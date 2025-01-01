Цитаты из фильма Дом с паранормальными явлениями 2
Malcolm[Ведёт дневник]Агауль... это тот же демон... что вселился в Кишу? Когда... республиканцы наконец-то обмолвятся... и назовут Обаму на Н-слово? Когда... они перестанут снимать страшилки... без Уэйансов? Они охренительно отстойны!
Tough Voice GuyПерестань болтать по компу, подходи сюда и поцелуй меня в горячий рот, у меня романтическое настроение...
Malcolm[Крики, после того как подняли сейф с мёртвого Шайло]МОЯ ЧЁРТОВА СОБАКА ПЛОСКАЯ КАК БЛИН!
Professor Wilde[Громко пердит в туалете]Ай, б#я!
Malcolm[Прыгает за укрытие, затем через мгновение садится]Братан, я думал, что кто-то стреляет.
Professor WildeТайская еда — сначала острая, а потом в два раза острее выходит, это научно невозможно!
Wyatt[Идёт к подвалу]Тони, ты где?... Пахнет настоящим OG Кушем.