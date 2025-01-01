Veronica MarsЕсли верить этому полицейскому отчету, Вивил покинул встречу выпускников, подвез свою сексуальную жену и свой трофей «самый изменившийся», и, всё ещё в рубашке и брюках, присоединился к байкерской банде, которую бросил десять лет назад, чтобы доставать самую богатую разведёнку Южной Калифорнии?
Keith MarsНу, когда так сказать, я начинаю видеть в этом некоторые дырки.
Veronica MarsЯ хочу спросить тебя о той ночи, когда умерла Сьюзан Найт.
Principal Van ClemmonsВероника. Это было... скучно.
Veronica Mars[Первые слова]Подросток-детектив. Поверь, я знаю, как это звучит глупо.
Veronica MarsМне за это дают чаевые? Наливаешь напиток, вертиш его, нюхаешь, уходишь из бара, даже не сделав глотка. Вот это — чувствовать себя чистой?
Logan Echolls[на свидании с одержимой женщиной]Ну... вот так вот и получается.
Vinnie Van LoweЯ причина, по которой все знают, что у Энн Хэтэуэй есть вагина.
Veronica MarsДай сюда, Винни. Или я расскажу охране 50 Cent, где найти парня, который выложил видео, как Фифти печёт лимонные пирожные под песню "Afternoon Delight".
Veronica Mars[последняя реплика — за кадром]Папа всегда говорил, что этот город может сломать человека. Так бывает, когда играешь в подтасованную игру. Я убеждала себя, что победа — это уйти отсюда. Но в каком мире можно покинуть ринг и объявить себя победителем? Здесь моё место — в борьбе. Это то, кто я есть. Я так долго валялась в грязи, что, если меня отмыть, я себя не узнаю. Так что, может, я просто приму грязь и свою склонность к тому, чтобы снова в неё лезть? Меня зовут Вероника, и я зависима. Привет, Вероника.
Cindy 'Mac' Mackenzie[Объясняет, почему устроилась на работу к бывшему местному врагу - Kane Software]... и платят мне за это столько!
Veronica MarsОх! Пирамида на 10 000 долларов! Чего только б### не скажет!
Logan EchollsЯ уже 10 минут даю ей рисовать пальцами сердечки на моём бедре, так что да, я понимаю, что на кону.
Vinnie Van LoweНу, если это не самая настоящая Анджела Лэнсбери из Нептуна.
Veronica MarsЗнаешь, в чём разница между адвокатом и проституткой?