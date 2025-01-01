Меню
Veronica Mars Вернись ко мне.
Logan Echolls Всегда.
Madison Sinclair Вероника! Ты, наверное, гордишься. Только потому что ты была непопулярной с#кой, ты решила испортить всё остальным.
Veronica Mars На этом бы я остановилась.
Madison Sinclair Ой, правда? И что ты собираешься сделать? Ударить меня своим электрошокером? Не кажется ли тебе, что это уже старо?
Veronica Mars [бьёт Мэдисон] Довольно оригинально для тебя?
Wallace Fennel Когда Логан сказал «прыгай», ты действительно ответил «на какую высоту» или просто понимал, что прыгнешь на максимум?
Dick Casablancas О, глянь, кто это!
[указывает на Мак]
Dick Casablancas Самая вероятная, кто ведёт блог...
[указывает на Веронику]
Dick Casablancas и убийца настроения класса. Или это была самая милая улыбка?
Veronica Mars Лучшая личность. Ты как раз тот, кого я искал, самая вероятная, кто знает, где бар.
Dick Casablancas Не ищи дальше, путник.
[крутит бедрами]
Dick Casablancas Придурок.
[выдёргивает фляжку из пояса и предлагает Веронике и Мак]
Veronica Mars Фу.
Cindy 'Mac' Mackenzie Нет.
Veronica Mars Если верить этому полицейскому отчету, Вивил покинул встречу выпускников, подвез свою сексуальную жену и свой трофей «самый изменившийся», и, всё ещё в рубашке и брюках, присоединился к байкерской банде, которую бросил десять лет назад, чтобы доставать самую богатую разведёнку Южной Калифорнии?
Keith Mars Ну, когда так сказать, я начинаю видеть в этом некоторые дырки.
Veronica Mars Я хочу спросить тебя о той ночи, когда умерла Сьюзан Найт.
Dick Casablancas Конечно, хочешь, это же вечеринка!
Dick Casablancas [открывает дверь, громко отрывается и видит Веронику] Что это такое? Погоди-ка. Нет. Я же специально сказал агентству «брюнетка, которая рвётся угодить». Почему это так сложно?
Veronica Mars Дик.
Dick Casablancas А, шучу, Ронни. Давно не виделись.
[поворачивает голову]
Dick Casablancas Эй, Логан! Та девчонка, что за тобой бегает, здесь!
[к Веронике]
Dick Casablancas Ну и поработала? Грудь стала больше.
Veronica Mars И у тебя тоже.
Logan Echolls Мне нужна твоя помощь, Вероника.
Veronica Mars Я этим больше не занимаюсь.
Logan Echolls Слушай. Это 180 дней, Вероника. Что для нас 180 дней? Наша история — эпическая. На многие годы, континенты.
Veronica Mars Жизни разрушены, кровь пролитая.
Logan Echolls Да.
Veronica Mars Вернись ко мне.
Logan Echolls Всегда.
Wallace Fennel Если ты забыл, Пиз — это тот, у кого нет всякого багажa и драмы.
Cindy 'Mac' Mackenzie Хм... Это я ему признаю — почти никогда не обвиняют в убийстве.
Veronica Mars Вот что я в Пизе и люблю. Ни капли драмы.
Гейл Бакли Тебе выдали лицензию частного детектива на восемнадцатилетие? Хех. Это что, у калифорнийских подростков так принято?
Вероника Марс Мой папа — частный сыщик. Я у него работала. В основном отвечала на звонки и занималась его поездками, больше ничего.
Гейл Бакли Правда? До двадцати лет твое имя появилось в ЛексисНексис в 14...
Леонард Марч Пятнадцати.
Гейл Бакли Пятнадцати отдельных статьях и отчетах по делам — от серийных убийств до краж собак. У тебя степень по психологии, мисс Марс. Как ты думаешь, что это говорит о человеке?
Вероника Марс Компульсивность, явно. Зависимая натура. Возможно, адреналиновый наркоман.
Veronica Mars Привет, мистер С. Уже соскучились?
Principal Van Clemmons Десять лет мира и тишины, Вероника.
Veronica Mars Если вам такое по душе.
Principal Van Clemmons Вероника. Это было... скучно.
Veronica Mars [Первые слова] Подросток-детектив. Поверь, я знаю, как это звучит глупо.
Veronica Mars Мне за это дают чаевые? Наливаешь напиток, вертиш его, нюхаешь, уходишь из бара, даже не сделав глотка. Вот это — чувствовать себя чистой?
Logan Echolls [на свидании с одержимой женщиной] Ну... вот так вот и получается.
Vinnie Van Lowe Я причина, по которой все знают, что у Энн Хэтэуэй есть вагина.
Veronica Mars Дай сюда, Винни. Или я расскажу охране 50 Cent, где найти парня, который выложил видео, как Фифти печёт лимонные пирожные под песню "Afternoon Delight".
Veronica Mars [последняя реплика — за кадром] Папа всегда говорил, что этот город может сломать человека. Так бывает, когда играешь в подтасованную игру. Я убеждала себя, что победа — это уйти отсюда. Но в каком мире можно покинуть ринг и объявить себя победителем? Здесь моё место — в борьбе. Это то, кто я есть. Я так долго валялась в грязи, что, если меня отмыть, я себя не узнаю. Так что, может, я просто приму грязь и свою склонность к тому, чтобы снова в неё лезть? Меня зовут Вероника, и я зависима. Привет, Вероника.
Cindy 'Mac' Mackenzie [Объясняет, почему устроилась на работу к бывшему местному врагу - Kane Software] ... и платят мне за это столько!
Veronica Mars Ох! Пирамида на 10 000 долларов! Чего только б### не скажет!
Logan Echolls Я уже 10 минут даю ей рисовать пальцами сердечки на моём бедре, так что да, я понимаю, что на кону.
Vinnie Van Lowe Ну, если это не самая настоящая Анджела Лэнсбери из Нептуна.
Veronica Mars Знаешь, в чём разница между адвокатом и проституткой?
Veronica Mars Проститутка перестаёт тебя к****ть, когда ты мёртв.
Veronica Mars Её алиби железное. Не знаю, давай обдумаем это, пока будем в этих фартучках для омаров.
Cindy 'Mac' Mackenzie Эм, собственно...
Keith Mars Когда старшая дочь была маленькой, её навыки были остры, как лезвие меча, а теперь мозг тупой, как лезвие плуга.
Veronica Mars Глупый вопрос, но я должна спросить: ты знал, что тебя снимают?
