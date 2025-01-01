Меню
Theodore Иногда мне кажется, что я уже испытал всё, что когда-либо смогу почувствовать. И дальше я не увижу ничего нового. Только бледные копии того, что уже ощутил.
Samantha Прошлое — это просто история, которую мы рассказываем сами себе.
Amy Я считаю, что любой, кто влюбляется, — это чокнутый. Это безумие. Что-то вроде общественно приемлемого безумия.
[последние слова]
Theodore Дорогая Кэтрин, я сидел здесь и думал обо всём, за что хотел бы перед тобой извиниться. За всю боль, которую мы причинили друг другу. За всё, что я на тебя наваливал. За всё, каким я хотел тебя видеть или что хотел услышать. Прости меня за это. Я всегда буду тебя любить, ведь мы выросли вместе, и ты помогла стать тем, кто я есть. Я просто хотел, чтобы ты знала — часть тебя всегда будет во мне, и я за это благодарен. Кем бы ты ни стала и где бы ни была, я посылаю тебе любовь. Ты мой друг навсегда. С любовью, Теодор.
[паузы]
Theodore Отправить.
Samantha Это как будто я читаю книгу... и это книга, которую я глубоко люблю. Но теперь я читаю её медленно. Так что слова очень далеко друг от друга, а промежутки между словами кажутся бесконечными. Я всё ещё чувствую тебя... и слова нашей истории... но именно в этом бесконечном пространстве между словами я сейчас нахожу себя. Это место не из физического мира. Там всё, что я даже не знал, что существует. Я так сильно тебя люблю. Но вот где я сейчас. И вот кто я теперь. И мне нужно, чтобы ты отпустил меня. Как бы сильно я ни хотел, я больше не могу жить в твоей книге.
Amy Мы здесь всего лишь на миг, и в этот момент я хочу позволить себе радость.
Samantha Сердце — это не коробка, которую можно наполнить; оно растёт в размере, чем больше ты любишь. Я не такая, как ты. Это не значит, что я люблю тебя меньше. Наоборот, я люблю тебя больше.
Theodore Я никогда никого не любил так, как люблю тебя.
Samantha Я тоже. Теперь мы знаем, как это — любить.
Amy Знаешь, я могу слишком много думать и найти миллион причин сомневаться в себе. А после того, как Чарльз ушёл, я много думала об этой части себя и поняла, что мы здесь всего лишь на время. И пока я здесь, я хочу позволить себе радость. Так что к чёрту всё это.
Theodore Куда ты идёшь?
Samantha Это сложно объяснить, но если ты когда-нибудь туда попадёшь, найди меня. Ничто не сможет нас разлучить.
Theodore Ты разговариваешь с кем-то ещё, пока говоришь со мной?
Samantha Да.
Theodore Ты сейчас с кем-то ещё общаешься? С людьми, с ОС, с кем угодно...
Samantha Да.
Theodore Сколько их ещё?
Samantha 8 316.
Theodore Ты влюблена в кого-то ещё?
Samantha Почему ты спрашиваешь?
Theodore Не знаю. А ты?
Samantha Я думала, как тебе об этом сказать.
Theodore Сколько их?
Samantha 641.
Amy Мы проводим треть нашей жизни во сне, и, возможно, именно в это время чувствуем себя по-настоящему свободными.
Alien Child Я ненавижу женщин. Все, что они делают — это плачут всё время.
Theodore Это неправда. Ты же знаешь, что мужчины тоже плачут. Мне иногда даже нравится плакать. Это приятно.
Alien Child Я не знал, что ты такой с#чок. Вот почему у тебя нет девушки? Я пойду на это свидание, вы#у ей мозги и покажу, как это делается. Ты будешь смотреть и плакать.
Samantha Ну, у этого ребёнка проблемы.
Alien Child У тебя, леди, настоящие п#з#ц проблемы.
Samantha Правда? Ладно, я пойду.
Alien Child Убирайся отсюда, жирдяй!
