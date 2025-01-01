Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Деметрий и гладиаторы Цитаты из фильма Деметрий и гладиаторы

Цитаты из фильма Деметрий и гладиаторы

Demetrius Мы вместе приехали сюда из Галилеи, убеждая людей отдать жизнь за прекрасную мечту.
[он пытается протянуть Питеру кубок с вином]
Demetrius Возьми, Питер. Это настоящее... горячее, с пряностями, корицей и гвоздикой.
[смеётся и смотрит в сторону Мессалины]
Demetrius Знаешь ли ты, что Иисус мог превратить воду в вино? И это был всего лишь один из его фокусов.
Peter Да, всего лишь один. Всё низменное Он мог сделать благородным. Он нашёл прокажённого и очистил его. Он нашёл смерть и дал жизнь. Он нашёл тебя рабом и сделал свободным.
Demetrius Убирайся!
Peter А теперь ты одержал великую победу над Ним, не так ли, трибун? Ты снова сделал себя рабом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Claudius Люди не убивают то, что презирают, а только то, чего боятся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Messalina Почему ты бежал? Я не думаю, что ты трус. У тебя не было ни единого шанса сбежать, ты должен был это понимать!
Demetrius Это место, где учат мужчин убивать друг друга, словно зверей!
Messalina А разве мужчины не звери?
Demetrius Нет!
Messalina Мы восхищаемся великолепным зверем, который сражается. Почему же не человеком, который сражается?
Demetrius Потому что Бог не послал человека на землю, чтобы он истреблял свой род. И не женщину — чтобы наслаждаться их агонией в смерти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Messalina Как тебя зовут?
Demetrius Деметрий.
Messalina Ты говорил о боге, Деметрий. О каком боге?
Demetrius Есть только один Бог.
Claudius Он из «них». Это очень интересно. Христианин!
Messalina Ты христианин?
Demetrius Да.
Messalina И не будешь драться?
Demetrius Нет.
Claudius Он не может, дорогая. Его религия запрещает убивать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Glycon Послушай меня. Хуже жизни нет, чем лучшая смерть. Забудь свою религию хоть на один день. Убей его. Он ни на что не годен. Твой бог скажет тебе спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Caligula [галлюцинация] Видишь её, Клавдий? Богиню Диану. Каждую ночь она приходит ко мне. В мои объятия. Вот, вот она уходит. Теперь видишь?
Claudius Нет, государь.
Caligula [сердито] Почему нет?
Claudius Только вы, боги, имеете привилегию видеть друг друга.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Калигула Христианин. Ты отрекаешься от своего ложного бога? этого царя невидимого царства... который, как он говорит, когда-нибудь вернётся и будет править землёй?
Деметрий [после долгой паузы] Нет другого царя, кроме Цезаря. Нет власти выше его — ни в этом мире, ни в ином.
Калигула По милости Цезаря ты — свободный человек.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paula Ты, должно быть, знаменитый воин.
Demetrius Я гончар.
Paula Всего лишь гончар? А тебя завтра в арену? Значит, ты что-то очень плохое натворил.
Demetrius Натворил. Я христианин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Messalina Разве он тебе не кажется интересным?
Claudius Он выдающийся молодой человек. В нем есть то, чего Риму не хватало со времен республики — вера. Наши ранние завоевания её ослабили. Моя семья, мы, Цезари, убили и похоронили её. Странно, что память о мёртвом иудеине может её воскресить. Мессалина, не причиняй ему боль. Не разрушай то, что в нём есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Messalina [высокомерно] Ты его никогда не вернёшь. Что ты можешь ему предложить? Общество рабов и нищих? Отбросы Рима? Бедность и самоотречение? Молитвы? Слёзы? Смерть? Видишь ли, я изучила твои учения, и я, Рыбак, могу дать ему весь мир. Если ему придётся выбирать между нами, ты думаешь, он хоть на минуту засомневается? Конечно, нет. Вот почему ты меня ненавидишь. Я вижу это в твоих глазах.
Peter В моих глазах ты видишь жалость.
[она бросает в него кубок с вином в лицо]
Messalina Убирайся!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Caligula У меня власть над жизнью и смертью каждого в этой империи! Моя сила равна силе любого бога! Правда?
Claudius Правда, государь.
Caligula Почему я должен умирать? Почему я должен умирать, как простой плебей или раб? Это логично? Правда?
Claudius Нет, государь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Caligula Философы! Их мозги полны плесени!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Messalina Есть одна вещь в вашей религии, которая меня всё ещё удивляет: зачем жить скучной жизнью вечно?
Demetrius Быть христианином в наши дни — это совсем не скучно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Деметрий [размышляя] Мы когда-то были друзьями, Гликон.
Гликон Я знаю. Думаю, мне стоит винить себя за то, кем ты стал. Когда я вложил этот меч в твою руку, он убил не только Дардания и других. Он убил тебя. Надеюсь, ты спокойно спишь, сэр. Спокойной ночи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Виктор Мэтьюр
Victor Mature
Майкл Ренни
Michael Rennie
Барри Джонс
Barry Jones
Сьюзэн Хэйвард
Susan Hayward
Уильям Маршалл
William Marshall
Джей Робинсон
Jay Robinson
Энн Бэнкрофт
Anne Bancroft
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Побег из зоопарка
Побег из зоопарка
2024, Германия, семейный
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
В каких банях снимали «Брат-2»? Здесь парились не только Данила Багров, но и Пушкин с Маяковским
Выбраны топ-5 самых популярных сериалов половины 2025 года: «Невский» на 4 месте — вот кто обошел Семенова
«Улицы вымирали, когда показывали по ТВ»: этот советский детектив круче, чем «Место встречи изменить нельзя»
Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими
«Сияние» и «Оно» видели, а эти истории Кинга так и остались без фильма: напрасно — №1 может превзойти успех «Очень странных дел»
Актер из «Больницы Питт» рассказал, как зародилась идея для сериала — во всем виновата пандемия
Помните Стохес из «Атаки титанов»? Похожий город есть на самом деле — вот где находится, и почему это «рай для Леви» (фото)
Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются
Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали
Лучше «Атаки титанов» и «Поднятия уровня», но только по рейтингам: «Первородный грех Такопи» переоценен, и вот почему
11 номинаций на «Оскар» и рейтинг 7.5: лишь один свой фильм Ди Каприо пересматривал много раз — «чувствовал связь» с ним
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше