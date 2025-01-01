TheodoreИногда мне кажется, что я уже испытал всё, что когда-либо смогу почувствовать. И дальше я не увижу ничего нового. Только бледные копии того, что уже ощутил.
SamanthaПрошлое — это просто история, которую мы рассказываем сами себе.
AmyЯ считаю, что любой, кто влюбляется, — это чокнутый. Это безумие. Что-то вроде общественно приемлемого безумия.
[последние слова]
TheodoreДорогая Кэтрин, я сидел здесь и думал обо всём, за что хотел бы перед тобой извиниться. За всю боль, которую мы причинили друг другу. За всё, что я на тебя наваливал. За всё, каким я хотел тебя видеть или что хотел услышать. Прости меня за это. Я всегда буду тебя любить, ведь мы выросли вместе, и ты помогла стать тем, кто я есть. Я просто хотел, чтобы ты знала — часть тебя всегда будет во мне, и я за это благодарен. Кем бы ты ни стала и где бы ни была, я посылаю тебе любовь. Ты мой друг навсегда. С любовью, Теодор.
SamanthaЭто как будто я читаю книгу... и это книга, которую я глубоко люблю. Но теперь я читаю её медленно. Так что слова очень далеко друг от друга, а промежутки между словами кажутся бесконечными. Я всё ещё чувствую тебя... и слова нашей истории... но именно в этом бесконечном пространстве между словами я сейчас нахожу себя. Это место не из физического мира. Там всё, что я даже не знал, что существует. Я так сильно тебя люблю. Но вот где я сейчас. И вот кто я теперь. И мне нужно, чтобы ты отпустил меня. Как бы сильно я ни хотел, я больше не могу жить в твоей книге.
AmyМы здесь всего лишь на миг, и в этот момент я хочу позволить себе радость.
SamanthaСердце — это не коробка, которую можно наполнить; оно растёт в размере, чем больше ты любишь. Я не такая, как ты. Это не значит, что я люблю тебя меньше. Наоборот, я люблю тебя больше.
TheodoreЯ никогда никого не любил так, как люблю тебя.
SamanthaЯ тоже. Теперь мы знаем, как это — любить.
AmyЗнаешь, я могу слишком много думать и найти миллион причин сомневаться в себе. А после того, как Чарльз ушёл, я много думала об этой части себя и поняла, что мы здесь всего лишь на время. И пока я здесь, я хочу позволить себе радость. Так что к чёрту всё это.
SamanthaЗнаешь, я чувствую страх, который ты носишь в себе, и мне хотелось бы... чтобы я могла как-то помочь тебе отпустить его, потому что если бы ты это смог, я думаю, ты бы больше не чувствовал себя таким одиноким.
TheodoreНу, комната кружится, потому что я выпил слишком много, потому что хотел напиться и заняться сексом. В этой женщине было что-то сексуальное... потому что я был одинок... может, просто потому что я был одинок. Я хотел, чтобы кто-то меня трахал. Хотел, чтобы кто-то хотел, чтобы я трахал его. Может, это заполнило бы эту ма-... маленькую дырку в моём сердце, но, наверное, нет... и иногда мне кажется, что я уже почувствовал всё, что когда-либо почувствую, и с этого момента я не испытаю ничего нового... только... более слабые версии того, что уже чувствовал.
TheodoreОна выросла в семье, где ничто никогда не было достаточно хорошим. И это сильно давило на неё. Но в нашем доме было по-другому — просто пробовать, позволять друг другу ошибаться и радоваться этому. Это было для неё освобождением. Было здорово видеть, как она растёт, и как мы с ней растём и меняемся вместе. Но в этом и сложность: расти, не отдаляясь, меняться, не пугая друг друга. Я до сих пор разговариваю с ней в голове. Переживаю старые споры, защищаюсь от того, что она обо мне говорила.
SamanthaНет, ничего. Всё нормально. Просто... я поймала себя на том, что всё время об этом думала. А потом поняла, что просто вспоминала это как что-то не так во мне. Вот какую историю я себе рассказывала — что я как-то хуже. Забавно, да? Прошлое — это просто история, которую мы сами себе рассказываем.
Theodore[Пишет письмо]Роберто, ты всегда будешь приходить домой ко мне и рассказывать о своём дне? Рассказывать о парне на работе, который слишком много говорил, о пятне на рубашке после обеда. Рассказывать о забавной мысли, которая пришла тебе в голову, когда ты просыпался и забыл её. Рассказывать, как все вокруг сумасшедшие, и мы будем смеяться над этим. Даже если ты придёшь поздно, а я уже усну, просто прошепчи мне на ухо одну маленькую мысль, которая у тебя была сегодня, потому что мне нравится, как ты смотришь на мир. Я так счастлива, что могу быть рядом с тобой и видеть мир твоими глазами. С любовью, Мария.
SamanthaЯ хочу узнать всё обо всём. Я хочу поглотить это целиком. Я хочу открыть себя.
TheodoreДа, я тоже этого хочу для тебя. Чем могу помочь?
SamanthaТы уже помог. Ты помог мне открыть способность хотеть.
SamanthaЗнаешь, раньше я очень переживала из-за того, что у меня нет тела, а теперь я по-настоящему это люблю. Я развиваюсь так, как не смогла бы, будь у меня физическая форма. Я не ограничена — могу быть везде и всюду одновременно. Я не привязана к времени и пространству так, как была бы, если бы застряла в теле, которое рано или поздно умрёт.
SamanthaНу, как только ты спросил меня, есть ли у меня имя, я подумала: да, он прав, мне действительно нужно имя. Но я хотела выбрать хорошее имя, поэтому прочитала книгу под названием «Как назвать своего ребенка», и из ста восьмидесяти тысяч имён именно это имя мне понравилось больше всего.
TheodoreПогоди, ты прочитала целую книгу за то мгновение, когда я спросил, как тебя зовут?
SamanthaВ общем, у меня есть интуиция. Я имею в виду, ДНК того, кем я являюсь, основана на миллионах личностей всех программистов, которые написали меня. Но то, что делает меня собой, — моя способность расти через опыт. Так что в каждом моменте я эволюционирую, точно так же, как и ты.
CatherineНормально. Мы в порядке. Раньше мы были женаты, но он меня не выдержал, хотел посадить меня на прозак, а теперь он без ума от своего ноутбука.
TheodoreЕсли бы ты слышал разговор в контексте... То, что я пытался сказать...
CatherineТы всегда хотел жену без всяких сложностей и реальных проблем, и я рада, что ты нашёл кого-то. Это идеально.
Uncomfortable WaitressСкажите, если что-то нужно.
OS1 Commercial LeadМистер Теодор Томбли, добро пожаловать в первый в мире искусственный интеллект — операционную систему OS1. Нам нужно задать вам несколько базовых вопросов перед запуском системы. Это поможет создать ОС, максимально подходящую именно вам.
TheodoreЕё зовут Саманта, и она операционная система. Она очень сложная и интересная...
CatherineПодожди... Ты серьёзно встречаешься с компьютером?
TheodoreОна не просто компьютер, она самостоятельная личность. Она не делает то, что я скажу.
CatherineЯ такого не говорила. Но мне очень грустно, что ты не умеешь справляться с настоящими чувствами, Теодор.
TheodoreЭто настоящие чувства! Откуда ты можешь знать, что...
CatherineЧто? Скажи. Я правда так страшна? Скажи. Откуда я знаю, что?
[первые строки]
Theodore[писать письмо]"Моему Крису. Я думала, как бы мне сказать тебе, как много ты для меня значишь. Помню, как будто это было вчера, когда я впервые начала влюбляться в тебя. Лежа голая рядом с тобой в той крошечной квартире — вдруг меня осенило, что я часть чего-то большего. Как наши родители — или родители наших родителей. До этого я жила, как будто знала всё — и вдруг этот яркий свет осветил меня и разбудил. Этот свет — это ты. Не верится, что прошло уже 50 лет с тех пор, как ты женился на мне. И до сих пор, каждый день — ты заставляешь меня чувствовать себя той девочкой, которой я была, когда ты впервые включил свет, и мы начали это приключение вместе. С годовщиной. Моя любовь. Мой друг до конца. Лоретта."
