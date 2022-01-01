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Черное рождество
Черное рождество, 2014: актеры и роли
Black Nativity
Черное рождество
2014 / США
Трейлер
4.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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Черное рождество, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кейси Леммонс
Kasi Lemmons
В ролях
Тайриз Гибсон
Tyrese Gibson
Форест Уитакер
Forest Whitaker
Дженнифер Хадсон
Jennifer Hudson
Анджела Бассетт
Angela Bassett
Мэри Джей Блайдж
Mary J. Blige
Джейкоб Латимор
Jacob Latimore
Саманта Гелноу
Samantha Gelnaw
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