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Она
Она, 2013: актеры и роли
Her
Она
2013 / США
Трейлер
6.9
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Она, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Спайк Джонз
Spike Jonze
В ролях
Хоакин Феникс
Joaquin Phoenix
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Эми Адамс
Amy Adams
Руни Мара
Rooney Mara
Оливия Уайлд
Olivia Wilde
Крис Пратт
Chris Pratt
Саманта Мортон
Samantha Morton
Кэролайн Джейден Стусси
Сэм Джагер
Sam Jaeger
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