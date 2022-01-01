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Она Она
Киноафиша Фильмы Она Она, 2013: актеры и роли
Her Она 2013 / США
6.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Она, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Спайк Джонз Spike Jonze
В ролях
Хоакин Феникс Хоакин Феникс Joaquin Phoenix Скарлетт Йоханссон Скарлетт Йоханссон Scarlett Johansson Эми Адамс Эми Адамс Amy Adams Руни Мара Руни Мара Rooney Mara Оливия Уайлд Оливия Уайлд Olivia Wilde Крис Пратт Крис Пратт Chris Pratt Саманта Мортон Саманта Мортон Samantha Morton Кэролайн Джейден Стусси Сэм Джагер Сэм Джагер Sam Jaeger
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