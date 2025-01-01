Меню
[первые реплики]
Профессор Нолан ...что создаёт этическую дилемму. Но помните, вы защищаете его право быть свободным гражданином, а не право убивать.
Alex Layton Нужно убить паразитов, пока они не высосали тебя досуха.
Sara Ryan Система не служит людям. Она служит тем, у кого есть власть.
Alex Layton Мы уже преступники. Можно к этому добавить ещё и мусор, да? Мы — современные Бонни и Рид.
Sara Ryan Кто?
Alex Layton Энн Бонни и Мэри Рид... Две самых известных пиратки XVII века.
[последние слова]
Sara Ryan [в письме] Сегодня мы отправляемся в последнее место, где была жива наша мама. Я только надеюсь, что мы нашли для неё хоть немного покоя — если это вообще возможно. Ещё раз спасибо за всё. Сара.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Сэм Андерсон
Sam Anderson
Мадлен Зима
Madeline Zima
Агнес Брукнер
Agnes Bruckner
Путь к счастью мужчины лежит через… Тоторо: ученые доказали пользу шедевров студии Chibli (хейтерам аниме — соболезнуем)
