Julia LambertЯ решила уйти на пенсию и распустить себя. На обед — картошка, на ужин — картошка и пиво. Боже, как я люблю пиво! И паточный пудинг, и вишнёвый пирог с кремом, кремом, кремом, кремом, кремом, кремом... Клянусь богом, я больше никогда не съем ни листочка салата.
Julia LambertЯ всегда накрываю для него место за столом, на всякий случай.
Jimmie LangtonЯ живу театром с самого детства, и то, чего я не знаю об актёрском мастерстве, не стоит знать. Ты, может, всего 20 лет, только начинаешь, но я считаю тебя гением. У тебя есть магнетизм, но ты не знаешь, как им пользоваться. Нужно схватить зрителей за горло и сказать: «А ну, вы, ублю#ки, слушайте меня внимательно!» И запомни: когда ты на сцене, театр — единственная реальность, всё остальное, внешний мир, то, что граждане называют реальной жизнью, — лишь фантазия, и я чёрт возьми не позволю тебе об этом забыть.