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Список наемного убийцы

, 2012
The Killer's List
Австралия / триллер / 18+

О фильме

Фрэнк Дойл, наемный убийца, только что отошедший от дел и живущий в уединенном месте с единственным и любимым сыном, оставшимся на его попечении после смерти супруги. Не успев насладиться спокойствием, в одночасье его жизнь полностью изменилась.

Сын был похищен неизвестными, а Фрэнк получает домой посылку, с отрубленными пальцами сына и мобильным телефоном. На телефон приходят СМС, со списком пятерых очень известных и влиятельных людей. Изучив список, он понимает, что все из них, в свое время, были его основными заказчиками. Далее приходят инструкции: кого, когда и каким способом надо убить. Опытный «Исполнитель» находиться на распутье, обращаться ли ему в полицию, исполнить ли заказ, или начать собственное расследование.

В ролях

Винни Джонс
Винни Джонс
Режиссер Фил Авалон
Сценарист Brian Vining
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2012
Другие названия
The Killer's List

Рейтинг фильма

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