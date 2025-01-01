Demetrius Мы вместе приехали сюда из Галилеи, убеждая людей отдать жизнь за прекрасную мечту.

[он пытается протянуть Питеру кубок с вином]

Demetrius Возьми, Питер. Это настоящее... горячее, с пряностями, корицей и гвоздикой.

[смеётся и смотрит в сторону Мессалины]

Demetrius Знаешь ли ты, что Иисус мог превратить воду в вино? И это был всего лишь один из его фокусов.

Peter Да, всего лишь один. Всё низменное Он мог сделать благородным. Он нашёл прокажённого и очистил его. Он нашёл смерть и дал жизнь. Он нашёл тебя рабом и сделал свободным.

Demetrius Убирайся!