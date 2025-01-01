Frank Dux[качает головой]Но тебе так много нужно еще научить.
TanakaТы не понимаешь. Во время войны я потерял свою первую семью. Сына, дочь и жену. Я уехал из Японии из-за войны. Война была ошибкой. Я приехал в Америку, чтобы начать заново, создать новую семью и сына. В течение 2000 лет учение передавалось от отца к сыну. Когда Шинго умер, всё прекратилось.
Frank DuxУ Чонг Ли слабое место — живот. Вот как Парадес его и застал врасплох.
Victor[кивает коротко, с мрачным видом поддержки]
Frank DuxЭй, ты меня слушаешь? Бей в живот и держись подальше от его правой ноги.
Ray JacksonХватит волноваться, Фрэнки. Я всё под контролем. Ты как моя мама, честное слово.
VictorЗапомни, это полный контакт. Есть три способа выиграть. Первый — нокаутировать соперника. Второй — когда другой сдаётся и кричит «Пора». Это как сказать «Хватит». Третий — выбросить гадину с ринга!
Заставка[Последние слова] С 1975 по 1980 год Фрэнк У. Дюкс провёл 329 боёв. Он ушёл из спорта непобеждённым чемпионом Кумите в тяжёлом весе. Его рекорды до сих пор не побиты. Самый быстрый нокаут: 32 секунды. Самый быстрый удар в нокауте: 3,2 секунды. Самый быстрый удар ногой в нокауте: 72 мили в час. Всего нокаутов: 92.
Official[читает приглашение]Здесь написано, что он представляет клан Танака
[пауза и оценивающе смотрит на Фрэнка сверху вниз]
Official... Ты не похож на Танака
Helmer[ем не слишком аппетитную еду в уличном кафе]Инспектор Чен, какая неожиданная радость! Присоединяйтесь к нам.
Captain ChenНет, я здесь никогда не ем.
Young FrankПочему ты учишь его, а меня нет?
TanakaЯ привёл тебя сюда, чтобы ты помогал тренировать моего сына. Не спорь со мной!
Young FrankЕсли ты хочешь, чтобы я был его мешком для б##а, можешь забыть о нашей сделке!
Helmer[Фрэнку Даксу]Я просто рад, что ты на нашей стороне, парень.
Frank Dux[после смены хода держит Чонг Ли в захвате на шею]Скажи...! Скажи! СКАЖИ!