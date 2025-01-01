Меню
William Wright Магия не в том, чтобы жениться; магия — в том, чтобы оставаться женатыми.
Mr. Donaldson Нет причины, по которой ты не мог бы сделать что-то для своего народа. Ты мог бы сделать что-то действительно великое. Историческое, может быть. Я имею в виду — Обамы, сестры Уильямс, Тайгер Вудс.
Langston Если ты имеешь в виду американский народ... то да, я намерен сделать так, чтобы американцы мной гордились.
Mr. Donaldson Я говорил конкретно о твоём народе, чёрных.
Langston Я живу в Джорджтауне, так что, наверное, это мои люди. А Тайгер Вудс живёт во Флориде, так что это его люди.
Mr. Donaldson Ты хочешь сказать, что место проживания Тайгера Вудса делает его неважным для людей с таким же цветом кожи?
Langston Сначала тебе надо определить цвет кожи Тайгера Вудса.
Mr. Donaldson Он чёрный.
Langston Думаю, то, что делает Тайгера Вудса чёрным — это его страсть к вещам, связанным с афроамериканской расой в целом. А пока он этого не доказал.
Montana Moore По-моему, то, что делает Тайгера Вудса чёрным — это то, что он ездит на Эскалейде, а его папу зовут Эрл.
Frankie Её муж должен быть мужчиной?
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Ритмы мечты
Ритмы мечты
2025, Россия, драма, комедия
