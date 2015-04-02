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Она
Отзывы о фильме «Она»
Her
Она
2013 / США
Трейлер
6.9
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 25/01/2014 - 02:00:37):
А че за ОСь то? Ось зла?✊
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Эми Адамс мне понравилась, даже больше, чем в Афере. У нее лицо слегка растерянное, и вся она такая живая и милая. Когда начался бред про любовь ГГ к ушной затычке и совместные с нею оргазмы, именно Эми как-то примирила с этой шизофренией. Ну, роман...странно, конечно, но почему бы и нет, в самом деле?
Феникс опять другой совершенно, умеет. Классно.
Про пустоту между словами, в которую ОСьки "ушли", загнули симпатично, но в это вникать не особо хочется. Не могу я принять идею, что мы с операционкой "одной крови". Там же математика, двоичный код, а у нас бардак и биохимия. Ну, еще божественное провидение.
Постановочно красиво, хотя когда рубашка у главгероя в цвет главдевайса, это перебор.
2 апреля 2015, 12:51
0
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Хм, любвеобильная ОС оказалась :) Мне изменила моя ОС. Шизофрения немного,странный фильм. Точно не для широкого проката. Смотрела принудительно, вот так просто для себя не стала бы такое смотреть, и в трейлере понятно, что тягомотина. Я так понимаю это гиперболизированная версия нашей действительности, мол, мы не расстаемся с гаджетами и большую часть времени проводим в виртуальном мире, а лучше бы мы не расставались с разумом и побольше времени проводили с реальными добрыми друзьями приятелями, для которых мы действительно важны и бла бла бла, типа соседки Эмми. Заезженная тема, разговоры два часа, пффф..
Хотя кое что понравилось, про мелодию вместо совместной фотографии; или если бы у людей части тела были расположены по-другому, анус был бы под мышкой и как бы тогда выглядел анальный секс?; или развестись из-за того что она достала обувь в прихожей не на свое место ставить! :)
Американские киноакадемики в своем репертуаре, Гравити, Небраска, Она, шизофренично-пенсионерский набор; очаровательному Волку естессна ниче не дадут. Негры в рабстве, юзеры-шизофреники и вич-инфицированные рулят..✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
2/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Да, голос у Скарлетт фу. Причем видно режиссеру он кажется сексуальным, а по мне - голос прокуренной тетки, которая только что проснулась и у нее сушняк. Насчет развода, ну конечно да, обувь была последней каплей в отжившем браке, и я думая многим знакомо. Когда срываешься из-за мелочи потому что уже давно раздражен и неудовлетворен этими отношениями..
2 апреля 2015, 12:51
0
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khaos11
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (PiroJok, 16/02/2014 - 13:38:41):
Да, голос у Скарлетт фу. Причем видно режиссеру он кажется сексуальным, а по мне - голос прокуренной тетки, которая только что проснулась и у нее сушняк
Тоже согласен. В принципе, это было понятно уже в первом оригинальном трейлере. Уж лучше на Йоханссон смотреть, а не слушать.
2 апреля 2015, 12:51
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BliK
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Кино будет интересно людям, проходящим психоанализ или что-либо слышавшие об этой теме.
Она - белый экран проекций его фантазий, "идеальный" партнер, которого в жизни не встретишь. Фильм об инфантилизме поколения, недостаточно зрелого, чтобы встречаться с реальными людьми, обладающими недостатками и собственной индивидуальностью. Фильм про "те же грабли" и тупик человека, который не может осознать собственные ограничения и "слепые зоны". И вот из-за такой печальки даже "белый экран", внезапно обретший свободу принятия решений уходит в закат....
ПС: я думаю, что таких людей как peacefrog фильм не трогает, потому что у них самих "слепая зона" на собственную закрытость и жизнь в мире фантазий и компьютерных игр ;)
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Да вполне хорошее кинцо. Я думал поднимут тему, что типа идиальный ОС, начал тихо ненавидеть людей, поскольку становился идеальной проекцией мыслей людей, но Саманта рано удалилась. Я надеялся щас они оживят Ницше и Ленина, и пойдет груповуха в чате✊ ✊ А так, если опустить сопли, а их нужно опустить, вполне свежо, зря ты Фрог. Полно интересных примочек будущего, есть пара идей, хорошая операторская работа, ну и Хоакин - просто МАШИНА. Я все ждал когда он в стиле морячка из Мастера, все таки на "жреться" и даст жару❗️ 8\10 достойно
2 апреля 2015, 12:51
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Энки
2 апреля 2015, 12:51
9.2/10
2 апреля 2015, 12:51
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А че за ОСь то? Ось зла?✊
Феникс опять другой совершенно, умеет. Классно.
Про пустоту между словами, в которую ОСьки "ушли", загнули симпатично, но в это вникать не особо хочется. Не могу я принять идею, что мы с операционкой "одной крови". Там же математика, двоичный код, а у нас бардак и биохимия. Ну, еще божественное провидение.
Постановочно красиво, хотя когда рубашка у главгероя в цвет главдевайса, это перебор.
Хотя кое что понравилось, про мелодию вместо совместной фотографии; или если бы у людей части тела были расположены по-другому, анус был бы под мышкой и как бы тогда выглядел анальный секс?; или развестись из-за того что она достала обувь в прихожей не на свое место ставить! :)
Американские киноакадемики в своем репертуаре, Гравити, Небраска, Она, шизофренично-пенсионерский набор; очаровательному Волку естессна ниче не дадут. Негры в рабстве, юзеры-шизофреники и вич-инфицированные рулят..✊
Тоже согласен. В принципе, это было понятно уже в первом оригинальном трейлере. Уж лучше на Йоханссон смотреть, а не слушать.
Она - белый экран проекций его фантазий, "идеальный" партнер, которого в жизни не встретишь. Фильм об инфантилизме поколения, недостаточно зрелого, чтобы встречаться с реальными людьми, обладающими недостатками и собственной индивидуальностью. Фильм про "те же грабли" и тупик человека, который не может осознать собственные ограничения и "слепые зоны". И вот из-за такой печальки даже "белый экран", внезапно обретший свободу принятия решений уходит в закат....
ПС: я думаю, что таких людей как peacefrog фильм не трогает, потому что у них самих "слепая зона" на собственную закрытость и жизнь в мире фантазий и компьютерных игр ;)
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