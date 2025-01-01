RonИнтернет может быть угрозой для тех, кто у власти, но одновременно и их самым мощным оружием. Каждое ваше действие в интернете под контролем: каждое письмо, которое вы отправляете, каждый сайт, который посещаете, каждое фото, которое смотрите на странице жены в Фейсбуке — всё это. Джордж Оруэлл предсказал, что Большой брат однажды будет следить за нами, но он не учёл, что мы сами создадим Большого брата и добровольно отдадимся ему.
Nicole HigginsВидите ли, с верой в теории заговора дело в том, что их невозможно опровергнуть. Нельзя доказать, что за нами не следят скрытые хозяева, пытающиеся управлять и манипулировать нами.
TerranceВ этом и гениальность этих правителей — они создали общество, которое научено отрицать то, что у него прямо перед глазами.