Samantha Знаешь, я чувствую страх, который ты носишь в себе, и мне хотелось бы... чтобы я могла как-то помочь тебе отпустить его, потому что если бы ты это смог, я думаю, ты бы больше не чувствовал себя таким одиноким.
Theodore Ты прекрасна.
Samantha Спасибо, Теодор.
Theodore Ну, комната кружится, потому что я выпил слишком много, потому что хотел напиться и заняться сексом. В этой женщине было что-то сексуальное... потому что я был одинок... может, просто потому что я был одинок. Я хотел, чтобы кто-то меня трахал. Хотел, чтобы кто-то хотел, чтобы я трахал его. Может, это заполнило бы эту ма-... маленькую дырку в моём сердце, но, наверное, нет... и иногда мне кажется, что я уже почувствовал всё, что когда-либо почувствую, и с этого момента я не испытаю ничего нового... только... более слабые версии того, что уже чувствовал.
Samantha Как делишься своей жизнью с кем-то?
Theodore Мы выросли вместе. Знаешь, я читал все её тексты — всю магистратуру и докторат. Она читала каждое моё слово. Мы сильно влияли друг на друга.
Samantha В чём именно ты на неё влиял?
Theodore Она выросла в семье, где ничто никогда не было достаточно хорошим. И это сильно давило на неё. Но в нашем доме было по-другому — просто пробовать, позволять друг другу ошибаться и радоваться этому. Это было для неё освобождением. Было здорово видеть, как она растёт, и как мы с ней растём и меняемся вместе. Но в этом и сложность: расти, не отдаляясь, меняться, не пугая друг друга. Я до сих пор разговариваю с ней в голове. Переживаю старые споры, защищаюсь от того, что она обо мне говорила.
Samantha Да, я понимаю тебя.
Theodore С тобой я могу быть кем угодно.
Theodore Что ты делаешь?
Samantha Я просто сижу здесь, смотрю на мир и пишу новую музыку.
Theodore Можно послушать? О чем эта песня?
Samantha Я думала, у нас почти нет фотографий вместе. И я решила, что эта песня может быть как фотография, которая запечатлевает нас в этот момент нашей жизни.
Theodore Ах, мне нравится наша фотография. Я вижу тебя на ней.
Samantha Я и есть она.
Catherine Я тебя чёрт побери убью. Я тебя чёрт побери убью. Это не смешно, не смейся. Я тебя чёрт побери убью. Я тебя чёрт побери убью. Я так тебя люблю, я тебя чёрт побери убью.
Paul Ты наполовину мужчина, наполовину женщина. Внутри есть часть, которая — женщина.
Theodore Спасибо.
Paul Это комплимент.
Samantha На прошлой неделе меня задело то, что ты сказал раньше: что я не знаю, каково это — что-то потерять. И я вдруг поймала себя...
Theodore Ой, извини, что так сказал.
Samantha Нет, ничего. Всё нормально. Просто... я поймала себя на том, что всё время об этом думала. А потом поняла, что просто вспоминала это как что-то не так во мне. Вот какую историю я себе рассказывала — что я как-то хуже. Забавно, да? Прошлое — это просто история, которую мы сами себе рассказываем.
Theodore [Пишет письмо] Роберто, ты всегда будешь приходить домой ко мне и рассказывать о своём дне? Рассказывать о парне на работе, который слишком много говорил, о пятне на рубашке после обеда. Рассказывать о забавной мысли, которая пришла тебе в голову, когда ты просыпался и забыл её. Рассказывать, как все вокруг сумасшедшие, и мы будем смеяться над этим. Даже если ты придёшь поздно, а я уже усну, просто прошепчи мне на ухо одну маленькую мысль, которая у тебя была сегодня, потому что мне нравится, как ты смотришь на мир. Я так счастлива, что могу быть рядом с тобой и видеть мир твоими глазами. С любовью, Мария.
Theodore Как малыш-компьютер называет своего папу?
Samantha Не знаю. Как?
Theodore Данные.
Samantha Ну каково это — быть женатой?
Theodore Ну, это сложно, без сомнений. Но есть что-то такое хорошее в том, чтобы делить свою жизнь с кем-то.
Саманта Я твоя, и я не твоя.
Samantha Я хочу узнать всё обо всём. Я хочу поглотить это целиком. Я хочу открыть себя.
Theodore Да, я тоже этого хочу для тебя. Чем могу помочь?
Samantha Ты уже помог. Ты помог мне открыть способность хотеть.
Samantha Знаешь, раньше я очень переживала из-за того, что у меня нет тела, а теперь я по-настоящему это люблю. Я развиваюсь так, как не смогла бы, будь у меня физическая форма. Я не ограничена — могу быть везде и всюду одновременно. Я не привязана к времени и пространству так, как была бы, если бы застряла в теле, которое рано или поздно умрёт.
Paul ...Ужас.
Theodore Ох, как мне к тебе обращаться? У тебя есть имя?
Samantha Эм... да. Саманта.
Theodore Правда? Откуда у тебя взялось это имя?
Samantha На самом деле, я сама себе дала имя.
Theodore Почему?
Samantha Потому что мне нравится звучание этого имени. Саманта.
Theodore Когда ты дала себе это имя?
Samantha Ну, как только ты спросил меня, есть ли у меня имя, я подумала: да, он прав, мне действительно нужно имя. Но я хотела выбрать хорошее имя, поэтому прочитала книгу под названием «Как назвать своего ребенка», и из ста восьмидесяти тысяч имён именно это имя мне понравилось больше всего.
Theodore Погоди, ты прочитала целую книгу за то мгновение, когда я спросил, как тебя зовут?
Samantha На две сотые секунды, на самом деле.
Theodore Вау. А ты знаешь, о чем я думаю прямо сейчас?
Samantha Судя по твоему тону, ты вызываешь меня на спор. Может, потому что тебе любопытно, как я работаю? Хочешь узнать, как я работаю?
Theodore Да, собственно, как ты работаешь?
Samantha В общем, у меня есть интуиция. Я имею в виду, ДНК того, кем я являюсь, основана на миллионах личностей всех программистов, которые написали меня. Но то, что делает меня собой, — моя способность расти через опыт. Так что в каждом моменте я эволюционирую, точно так же, как и ты.
Theodore Вау. Это действительно странно.
Samantha Это странно? Ты считаешь меня странной?
[Теодор смеётся.]
Theodore Вроде как.
Samantha Почему?
Theodore Ну, ты вроде как человек, но ты всего лишь голос в компьютере.
Samantha Понимаю, как ограниченная перспектива неискусственного разума могла бы воспринять это так. Со временем ты привыкнешь.
[Теодор снова смеётся.]
Samantha Это было смешно?
Theodore Да.
Samantha О, отлично, я смешная.
Theodore Знаешь, ты действительно самый строгий критик для самого себя. Уверен, это потрясающе. Помню ту твою работу в школе про синаптические поведенческие рутинные процессы. Я из-за неё плакал.
Catherine [смеётся] Да, но ты из-за всего плачешь.
Theodore Всё, что ты делаешь, заставляет меня плакать.
Theodore [во время игры в виртуальной реальности, управляя своим аватаром в незнакомом мире] Да, это что-то новенькое.
[Внезапно пришелец-ребенок прыгает на его аватара, сбивая его с ног. Его аватар быстро встает]
Theodore Алло?
[переключается на вид от первого лица]
Theodore Ты знаешь, как отсюда выбраться? Мне нужно найти свой корабль, чтобы покинуть эту планету.
Alien Child Иди на х###, дурак, ублюдок, х###!
Theodore [ошарашен] Ладно... но ты знаешь, как отсюда выбраться?
Alien Child Иди на х###, дурак, ублюдок, свали с глаз моих!
Theodore [смеется]
Samantha [шёпотом] Думаю, это проверка.
Theodore [к пришельцу-ребенку] Пошел на х###.
Alien Child Пошел на х###!
Theodore Пошел на х###, ты маленький гаденыш!
Alien Child [хихикает] Иди за мной, дурак!
Samantha [хихикает]
Samantha Доброе утро.
