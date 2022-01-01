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Черное рождество Черное рождество
Киноафиша Фильмы Черное рождество Черное рождество, 2014: актеры и роли
Black Nativity Черное рождество 2014 / США
4.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Черное рождество, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кейси Леммонс Kasi Lemmons
В ролях
Тайриз Гибсон Тайриз Гибсон Tyrese Gibson Форест Уитакер Форест Уитакер Forest Whitaker Дженнифер Хадсон Дженнифер Хадсон Jennifer Hudson Анджела Бассетт Анджела Бассетт Angela Bassett Мэри Джей Блайдж Мэри Джей Блайдж Mary J. Blige Джейкоб Латимор Джейкоб Латимор Jacob Latimore Саманта Гелноу Samantha Gelnaw
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Главная роль
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