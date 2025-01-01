Mr. Donaldson Нет причины, по которой ты не мог бы сделать что-то для своего народа. Ты мог бы сделать что-то действительно великое. Историческое, может быть. Я имею в виду — Обамы, сестры Уильямс, Тайгер Вудс.

Langston Если ты имеешь в виду американский народ... то да, я намерен сделать так, чтобы американцы мной гордились.

Mr. Donaldson Я говорил конкретно о твоём народе, чёрных.

Langston Я живу в Джорджтауне, так что, наверное, это мои люди. А Тайгер Вудс живёт во Флориде, так что это его люди.

Mr. Donaldson Ты хочешь сказать, что место проживания Тайгера Вудса делает его неважным для людей с таким же цветом кожи?

Langston Сначала тебе надо определить цвет кожи Тайгера Вудса.

Mr. Donaldson Он чёрный.

Langston Думаю, то, что делает Тайгера Вудса чёрным — это его страсть к вещам, связанным с афроамериканской расой в целом. А пока он этого не доказал.