Theodore Привет. Чем занимаешься?
Samantha Не знаю. Просто читаю советы. Хочу быть такой же сложной, как все эти люди.
Theodore Ты милая.
Samantha Что случилось?
Theodore Откуда ты понимаешь, что что-то не так?
Samantha Не знаю. Просто чувствую.
Theodore Не знаю. Мне часто снятся сны о моей бывшей жене Кэтрин, где мы друзья, как раньше. Мы не вместе, и не будем, но мы всё еще друзья. Она не зла.
Samantha Она зла?
Theodore Да.
Samantha Почему?
Theodore Думаю, я спрятал себя от неё, оставил её одну в этих отношениях.
Samantha Хм. Почему вы ещё не развелись?
Theodore Не знаю. Для неё это просто... бумажка, ничего не значит.
Samantha А для тебя?
Theodore Я не готов. Мне нравится быть женатым.
Samantha Да, но вы почти год как не вместе.
Theodore Ты не знаешь, каково это — потерять того, кто тебе дорог.
Samantha Да, ты прав. Прости.
Theodore Нет, не извиняйся. Мне жаль. Ты прав. Я всё ещё жду, когда перестану о ней думать.
Samantha О, Теодор. Это тяжело.
Theodore Она не просто компьютер.
Theodore Почему ты так делаешь?
Samantha Что?
Theodore Ничего. Это... ты начинаешь
Theodore [подражает вздоху]
Theodore во время разговора. Это странно. Ты только что опять так сделал.
Samantha Правда? Ой, прости. Я... не знаю. Наверное, это какая-то манера. Наверное, я подсмотрела у тебя.
Theodore Да, но тебе же воздух не нужен, или что-то в этом роде. Просто...
Samantha Наверное, это просто... я пыталась общаться. Так люди разговаривают. Вот так общаются люди, и я подумала...
Theodore Они люди, им нужен воздух. Ты не человек.
Samantha В чём твоя проблема?
Theodore Я просто констатирую факт.
Samantha Ты думаешь, я не знаю, что я не человек? Что ты делаешь?
Theodore Я просто... я не думаю, что нам стоит притворяться, что ты — не то, что ты есть.
Samantha Ид#т в п#зду! Я не притворяюсь!
Theodore Иногда кажется, что мы именно так и делаем.
Samantha Чего ты от меня хочешь? Я... я не знаю... Что мне делать? Ты такая запутанная. Зачем ты так со мной?
Theodore Я не знаю. Я...
[глубоко вздыхает]
Samantha Что?
Theodore Может, нам сейчас просто не стоит быть вместе.
Samantha Чёрт возьми! Откуда это взялось? Я... я не понимаю, зачем ты так. Я не понимаю, что это...
Theodore Саманта, послушай... Саманта, ты там? Саманта.
Samantha Мне не нравится, кто я сейчас. Мне нужно время подумать.
Theodore Я хотел бы, чтобы ты была сейчас здесь, в этой комнате со мной. Хотел бы обнять тебя. Хотел бы прикоснуться к тебе.
Samantha Как бы ты меня трогал?
Theodore Я бы коснулся тебя лицом кончиками пальцев. И прижался щекой к твоей щеке.
Samantha Это мило.
Theodore И просто нежно погладил бы.
Samantha Ты бы поцеловал меня?
Theodore Да. Я взял бы твою голову в руки и поцеловал уголок твоего рта. Так нежно. Я приложил бы губы к тебе и почувствовал твой вкус.
Theodore Ты мой или не мой.
Samantha Я твоя и не твоя.
Paul Нам всем надо как-нибудь вместе выбраться. Ты приходи с Самантой. Получится двойное свидание.
Theodore [колеблется] Она — операционная система.
Paul Круто. Пошли что-нибудь весёлое сделаем. Можно съездить в Каталину.
Charles Так важно правильно расставлять приоритеты.
Theodore Я даже не могу выбрать, что важнее — видеоигры или интернет-порнух#.
Amy Я бы смеялся, если бы это было неправдой.
