Киноафиша
Фильмы
Турецкий для начинающих
Цитаты из фильма Турецкий для начинающих
Онлайн
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Lena Schneider
Ты так классно целуешься!
Cem Öztürk
Это мой нос.
[с субтитрами]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cem Öztürk
Вот я однажды потерпел крушение на необитаемом острове, и ни одной горячей тёлки вокруг.
[с субтитров]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Йозефина Пройсс
Элиас ЭмБарек
Elyas M'Barek
