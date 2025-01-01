Ben Barber Что, ты думаешь, я стану копом, чтобы меня убили? Оставить её одну?

James Payton На этом разговор закончен. Садись в машину.

Ben Barber В этом твоя проблема, чувак. Вот почему у тебя и нет нормального напарника. Потому что ты ходишь здесь один и никому не доверяешь. Рано или поздно придётся кому-то довериться, Джеймс.

James Payton Я бы никогда тебе не доверял, парень. Никогда не доверял бы тебе свою жизнь. И жизнь моей семьи? Ты понимаешь это?

Ben Barber Ты даже не знаешь, почему я тебе не нравлюсь. Скажи, почему? Ты не знаешь. Потому что ты меня не знаешь, Джеймс.