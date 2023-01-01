Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Она Она
Киноафиша Фильмы Она Награды и номинации фильма Она
Her Она 2013 / США
7.5 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Она

Вся информация о фильме
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучший сценарий
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Related video
«Папин голос слышен»: дочь Витаса потрясла людей ангельским пением (видео)
Сыном «самого уродливого» актера СССР оказался красавчик: такому не доверят роль Шарикова
Спиртное литрами, сигареты пачками: Пересильд не должна была стать космонавтом
Лысенький, с пузиком: сыну Караченцова и Поргиной не повезло в генетической лотерее
Вся правда о вредных Девах: советы астрологов, как ужиться с этими знаками Зодиака
Кудрявцева поймет, кого потеряла: Лазарев изменил внешность после свидания с бывшей
Ханде Эрчел ее ненавидит: новой королевой турецких сериалов называют эту красавицу
Телефонные аферисты дважды ошарашили семью Стоянова: вот что им сообщили в 7 утра
Сидит на шее у жены: что известно о муже Елены Яковлевой, от которого актриса родила странного сына
Гимнастки Винер выходят замуж, следуя одному правилу: касается «приданого» женихов
Копия Полищук: не поверите глазам, увидев детское фото Заворотнюк
Ответьте на вопросы теста, а мы скажем, что для вас главное в любви
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше