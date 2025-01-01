 /**/ ?>
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Акт убийства Цитаты из фильма Акт убийства

Цитаты из фильма Акт убийства

Anwar Congo Чувствовали ли люди, которых я пытал, то, что чувствую я здесь? Я могу почувствовать, что чувствовали те, кого я пытал. Потому что здесь моя достоинство было уничтожено, и затем пришёл страх, прямо тут и тогда. Весь ужас внезапно овладел моим телом. Он окружил меня и захватил.
Joshua Oppenheimer На самом деле те, кого ты пытал, чувствовали себя гораздо хуже, потому что ты знал, что это всего лишь фильм. Они знали, что их убивают.
Anwar Congo Но я это чувствую, Джош. Правда, я чувствую. Или я согрешил. Я сделал это со многими людьми, Джош. Всё это возвращается ко мне? Я правда надеюсь, что нет. Я не хочу, чтобы это возвращалось, Джош.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anwar Congo Чего я жалею... Честно, я никогда не думал, что всё будет выглядеть так ужасно. Друзья говорили мне быть более садистом, но потом я увидел женщин и детей. Представьте будущее этих детей. Их мучили. Теперь их дома сгорят дотла. Какое у них будущее? Они будут проклинать нас всю жизнь. Это было очень, очень, очень...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anwar Congo Во снах у них угрожающие голоса. Они словно призраки, которые меня ненавидят... Они смеются, но это пугает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anwar Congo Это хороший семейный фильм; много юмора; отличная история; прекрасные пейзажи. Он действительно показывает, что особенного в нашей стране, хотя фильм и о смерти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anwar Congo Представь, в этой тьме мы словно живём в конце света. Осмотримся — вокруг только мрак. Это так страшно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adi Zulkadry - Fellow Executioner in 1965 Мы ломали им шеи деревяшками. Мы вешали их. Мы душили проволокой. Мы отрезали головы. Мы переезжали их машинами. Нам разрешали это делать. И доказательство тому — мы убивали людей и никогда не были наказаны. Тех, кого мы убили, уже ничем не вернуть. Они должны это принять. Может, я просто пытаюсь себя убедить, но это работает: я никогда не испытывал вины, никогда не впадал в депрессию, никогда не видел кошмаров.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anwar Congo Почему я должен был их убить? Я должен был убить... Моя совесть говорила, что их надо убить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jusuf Kalla - Вице-президент Индонезии [обращаясь к большому собранию Панксиллы] Дух молодёжи Панксиллы — тех, кого люди обвиняют в том, что они бандиты. Бандиты — это люди, которые работают вне системы, а не на правительство. Слово «бандит» происходит от «свободных людей». Эта нация нуждается в «свободных людях»! Если бы все работали на правительство — мы бы стали нацией бюрократов. Ничего бы не добились. Нам нужны бандиты, чтобы что-то делать. Свободные, независимые люди, которые делают своё дело. Используйте свои мускулы! Мускулы не для того, чтобы кого-то избивать — хотя иногда избивать нужно.
[зрители смеются]
Jusuf Kalla - Вице-президент Индонезии Ещё раз, Панксилла! Навсегда! Панксилла! Свобода!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Haji Marzuki - Member of North Sumatra Parliament Губернатору нужна молодежь Пансасила для поддержания порядка. Если полагаться только на полицию, безопасности не будет. Бандиты могут создавать и порядок, и беспорядки. Мы доказали свою мощь, когда уничтожали коммунистов. Власть поняла, что если не присматривать за бандитами, будет опасно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anwar Congo Зачем люди смотрят Джеймса Бонда? Чтобы увидеть экшен. Зачем люди смотрят фильмы про нацистов? Чтобы увидеть власть и садизм! Мы можем это сделать! Мы можем создать что-то ещё более садистское, чем... более садистское, чем то, что показывают в фильмах про нацистов. Конечно, могу. Потому что никогда не было фильма, где отрубают головы — разве что в вымысле, но это другое — потому что я сделал это в реальной жизни!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anwar Congo Честно говоря, я никогда не думал, что это будет выглядеть так ужасно. Мои друзья постоянно говорили мне быть более садистом. Но потом я увидел женщин и детей. Представьте себе будущее этих детей. Их пытали. Теперь их дома сожжены дотла. Какое у них будущее? Они будут проклинать нас всю оставшуюся жизнь. Это было так очень, очень, очень...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anwar Congo Ян, посмотри сцену, где дедушку мучают и убивают. Ами, иди посмотри, как дедушку избивают и он кровоточит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Анвар Конго
Anwar Congo
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Побег из зоопарка
Побег из зоопарка
2024, Германия, семейный
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
5 Оскаров и 86 % на Rotten Tomatoes: этот фильм Леонардо Ди Каприо пересматривает регулярно, и он ему не надоедает
Почему инвалидка Бывалого из «Операции Ы» имела номер ББТ 75-21? Без бутылки не разобраться — буквально
Кто скрывается под маской Нью-Йоркского Потрошителя в сериале «Декстер: Воскрешение»? Разбираем популярные теории
«Стыдная комедия про рыжую ведьму»: современные зрители уже не боготворят «Великолепный век» — проблем слишком много, чтоб закрывать глаза
Квентин Тарантино рассказал, что может стать его следующим фильмом — над проектом он уже вовсю работает
Сидит за решеткой в темнице сырой: Боб Оденкерк заговорил об еще одном продолжении «Во все тяжкие», на этот раз — про тюрьму
Кхалиси, мать, разрушительница и королева: объясняем смысл 9 титулов Дейнерис из «Игры престолов»
Что-нибудь жуткое на вечер: топ-5 корейских хорроров, которые заставят вас влюбиться в жанр
«Беременна в 12» и заокеанский «Хрустальный»: 3 роскошных триллера из экзотических стран — каждого мини-сериала хватит ровно на вечер
Слабонервным противопоказано: хоррор «Долгая прогулка» по Кингу не зря ждали 46 лет — пульс зрителей на сеансах бьет рекорды (видео)
От «Берегись автомобиля» до «12 стульев»: в кино Миронов и Папанов были крепким дуэтом, а в жизни совсем не дружили — причина проста
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше