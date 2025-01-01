 /**/ ?>
Ben Barber [разнимает драку] Эй! Ты белый! Ты же белый! Ты не дерёшься.
James Payton Хочешь жениться на моей сестре? Докажи, что ты достоин её. И покажи мне, что у тебя есть то, что нужно.
Ben Barber Как ты хочешь, чтобы я это сделал? Я не понимаю.
James Payton Завтра я возьму тебя с собой на патрулирование. Ты сможешь показать, из какого ты теста сделан. И докажешь, что заслуживаешь такую особенную, как Анджела.
Ben Barber Чёрт да.
[слушая Бена и его девушку через его наушники]
Assface23 Эй, чувак, выключи микрофон. Неловко как-то.
Male Gamer Это почему ты себя Чёрным Молотом называешь? Я думал, это как у Тора из Мстителей.
[Преступники вламываются в стриптиз-клуб]
Ben Barber Блин, ты издеваешься? Ты собираешься достать пистолет, глядя на это?
[указывает на хорошо сложенную стриптизёршу]
James Payton Я пытался тебе помочь! Ты пришёл ко мне и сказал: дай мне дату и покажи, что у тебя есть. Я дал тебе дату. Этого недостаточно. Так что ответ на твой вопрос — нет. Я не благословляю вас.
Ben Barber Мне не нужно твоё благословение. Это не Афганистан. Я не собираюсь покупать её за козу. Эта девушка любит меня, чувак. Она — всё. Вдохни это, потому что это у тебя перед глазами. Я о ней забочусь, а не ты.
James Payton Ты?
Ben Barber Я.
James Payton Ты даже себя не можешь обеспечить. Ты здесь и дня не продержишься.
James Payton Есть в нем огонёк.
Ben Barber Ох, чёрт! У меня живот в пятках.
James Payton О, да, ты готов к улицам.
Ben Barber Это оружие надо запретить.
James Payton [Анжеле] Я представлял тебя с кем-то поинтереснее. Кто-то из «Фэлконс» или «Брейвз», или хотя бы из «Хоукс». А не с талисманом.
James Payton Ах, чёрт, это сэр Крик-Нон-Стоп.
Ben Barber Я реагировал на опасную ситуацию, Джеймс. Мне за это не стыдно. В таких случаях зовут подмогу.
James Payton Это был не вызов подмоги. Это был визг, и ты толкнул мою сестру под удар.
Ben Barber Я оттолкнул твою сестру в сторону, чтобы её не задело. Ты светил на нас фонарём, Джеймс.
James Payton Откуда ты знаешь про Омара?
Ben Barber Я случайно подслушал, как вы на вокзале разговаривали. Так кто этот Омар? У него шрам есть и всё такое?
Ben Barber Я же его разговорил, правда?
James Payton Да, у тебя очень интересный голос для допроса. Такой визгливый.
James Payton Значит, это ты, Омар! Чёрт, чувак! Ты совсем не такой, каким я тебя представлял. Ты просто чёрный парень. Наверное, из Декейтора.
Ben Barber Что, ты думаешь, я стану копом, чтобы меня убили? Оставить её одну?
James Payton На этом разговор закончен. Садись в машину.
Ben Barber В этом твоя проблема, чувак. Вот почему у тебя и нет нормального напарника. Потому что ты ходишь здесь один и никому не доверяешь. Рано или поздно придётся кому-то довериться, Джеймс.
James Payton Я бы никогда тебе не доверял, парень. Никогда не доверял бы тебе свою жизнь. И жизнь моей семьи? Ты понимаешь это?
Ben Barber Ты даже не знаешь, почему я тебе не нравлюсь. Скажи, почему? Ты не знаешь. Потому что ты меня не знаешь, Джеймс.
James Payton Я знаю, кто ты. Ты — тот клоун, который всегда пытается выкрутиться из любой ситуации. Как бы глубоко ты ни был, это плохая черта для копа.
James Payton Полиция Атланты! Принесите мне другую машину!
[Парковщик приносит Toyota Prius]
James Payton Приус? Чувак, убери эту чушь отсюда!
