William WrightМагия не в том, чтобы жениться; магия — в том, чтобы оставаться женатыми.
Mr. DonaldsonНет причины, по которой ты не мог бы сделать что-то для своего народа. Ты мог бы сделать что-то действительно великое. Историческое, может быть. Я имею в виду — Обамы, сестры Уильямс, Тайгер Вудс.
LangstonЕсли ты имеешь в виду американский народ... то да, я намерен сделать так, чтобы американцы мной гордились.
Mr. DonaldsonЯ говорил конкретно о твоём народе, чёрных.
LangstonЯ живу в Джорджтауне, так что, наверное, это мои люди. А Тайгер Вудс живёт во Флориде, так что это его люди.
Mr. DonaldsonТы хочешь сказать, что место проживания Тайгера Вудса делает его неважным для людей с таким же цветом кожи?
LangstonСначала тебе надо определить цвет кожи Тайгера Вудса.
Mr. DonaldsonОн чёрный.
LangstonДумаю, то, что делает Тайгера Вудса чёрным — это его страсть к вещам, связанным с афроамериканской расой в целом. А пока он этого не доказал.
Montana MooreПо-моему, то, что делает Тайгера Вудса чёрным — это то, что он ездит на Эскалейде, а его папу зовут Эрл.