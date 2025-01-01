Меню
Florence Кажется, я раньше знал твоего отца в Джерси, он был врачом, не так ли? Он часто заходил к нам домой.
Julia Lambert На самом деле он был ветеринаром, он приходил к вам домой, чтобы доставить сук. У вас их было полно.
Julia Lambert Майкл и я живём отдельной жизнью. Вот почему мы такие счастливые... более-менее.
Julia Lambert Настоящие актрисы фильмы не делают.
Tom Fennel Красивые актрисы — вот кто их делает.
Julia Lambert Я решила уйти на пенсию и распустить себя. На обед — картошка, на ужин — картошка и пиво. Боже, как я люблю пиво! И паточный пудинг, и вишнёвый пирог с кремом, кремом, кремом, кремом, кремом, кремом... Клянусь богом, я больше никогда не съем ни листочка салата.
Julia Lambert Я всегда накрываю для него место за столом, на всякий случай.
Michael Gosselyn Он уже пятнадцать лет как умер.
Julia Lambert Да, но, знаешь, всякое бывает.
Evie [Юлии] Я бы тебе это в лицо не сказала, поэтому скажу за спиной... Я скучала.
Julia Lambert [Эви] Если ты думаешь то, что я думаю, перестань думать!
Mr. Turnbull Извините за фотографию, больше так не повторится.
Julia Lambert [блаженно] Я ПРОЩАЮ ТЕБЯ!
[Джулия страстно целует мистера Тернбулла и убегает]
Mr. Turnbull [шокированно] С ней что не так...?
Julia Lambert Я устала, я совершенно вымотана, мне нужен отпуск.
Jimmie Langton Твоя единственная реальность — театр. Всё остальное, что простые люди называют настоящим миром, — не более чем фантазия, и я черт возьми не позволю тебе об этом забыть.
Julia Lambert Чушь.
Jimmie Langton Я живу театром с самого детства, и то, чего я не знаю об актёрском мастерстве, не стоит знать. Ты, может, всего 20 лет, только начинаешь, но я считаю тебя гением. У тебя есть магнетизм, но ты не знаешь, как им пользоваться. Нужно схватить зрителей за горло и сказать: «А ну, вы, ублю#ки, слушайте меня внимательно!» И запомни: когда ты на сцене, театр — единственная реальность, всё остальное, внешний мир, то, что граждане называют реальной жизнью, — лишь фантазия, и я чёрт возьми не позволю тебе об этом забыть.
Michael Gosselyn [говоря о Томе] Он чертовски воспитанный... для американца.
Julia Lambert Всё так скучно. Хочется, чтобы что-то произошло!
Michael Gosselyn Что?
Julia Lambert Вот бы знать!
[повторяющаяся реплика]
Джулия Ламберт Т-О-М!
Lord Charles Я играю на стороне противника.
Julia Lambert На самом деле меня интересует одна пьеса. В ней рассказывается об отношениях между зрелой женщиной и молодым мужчиной.
Lord Charles О, фарс!
Julia Lambert Почему ты так говоришь?
Lord Charles Потому что все смеются над зрелой женщиной.
