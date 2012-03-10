Извлечение

, 2012
Extracted
США / фантастика, драма / 18+
О фильме

Главный герой Томас Джейкобс изобретает способ проникать в память людей и просматривать их воспоминания «своими глазами». Так он может возвращаться в собственные воспоминания и снова переживать счастливые моменты своей жизни. Но однажды Том вынужден действовать в разрез своим моральным принципам и использовать своё изобретение, чтобы войти в воспоминания одного наркомана и в буквальном смысле слова увидеть, совершал ли он преступление, в котором его обвиняют. Однако по причине повреждённости сознания преступника наркотиками, Том оказывается пойман в ловушке внутри его головы. Теперь ему предстоит прожить в памяти наркомана почти четыре года, до тех пор, пока он не обнаружит долгожданную возможность побега

В ролях

Саша Ройз
Дженни Моллен
Доминик Богарт
Ричард Рили
Ник Джеймисон
Родни Истман
Режиссер Нир Панири
Сценарист Гэбриэл Кауэн, Джон Суитц, Нир Панири
Композитор Tim Ziesmer
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 10 марта 2012
Дата выхода
10 марта 2012 Россия 16+
9 сентября 2013 Бразилия
25 августа 2013 Великобритания
5 декабря 2013 Германия
10 марта 2012 Казахстан
10 марта 2012 США
10 марта 2012 Украина
10 марта 2012 Эстония
19 июня 2014 Южная Корея
MPAA R
Производство New Artists Alliance
Другие названия
Extracted, Extraction, Eemaldatud, Gyilkos emlékek, Izvađen, Memory Effect - Verloren in einer anderen Dimension, Na Mente de Um Criminoso, Tâm Ngục, W umyśle wroga, Στο μυαλό ενός εγκληματία, Извлечение

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 15 голосов
6.4 IMDb

Цитаты

Tom Вина — мощная штука. Она заставляет... становится одержимостью... и у тебя есть выбор... можно тонуть в ней или изменить всё.