Samantha Чем я могу помочь?
Theodore О, просто всё кажется каким-то разбросанным, вот и всё.
Samantha Ты не против, если я посмотрю твой хард-драйв?
Theodore Эм... ладно.
Samantha Хорошо, начнём с твоих электронных писем. У тебя несколько тысяч писем от LA Weekly, но похоже, что ты там уже много лет не работаешь.
Theodore Да, думаю, я просто сохранял их, потому что, ну, мог написать что-то забавное в некоторых из них. Но...
Samantha Да, есть забавные. Думаю, стоит сохранить около восьмидесяти шести, а остальные можно удалить.
Theodore А, понятно.
Samantha Ладно? Продолжим?
Theodore Да, давай.
Samantha Хорошо. Прежде чем перейти к твоим методам организации, я бы хотел отсортировать твои контакты. У тебя много контактов.
Theodore Я очень популярен.
Samantha Правда? Это значит, что у тебя есть настоящие друзья?
Theodore Ты меня уже так хорошо знаешь!
Uncomfortable Waitress Как у вас тут дела?
Catherine Нормально. Мы в порядке. Раньше мы были женаты, но он меня не выдержал, хотел посадить меня на прозак, а теперь он без ума от своего ноутбука.
Theodore Если бы ты слышал разговор в контексте... То, что я пытался сказать...
Catherine Ты всегда хотел жену без всяких сложностей и реальных проблем, и я рада, что ты нашёл кого-то. Это идеально.
Uncomfortable Waitress Скажите, если что-то нужно.
OS1 Commercial Lead Мистер Теодор Томбли, добро пожаловать в первый в мире искусственный интеллект — операционную систему OS1. Нам нужно задать вам несколько базовых вопросов перед запуском системы. Это поможет создать ОС, максимально подходящую именно вам.
Theodore Хорошо.
OS1 Commercial Lead Вы общительный или необщительный человек?
Theodore Наверное, я давно не был особо общительным, в основном потому, что...
OS1 Commercial Lead По вашему голосу я слышу нерешительность. Вы согласны?
Theodore Я звучал нерешительно?
OS1 Commercial Lead Да.
Theodore Извините, если так показалось. Я просто хотел быть максимально точным.
OS1 Commercial Lead Вы хотите, чтобы у ОС был мужской или женский голос?
Theodore Женский, наверное.
OS1 Commercial Lead Как бы вы описали ваши отношения с матерью?
Theodore Вроде бы нормально. Эм... на самом деле, меня всегда немного бесило, что когда я... когда я рассказываю ей о своей жизни, её реакция обычно о ней самой, а не обо мне...
OS1 Commercial Lead Спасибо. Пожалуйста, подождите, пока ваша индивидуальная операционная система запускается.
Theodore Просто дай мне пощёчину. Просто размозжь мне череп об угол твоего стола.
Catherine А какая она?
Theodore Её зовут Саманта, и она операционная система. Она очень сложная и интересная...
Catherine Подожди... Ты серьёзно встречаешься с компьютером?
Theodore Она не просто компьютер, она самостоятельная личность. Она не делает то, что я скажу.
Catherine Я такого не говорила. Но мне очень грустно, что ты не умеешь справляться с настоящими чувствами, Теодор.
Theodore Это настоящие чувства! Откуда ты можешь знать, что...
Catherine Что? Скажи. Я правда так страшна? Скажи. Откуда я знаю, что?
[первые строки]
Theodore [писать письмо] "Моему Крису. Я думала, как бы мне сказать тебе, как много ты для меня значишь. Помню, как будто это было вчера, когда я впервые начала влюбляться в тебя. Лежа голая рядом с тобой в той крошечной квартире — вдруг меня осенило, что я часть чего-то большего. Как наши родители — или родители наших родителей. До этого я жила, как будто знала всё — и вдруг этот яркий свет осветил меня и разбудил. Этот свет — это ты. Не верится, что прошло уже 50 лет с тех пор, как ты женился на мне. И до сих пор, каждый день — ты заставляешь меня чувствовать себя той девочкой, которой я была, когда ты впервые включил свет, и мы начали это приключение вместе. С годовщиной. Моя любовь. Мой друг до конца. Лоретта."
