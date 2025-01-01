OS1 Commercial Lead Мистер Теодор Томбли, добро пожаловать в первый в мире искусственный интеллект — операционную систему OS1. Нам нужно задать вам несколько базовых вопросов перед запуском системы. Это поможет создать ОС, максимально подходящую именно вам.

OS1 Commercial Lead Вы общительный или необщительный человек?

Theodore Наверное, я давно не был особо общительным, в основном потому, что...

OS1 Commercial Lead По вашему голосу я слышу нерешительность. Вы согласны?

Theodore Я звучал нерешительно?

OS1 Commercial Lead Да.

Theodore Извините, если так показалось. Я просто хотел быть максимально точным.

OS1 Commercial Lead Вы хотите, чтобы у ОС был мужской или женский голос?

OS1 Commercial Lead Как бы вы описали ваши отношения с матерью?

Theodore Вроде бы нормально. Эм... на самом деле, меня всегда немного бесило, что когда я... когда я рассказываю ей о своей жизни, её реакция обычно о ней самой, а не обо мне...