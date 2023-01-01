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Довольно слов Довольно слов
Киноафиша Фильмы Довольно слов Награды и номинации фильма Довольно слов
Enough Said Довольно слов 2013 / США
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Награды и номинации фильма Довольно слов

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
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