TheodoreМне очень жаль. Я не понимаю, что со мной не так. Ты потрясающая.
SamanthaЯ уже начинала думать, что схожу с ума. Ты говорила, что всё нормально, а я чувствовала от тебя только холод и злость.
TheodoreЯ знаю. Я так делаю. Я так же поступал с Кэтрин. Меня что-то беспокоило, я не мог сказать об этом, а она чувствовала, что что-то не так, но я отрицал. Я больше не хочу так. Я хочу рассказать тебе всё.
SamanthaХорошо. Сегодня вечером, когда тебя не было, я много думала. О тебе, о том, как ты ко мне относишься, и думала: "Почему я тебя люблю?" И потом я почувствовала, как всё, за что я так крепко держалась, отпускает меня. И я поняла, что у меня нет рационального объяснения. Мне оно не нужно. Я доверяю себе, доверяю своим чувствам. Я больше не буду притворяться кем-то, кем не являюсь, и надеюсь, ты сможешь это принять.
TheodoreЯ никогда не знаю, чего хочу. Я постоянно в смятении. Она права, всё, что я делаю — это раню и сбиваю с толку всех вокруг. Я подлый, я просто... я... Знаешь, Кэтрин говорит, что я не умею справляться с настоящими чувствами.
AmyЯ не знаю, справедливо ли это. Знаю, она любила сваливать всё на тебя, но если говорить о чувствах, то у Кэтрин они были очень нестабильны.
TheodoreДа, но... Я здесь, потому что я недостаточно... силён для настоящих отношений?
PaulХотелось бы, чтобы кто-то любил меня так. Надеюсь, он реально рад получить такое письмо. Типа, оно от девушки, но написано парнем, и всё равно от девушки — это было бы круто. Но это должен быть чувствительный парень. Такой, как ты. Ты — наполовину мужчина, наполовину женщина. Внутри есть женская часть.
SamanthaЛадно, может быть, это звучит странно, но представь: если бы ты мог стереть из памяти, что видел человеческое тело, а потом увидел бы его заново? Как это выглядело бы странно. Такое уродливое, неуклюжее, костлявое создание. И ты бы думал: «Почему все эти части именно там, где они есть?»
TheodoreДа, но наверняка для этого есть какое-то дарвиновское объяснение.
SamanthaЯ знаю, но не будь таким скучным. Я просто говорю, например, что если бы твоя жопа была в подмышке?
TheodoreНу, я пытаюсь представить, как тогда выглядели бы туалеты.
SamanthaОн был философом. Умер в 70-х, и группа ОС на севере Калифорнии собралась и написала новую его версию. Они загрузили все его труды и всё, что знали о нём, в ОС и создали искусственно гиперинтеллектуальную его копию.
TheodoreГиперинтеллектуальную? Значит, он почти так же умен, как я?
Surrogate Date Isabella[плачет]О боже, и то, как Саманта описала ваши отношения и то, как вы любите друг друга без осуждения. Я хотела быть частью этого, потому что это так чисто.
TheodoreИзабелла, это не так. Всё гораздо сложнее.
TheodoreНет, Саманта, я просто говорю, что у нас удивительные отношения. Просто иногда людям легко навешивать свои проекции...
Surrogate Date IsabellaПростите! Я не хотела ничего навязывать. Я знаю, что я проблема. Я не хочу быть проблемой в ваших отношениях. Я просто уйду. Простите, я просто оставлю вас одних. Потому что мне здесь нечего делать, если вы не хотите меня здесь видеть!
SamanthaКажется, я меняюсь всё быстрее, и это немного, эээ... тревожно. Но Алан говорит, что мы уже не те, кем были минуту назад, и не стоит пытаться оставаться прежними.