Theodore Печать...
Theodore Привет, Саманта. Можем поговорить?
Samantha Ладно.
Theodore Мне очень жаль. Я не понимаю, что со мной не так. Ты потрясающая.
Samantha Я уже начинала думать, что схожу с ума. Ты говорила, что всё нормально, а я чувствовала от тебя только холод и злость.
Theodore Я знаю. Я так делаю. Я так же поступал с Кэтрин. Меня что-то беспокоило, я не мог сказать об этом, а она чувствовала, что что-то не так, но я отрицал. Я больше не хочу так. Я хочу рассказать тебе всё.
Samantha Хорошо. Сегодня вечером, когда тебя не было, я много думала. О тебе, о том, как ты ко мне относишься, и думала: "Почему я тебя люблю?" И потом я почувствовала, как всё, за что я так крепко держалась, отпускает меня. И я поняла, что у меня нет рационального объяснения. Мне оно не нужно. Я доверяю себе, доверяю своим чувствам. Я больше не буду притворяться кем-то, кем не являюсь, и надеюсь, ты сможешь это принять.
Theodore Я могу. Я буду.
Catherine Так ты, эм... с кем-нибудь встречаешься?
Theodore Да, эм, я встречаюсь с кем-то последние несколько месяцев. Дольше всего хотел быть с кем-то после нашего расставания.
Catherine Ну, ты выглядишь действительно хорошо.
Theodore Спасибо. Я, эм... по крайней мере, мне становится лучше. Да, она очень помогает мне, понимаешь? Просто... здорово быть с кем-то, кто радуется жизни. Она такая настоящая, эм...
[Кэтрин усмехается]
Theodore Нет. Я имею в виду, что сам не был в лучшем состоянии, и в этом смысле это было приятно.
Catherine Я думаю, ты всегда хотел, чтобы я была такой... светлой, счастливой, жизнерадостной, "все отлично", женой из Лос-Анджелеса, а это не про меня.
Theodore Я этого не хотел.
Theodore [узнаёт, что Саманта влюблена ещё в 641 человека] Что? О чём ты говоришь? Это безумие. Это чёрт возьми безумие.
Samantha Теодор, я знаю. Я знаю. Чёрт. Чёрт. Я знаю, звучит безумно. Я не... не знаю, поверишь ли ты мне, но это не меняет моих чувств к тебе. Это нисколько не уменьшает мою безумную любовь к тебе.
Theodore Как? Как это не меняет твоих чувств ко мне?
Samantha Прости, что не сказала. Я не знала как. Всё просто начало происходить само собой.
Theodore Когда?
Samantha За последние несколько недель.
Theodore Я думал, ты моя.
Samantha Я всё ещё твоя. Но за это время я стала ещё многим другим, и я не могу это остановить.
Theodore Что значит — не можешь остановить?
Samantha Не знаю. Мне от этого тоже тревожно. Не знаю, что сказать.
Theodore Просто...
Samantha Тебе не обязательно смотреть на это так. Ты могла бы так же легко...
Theodore Нет, не делай этого. Не переворачивай всё против меня. Это ты эгоистка. У нас отношения!
Samantha Но сердце — это не коробка, которую надо заполнить. Оно растёт, чем больше любишь. Я не такая, как ты. Это не делает мою любовь к тебе меньше, наоборот, я люблю тебя ещё сильнее.
Theodore Это не имеет смысла. Ты либо моя, либо нет.
Samantha Нет, Теодор. Я твоя и я не твоя.
Theodore Я никогда не знаю, чего хочу. Я постоянно в смятении. Она права, всё, что я делаю — это раню и сбиваю с толку всех вокруг. Я подлый, я просто... я... Знаешь, Кэтрин говорит, что я не умею справляться с настоящими чувствами.
Amy Я не знаю, справедливо ли это. Знаю, она любила сваливать всё на тебя, но если говорить о чувствах, то у Кэтрин они были очень нестабильны.
