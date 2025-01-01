«Когда-то был культовый фильм, теперь мем»: зрители смотрят «Матрицу» в 2025 году и не понимают, что в ней хорошего

Вышла 2 августа и стала феноменом: почему дораму «Эсквайр» называют главным хитом 2025 года — на это есть 7 причин

Выбраны топ-5 самых популярных сериалов половины 2025 года: «Невский» на 4 месте — вот кто обошел Семенова

Лучше «Атаки титанов» и «Поднятия уровня», но только по рейтингам: «Первородный грех Такопи» переоценен, и вот почему

Неудобную правду об одичалых замалчивал даже Нед Старк: откуда в «Игре престолов» взялись люди за стеной

11 номинаций на «Оскар» и рейтинг 7.5: лишь один свой фильм Ди Каприо пересматривал много раз — «чувствовал связь» с ним

Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими

Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются

«В штабе отсиделся писарем» — ничего подобного: по секундному кадру в «Брат-2» вычислили, где служил Данила Багров

«Сияние» и «Оно» видели, а эти истории Кинга так и остались без фильма: напрасно — №1 может превзойти успех «Очень странных дел»