Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Кровавый спорт Цитаты из фильма Кровавый спорт

Цитаты из фильма Кровавый спорт

Official [после выполнения приёма Дим Мак] Мы принимаем ваше приглашение.
Jackson Да ё# твою мать, что ты принимаешь его приглашение.
Chong Li Очень хорошо. Но кирпич не отвечает ударом!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Boxer Джексон, ты правда едешь в Гонконг?
Jackson Обожаю всё, что с контактом. Мне нужно пару шрамов на лице.
Boxer Но я слышал, на этом Кумите можно и помереть.
Jackson Только если ты х##вно сыграешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ray Jackson Ты не слишком молод для файтинга?
Frank Dux Ты не слишком стар для видеоигр?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chong Li Ты побьёшь мой рекорд — я сломаю тебя, как сломал твоего друга.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Dux Шинго и я были близкими друзьями. Братьями. А вы с госпожой Танака относились ко мне как к сыну. Что теперь будет?
Tanaka Больше никаких тренировок. Хватит сейчас.
Frank Dux [качает головой] Но тебе так много нужно еще научить.
Tanaka Ты не понимаешь. Во время войны я потерял свою первую семью. Сына, дочь и жену. Я уехал из Японии из-за войны. Война была ошибкой. Я приехал в Америку, чтобы начать заново, создать новую семью и сына. В течение 2000 лет учение передавалось от отца к сыну. Когда Шинго умер, всё прекратилось.
Frank Dux Научи меня. Я смогу.
Tanaka Ты не японец! Ты не Танака!
Frank Dux Ты говорил: используй любую тактику, которая сработает, не привязывайся к одному стилю, держи ум открытым!
Tanaka Почему?
Frank Dux Чтобы почтить тебя, сидоши.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Victor В чём задержка?
Official Он говорит, что Сендзо Танака — его сидоси.
Victor Какая разница, если Брюс Спрингстин — его сидоси?
Official Если Сендзо Танака — его сидоси, тогда покажи нам Дим Мак.
Ray Jackson [поворачивается к Фрэнку] Чёрт побери, что такое Дим Мак?
Official Смертельный удар.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ray Jackson Кто эти ублюдки?
Rawlins Не лезь в это, приятель.
Ray Jackson Я тебе не приятель, д##ила.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Фрэнк только что выиграл свой первый бой за рекордное время]
Jackson Его первый бой в Кумите — и он побил еб###ый мировой рекорд!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Victor Я — Лин. Ты Джексон? Выглядишь как Джексон. Значит, ты — Фрэнк Дакс.
Frank Dux Нет, Дакс.
Victor А, точно, типа «закидывай кулаки».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackson [Фрэнк делает шпагат между двумя стульями] Просто смотреть на это больно. Тебе лучше прекратить. Может, однажды захочешь завести детей. Ты готов?
Frank Dux Я готов!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackson Выбирай кирпич. Знаю, нижний, да?
[Джексон глубоко вздыхает и разбивает верхний кирпич. Сбрасывая пыль с нижнего, он поднимает его]
Jackson Видишь? Ни царапинки.
Official [смеётся] Не Дим Мак.
Jackson Да? Так и этот не он.
[Джексон бьёт кирпичом по лбу]
Jackson [протягивая осколки официалу] Тебе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tanaka Катану нельзя просто украсть, это очень особенный меч, его нужно заслужить.
Young Frank Я же не собирался его красть!
Tanaka [отрезает переднюю часть шапки Фрэнка] Ты не дрогнул! В тебе есть боевой дух!
Young Frank Ты не собираешься звать копов?
Tanaka Ммм, если мы договоримся.
Young Frank Что за договор?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hossein Ты пойдёшь со мной наверх на интервью.
Janice Kent Да ну, отпусти меня.
Hossein Ты хочешь Хоссейна, да?
Janice Kent Нет, Хоссейн — му##к.
Hossein ЧТО ТЫ СКАЗАЛ?
Janice Kent Тебе по буквам объяснить?
Frank Dux [предотвращает удар Хоссейна по Дженис Кент] Оставь девушку в покое.
Hiro Он тот американский придурок, который трюки с кирпичами делает!
Ray Jackson Похоже, Кумитэ в этом году начинается на день раньше, а, ребята?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ray Jackson Значит ты его хорошенько придавил, да, Фрэнки?
