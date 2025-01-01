 /**/ ?>
Киноафиша Фильмы Дом с паранормальными явлениями 2 Цитаты из фильма Дом с паранормальными явлениями 2

Цитаты из фильма Дом с паранормальными явлениями 2

Malcolm [Ведёт дневник] Агауль... это тот же демон... что вселился в Кишу? Когда... республиканцы наконец-то обмолвятся... и назовут Обаму на Н-слово? Когда... они перестанут снимать страшилки... без Уэйансов? Они охренительно отстойны!
Tough Voice Guy Перестань болтать по компу, подходи сюда и поцелуй меня в горячий рот, у меня романтическое настроение...
Malcolm [Крики, после того как подняли сейф с мёртвого Шайло] МОЯ ЧЁРТОВА СОБАКА ПЛОСКАЯ КАК БЛИН!
Professor Wilde [Громко пердит в туалете] Ай, б#я!
Malcolm [Прыгает за укрытие, затем через мгновение садится] Братан, я думал, что кто-то стреляет.
Professor Wilde Тайская еда — сначала острая, а потом в два раза острее выходит, это научно невозможно!
Wyatt [Идёт к подвалу] Тони, ты где?... Пахнет настоящим OG Кушем.
Марлон Уайанс
Марлон Уайанс
Marlon Wayans
Рик Овертон
Rick Overton
Стил Стеббинс
Steele Stebbins
