Macbeth Лучше с мёртвыми быть, чем на пытке разума в беспокойной агонии лежать. Дункан в могиле. После жизни лихорадочной он спит спокойно. Предательство сделало своё дело. Ни меч, ни яд, злоба домашняя, ни чужеземный наём — ничто больше его не тронет.
Macbeth Зачем мне играть римского дурака и умереть на собственном мече, когда я вижу, как раны на других делают свою работу лучше?
Macbeth Я чуть не забыл запах страха.
Macbeth Лицо лживое должно скрывать то, что лживое сердце знает.
Gentlewoman Благослови вас, прекрасная дама.
Macbeth Не кинжал ли это, что вижу я перед собой, рукоятью к моей руке?
Duncan Нельзя по лицу прочесть, что у человека на уме.
Macbeth Если б мог ты, доктор, бросить в воды наших земель болезнь и очистить их до здоровой чистоты, я бы хлопал тебе, эхом отдаваясь в ответ.
Macbeth Приди, слепая ночь, закрой глаза жалостливого дня. И кровавой невидимой рукой разорви на части ту великую связь, что держит меня бледным. Свет густеет, и ворон взмывает к мрачному лесу. Добрые дела дня начинают вянуть и зевать, пока чёрные слуги ночи не пробудятся к своей добыче.
Malcolm Не будем церемониться с прощаньем.
Macduff Не проси меня говорить; посмотри сам и потом говори.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джон Финч
Jon Finch
Франческа Аннис
Francesca Annis
Теренс Бэйлер
Terence Bayler
