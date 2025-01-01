/**/ ?>
Gustav Müller
[Говорит по-немецки с английскими субтитрами, обращаясь к группе у костра]
Выпьем за удачное путешествие.
Wilhelm Laser
Мюллер, мы же договорились о самом необходимом.
Gustav Müller
Не стоит мелочиться, Лазер. Никто не возразит против хорошего пива. Чем скорее мы его выпьем, тем легче мне будет. За золото. Оно нас ждет.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Уве Бом
Uwe Bohm
Петер Курт
Peter Kurth
