Madison Sinclair Вероника! Ты, наверное, гордишься. Только потому что ты была непопулярной с#кой, ты решила испортить всё остальным.

Veronica Mars На этом бы я остановилась.

Madison Sinclair Ой, правда? И что ты собираешься сделать? Ударить меня своим электрошокером? Не кажется ли тебе, что это уже старо?