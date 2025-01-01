Профессор Нолан...что создаёт этическую дилемму. Но помните, вы защищаете его право быть свободным гражданином, а не право убивать.
Alex LaytonНужно убить паразитов, пока они не высосали тебя досуха.
Sara RyanСистема не служит людям. Она служит тем, у кого есть власть.
Alex LaytonМы уже преступники. Можно к этому добавить ещё и мусор, да? Мы — современные Бонни и Рид.
Sara RyanКто?
Alex LaytonЭнн Бонни и Мэри Рид... Две самых известных пиратки XVII века.
[последние слова]
Sara Ryan[в письме]Сегодня мы отправляемся в последнее место, где была жива наша мама. Я только надеюсь, что мы нашли для неё хоть немного покоя — если это вообще возможно. Ещё раз спасибо за всё. Сара.