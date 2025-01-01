Меню
Фильмы
Извлечение
Цитаты из фильма Извлечение
Tom
Вина — мощная штука. Она заставляет... становится одержимостью... и у тебя есть выбор... можно тонуть в ней или изменить всё.
Minnie
[голос компьютера]
Том, время твоего ежедневного напоминания. Начинай, когда захочешь.
Tom
Меня зовут Том Джейкобс. Родился 2 ноября 1972 года. Мои родители — Марк и Джудит. Мою жену зовут Эбби. Я готов на всё, чтобы услышать её голос. Я заключённый в тюрьме, которую сам создал.