Janice Kent Еще хуже.
Ray Jackson Что ты имеешь в виду?
Janice Kent Он заставил его сказать «приятель».
Ray Jackson Отлично, Фрэнки! Но берегись — может, в следующий раз придется со мной сцепиться!
Janice Kent Вы, ребята, что с ума сошли!
Ray Jackson За это я готов выпить!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hossein Сейчас я тебе парочку фишек покажу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackson Пора отделить мужиков от мальчишек.
Victor Только не дай Чонгу Ли отделить твою голову от тела.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chong Li Ты следующий!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Джексон готовится к бою с Чонг Ли]
Frank Dux Бей в живот. Там он уязвим.
Ray Jackson Что ты несёшь, черт возьми?
Frank Dux У Чонг Ли слабое место — живот. Вот как Парадес его и застал врасплох.
Victor [кивает коротко, с мрачным видом поддержки]
Frank Dux Эй, ты меня слушаешь? Бей в живот и держись подальше от его правой ноги.
Ray Jackson Хватит волноваться, Фрэнки. Я всё под контролем. Ты как моя мама, честное слово.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Victor Запомни, это полный контакт. Есть три способа выиграть. Первый — нокаутировать соперника. Второй — когда другой сдаётся и кричит «Пора». Это как сказать «Хватит». Третий — выбросить гадину с ринга!
Jackson Пустяковое дело.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Заставка [Последние слова] С 1975 по 1980 год Фрэнк У. Дюкс провёл 329 боёв. Он ушёл из спорта непобеждённым чемпионом Кумите в тяжёлом весе. Его рекорды до сих пор не побиты. Самый быстрый нокаут: 32 секунды. Самый быстрый удар в нокауте: 3,2 секунды. Самый быстрый удар ногой в нокауте: 72 мили в час. Всего нокаутов: 92.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Official [читает приглашение] Здесь написано, что он представляет клан Танака
[пауза и оценивающе смотрит на Фрэнка сверху вниз]
Official ... Ты не похож на Танака
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Helmer [ем не слишком аппетитную еду в уличном кафе] Инспектор Чен, какая неожиданная радость! Присоединяйтесь к нам.
Captain Chen Нет, я здесь никогда не ем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Young Frank Почему ты учишь его, а меня нет?
Tanaka Я привёл тебя сюда, чтобы ты помогал тренировать моего сына. Не спорь со мной!
Young Frank Если ты хочешь, чтобы я был его мешком для б##а, можешь забыть о нашей сделке!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Helmer [Фрэнку Даксу] Я просто рад, что ты на нашей стороне, парень.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Dux [после смены хода держит Чонг Ли в захвате на шею] Скажи...! Скажи! СКАЖИ!
Chong Li Чувак!
[После этого Фрэнк Дакс объявляется победителем кумитэ]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Побег из зоопарка
Побег из зоопарка
2024, Германия, семейный
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
«Когда-то был культовый фильм, теперь мем»: зрители смотрят «Матрицу» в 2025 году и не понимают, что в ней хорошего
Вышла 2 августа и стала феноменом: почему дораму «Эсквайр» называют главным хитом 2025 года — на это есть 7 причин
Выбраны топ-5 самых популярных сериалов половины 2025 года: «Невский» на 4 месте — вот кто обошел Семенова
Лучше «Атаки титанов» и «Поднятия уровня», но только по рейтингам: «Первородный грех Такопи» переоценен, и вот почему
Неудобную правду об одичалых замалчивал даже Нед Старк: откуда в «Игре престолов» взялись люди за стеной
11 номинаций на «Оскар» и рейтинг 7.5: лишь один свой фильм Ди Каприо пересматривал много раз — «чувствовал связь» с ним
Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими
Почему у героев «Бригады» такие имена: с Сашей Белым, Пчелой и Филом все ясно, а вот насчет Космоса многие ошибаются
«В штабе отсиделся писарем» — ничего подобного: по секундному кадру в «Брат-2» вычислили, где служил Данила Багров
«Сияние» и «Оно» видели, а эти истории Кинга так и остались без фильма: напрасно — №1 может превзойти успех «Очень странных дел»
«Вы думаете, я настолько глуп»: Лекс Лютор поставил на место всех, кто закатывал глаза из-за ляпа в «Супермене»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше