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Собутыльники Собутыльники
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Drinking Buddies Собутыльники 2013 / США
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Собутыльники»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился. Вот сижу, думаю, почему понравился...труднообъяснимо.

Герои - просто нормальные люди, никто никого не дурит, не кидает, не жаждет обогатиться или самоутвердиться за счет другого. Просто кусочек чужой жизни, а как будто своей.

Следить за их болтовней и любовно-дружеской запутанностью интересно и переживательно. И продолжения хочется, чтобы всё у них сложилось. Хотя я и понимаю, что в такой ситуации, как в фильме, счастливый конец не возможен, может стать только хуже.

Оливия когда неотгламуренная, такая няша. Была бы я парнем, наверное, влюбилась бы, разыскала её в Мордокниге или в Триттере и начирикала бы ей, какая она потрясающая.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 01/09/2013 - 18:22:37):Фигура главной героини, конечно, не стыкуется с количеством потребляемого героиней пива





Оливия пиво смешно пьет, как птичка


2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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