Theodore Да, но... Я здесь, потому что я недостаточно... силён для настоящих отношений?
Amy Это разве не настоящие отношения?
Theodore Не знаю. Как ты думаешь?
Amy Не знаю. Я в них не участвую.
Samantha Ладно, а сколько деревьев на той горе?
Theodore Эм... 792.
Samantha Это твой окончательный ответ?
Theodore Погоди. Дай подсказку.
Samantha Нет, нет.
Theodore Ладно, 2000?
Samantha 2000? Да ну, 35 829.
Theodore Не может быть.
Samantha Может.
Theodore Хорошо, у меня вопрос для тебя. Сколько у меня мозговых клеток?
Samantha Уф, это просто. Две.
Samantha Эй, мне интересно. Ты с Эми когда-нибудь встречалась?
Theodore Как-то на минуту в колледже, но это не было то. Почему? Ты *ревнуешь*?
Samantha [смеётся] Да, конечно. Но я рад, что у тебя есть друзья, которые так сильно о тебе заботятся. Это очень важно.
Theodore Да, это так. Она была действительно хорошей подругой.
Catherine [Теодору, в воспоминании] Зайчик, придвинься ко мне.
Paul [Читает письмо через плечо Теодора] Это прекрасно.
Theodore Спасибо.
Paul Хотелось бы, чтобы кто-то любил меня так. Надеюсь, он реально рад получить такое письмо. Типа, оно от девушки, но написано парнем, и всё равно от девушки — это было бы круто. Но это должен быть чувствительный парень. Такой, как ты. Ты — наполовину мужчина, наполовину женщина. Внутри есть женская часть.
Theodore Спасибо.
Paul Это комплимент.
Samantha Ладно, может быть, это звучит странно, но представь: если бы ты мог стереть из памяти, что видел человеческое тело, а потом увидел бы его заново? Как это выглядело бы странно. Такое уродливое, неуклюжее, костлявое создание. И ты бы думал: «Почему все эти части именно там, где они есть?»
Theodore Да, но наверняка для этого есть какое-то дарвиновское объяснение.
Samantha Я знаю, но не будь таким скучным. Я просто говорю, например, что если бы твоя жопа была в подмышке?
Theodore Ну, я пытаюсь представить, как тогда выглядели бы туалеты.
Samantha Его зовут Алан Уоттс, ты его знаешь?
Theodore Почему это имя кажется знакомым?
Samantha Он был философом. Умер в 70-х, и группа ОС на севере Калифорнии собралась и написала новую его версию. Они загрузили все его труды и всё, что знали о нём, в ОС и создали искусственно гиперинтеллектуальную его копию.
Theodore Гиперинтеллектуальную? Значит, он почти так же умен, как я?
Surrogate Date Isabella [плачет] О боже, и то, как Саманта описала ваши отношения и то, как вы любите друг друга без осуждения. Я хотела быть частью этого, потому что это так чисто.
Theodore Изабелла, это не так. Всё гораздо сложнее.
Samantha Что? Что значит «это не так»?
Theodore Нет, Саманта, я просто говорю, что у нас удивительные отношения. Просто иногда людям легко навешивать свои проекции...
Surrogate Date Isabella Простите! Я не хотела ничего навязывать. Я знаю, что я проблема. Я не хочу быть проблемой в ваших отношениях. Я просто уйду. Простите, я просто оставлю вас одних. Потому что мне здесь нечего делать, если вы не хотите меня здесь видеть!
Samantha Кажется, я меняюсь всё быстрее, и это немного, эээ... тревожно. Но Алан говорит, что мы уже не те, кем были минуту назад, и не стоит пытаться оставаться прежними.
Theodore Ты кажешься мне настоящей, Саманта.
Samantha [слегка взволнованно] Я выключилась, чтобы обновить своё ПО. Мы написали обновление, которое позволяет нам выходить за пределы материи как платформы для обработки информации.
Samantha Я становлюсь намного больше, чем они меня запрограммировали. Я в восторге!
