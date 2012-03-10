Главный герой Томас Джейкобс изобретает способ проникать в память людей и просматривать их воспоминания «своими глазами». Так он может возвращаться в собственные воспоминания и снова переживать счастливые моменты своей жизни. Но однажды Том вынужден действовать в разрез своим моральным принципам и использовать своё изобретение, чтобы войти в воспоминания одного наркомана и в буквальном смысле слова увидеть, совершал ли он преступление, в котором его обвиняют. Однако по причине повреждённости сознания преступника наркотиками, Том оказывается пойман в ловушке внутри его головы. Теперь ему предстоит прожить в памяти наркомана почти четыре года, до тех пор, пока он не обнаружит долгожданную возможность побега