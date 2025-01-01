KateВот в чём проблема с разбитым сердцем: для тебя это словно атомная бомба, а для мира — просто банальная история, потому что в итоге у всех нас одинаковый опыт.
KateМне просто нужна была поменьше квартира, потому что моя рассчитана на двоих, а я — на одного, так что я переезжаю в маленькую. Там нормально, места ровно столько, сколько нужно мне и моему воображаемому коту.
ChrisИногда то, что действительно сложно, может быть очень полезным именно потому, что сложно, понимаешь!
KateВчера я врал как сивый мерин, не знаю... эх, да пофиг.
LukeСлушай, вот тебе правда: я заканчиваю тебя долбать, и извини. Мне тут не место. Ты взрослая женщина, и если хочешь трахаться с отвратительным, плохим пивоваром с ужасным характером...